Sconto accise gasolio, taglio di 4 centesimi al litro fino al 7 novembre: quanto vale sul pieno e come cambia il risparmio per famiglie e imprese

Lo sconto sulle accise del gasolio torna dal 28 ottobre al 7 novembre 2026: la riduzione è di 4 centesimi al litro, che diventano 4,88 centesimi considerando l’IVA. Per un automobilista significa un beneficio teorico di 2,44 euro su un rifornimento di 50 litri, se la riduzione fiscale viene trasferita interamente al prezzo finale e le altre componenti restano ferme.

Il nuovo intervento riguarda il diesel. La benzina resta fuori dal taglio previsto dal decreto del 27 ottobre. La distinzione è essenziale per capire chi beneficia della misura e per leggere correttamente gli annunci generici sugli sconti ai carburanti.

Che cosa stabilisce il decreto

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale porta l’accisa sul gasolio usato come carburante a 632,90 euro per mille litri, cioè 63,29 centesimi al litro. Questa cifra indica l’imposta residua, non l’importo dello sconto.

Il confronto è con l’aliquota ordinaria di 672,90 euro per mille litri: la differenza è di 40 euro ogni mille litri, equivalenti a 4 centesimi per litro. La finestra di applicazione dura undici giorni, contando sia il 28 ottobre sia il 7 novembre.

Quanto vale sul pieno, con e senza IVA

L’IVA amplifica il beneficio per chi sostiene interamente il prezzo del rifornimento. Applicando il 22% alla riduzione dell’accisa, il calcolo è 0,04 × 1,22 = 0,0488 euro al litro. Anche la documentazione parlamentare sugli interventi sui carburanti considera la riduzione dell’IVA conseguente al minor prezzo imponibile.

Gasolio acquistato Minore accisa Beneficio teorico con IVA 20 litri 0,80 euro 0,98 euro 40 litri 1,60 euro 1,95 euro 50 litri 2,00 euro 2,44 euro 60 litri 2,40 euro 2,93 euro

Elaborazione redazionale: importi arrotondati al centesimo, con trasferimento integrale del taglio e altre componenti del prezzo invariate. La tabella misura l’effetto fiscale teorico, non una variazione già rilevata presso i distributori.

Per una famiglia, due rifornimenti da 50 litri effettuati nella finestra agevolata comporterebbero 4,88 euro di minore spesa nelle stesse condizioni. Il vantaggio cresce con i litri acquistati durante il periodo, mentre una stima annuale sarebbe fuorviante: la durata del provvedimento è limitata.

Perché il prezzo alla pompa può muoversi diversamente

Il prezzo finale comprende anche il costo del carburante e le componenti commerciali e distributive. La riduzione fiscale va quindi confrontata con ciò che sarebbe accaduto a parità delle altre condizioni, anziché soltanto con il cartello esposto il giorno precedente.

Un esempio aiuta a separare gli effetti. Se, contemporaneamente, le altre componenti facessero aumentare il prezzo finale di 3 centesimi al litro, il beneficio fiscale di 4,88 centesimi produrrebbe una diminuzione netta di 1,88 centesimi. Se invece quelle componenti scendessero di 2 centesimi, la flessione complessiva arriverebbe a 6,88 centesimi. Sono scenari aritmetici illustrativi, non previsioni sui listini.

Per valutare il risparmio effettivo conviene confrontare rifornimenti omogenei: stesso prodotto, stessa modalità self o servito e, possibilmente, stesso impianto. Cambiare contemporaneamente distributore e modalità di servizio rende più difficile attribuire la differenza alla sola accisa.

Il precedente di settembre e la distinzione dalla benzina

La ricostruzione della Camera dei deputati ricorda che la legge di bilancio 2026 aveva allineato le aliquote ordinarie di benzina e gasolio a 672,90 euro per mille litri. Per il diesel, dal 26 settembre al 5 ottobre, era stata prevista un’aliquota temporanea di 622,90 euro.

Il nuovo livello di 632,90 euro è dunque superiore di un centesimo al litro a quello di quella precedente finestra. Rispetto alla medesima base ordinaria, il taglio attuale è più contenuto: 4 centesimi di accisa invece di 5. Confondere le diverse scadenze porta a sovrastimare il beneficio disponibile oggi.

Famiglie e imprese: lo stesso rifornimento, conti diversi

I 4,88 centesimi rappresentano il beneficio teorico sul prezzo comprensivo di IVA. Per un’impresa con IVA integralmente detraibile, il confronto economico va invece effettuato al netto dell’imposta: in questa ipotesi, il beneficio del solo taglio dell’accisa è di 4 centesimi al litro, prima di considerare eventuali altri regimi agevolati.

La distinzione è particolarmente importante nell’autotrasporto. Rimborsi e crediti d’imposta hanno condizioni proprie e vanno verificati sulla posizione dell’impresa; sommarli automaticamente allo sconto alla pompa rischia di contare due volte una parte del vantaggio. Il decreto permette di quantificare la variazione dell’aliquota, mentre il beneficio netto aziendale richiede un calcolo specifico.

Come viene finanziato e cosa osservare alla scadenza

L’articolo 2 del decreto destina alla copertura 38,7 milioni di euro di maggior gettito IVA maturato a settembre. È il meccanismo delle cosiddette accise mobili: una parte delle entrate aggiuntive legate ai rincari del greggio viene utilizzata per alleggerire temporaneamente il prelievo.

La misura restituisce quindi una quota del maggior gettito, lasciando aperto il problema della durata del sostegno. Per le famiglie conta il costo effettivo dei pieni; per le imprese, che programmano servizi e contratti su periodi più lunghi, conta anche la prevedibilità della spesa.

Il passaggio da seguire è l’eventuale pubblicazione di un nuovo provvedimento per il periodo successivo al 7 novembre. Fino a quel momento, ogni ipotesi di proroga resta distinta dalla finestra già approvata. La verifica decisiva sarà duplice: quanto del taglio arriva ai listini e quale disciplina fiscale si applicherà dopo la scadenza.