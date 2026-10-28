Lavoro USA, posti creati e persi: il test BLS oltre il saldo degli occupati

La tenuta del lavoro americano dipende da due movimenti simultanei: i posti aggiunti nelle attività che crescono e quelli persi nelle attività che si ridimensionano. Il rapporto Business Employment Dynamics del BLS, atteso oggi 28 ottobre alle 15:00 italiane, permette di osservare questa composizione. Il calendario ufficiale precisa che l’uscita riguarda il primo trimestre 2026: questa analisi precede la pubblicazione e utilizza come riferimento i dati del quarto trimestre 2025.

La distanza fra periodo osservato e data di diffusione è essenziale per interpretare la notizia. Il rapporto aiuta a ricostruire la struttura del mercato del lavoro; per valutare la situazione di ottobre occorre affiancargli indicatori più recenti. Il suo valore sta nel mostrare come si forma il saldo, distinguendo espansioni, aperture, contrazioni e chiusure.

Il punto di partenza: 7,838 milioni di posti creati e 7,245 milioni persi

Nel rapporto BLS sul quarto trimestre 2025, pubblicato il 29 luglio, i guadagni lordi destagionalizzati ammontano a 7,838 milioni di posti e le perdite lorde a 7,245 milioni. La differenza è positiva per 593.000 posti, dopo il saldo negativo di 159.000 del trimestre precedente.

La crescita dei servizi, pari a 588.000 posti netti, rappresenta quasi tutto l’incremento, mentre i comparti produttori di beni aggiungono 5.000 posti. Sono dati riferiti alla fine del 2025, utili come base storica e soggetti a revisione. Il BLS ha annunciato che l’uscita odierna incorporerà revisioni degli ultimi quattro trimestri non destagionalizzati e di cinque anni di serie destagionalizzate.

Il confronto sul primo trimestre andrà quindi effettuato con le serie aggiornate nello stesso rapporto. Conservare come unico termine di paragone i valori del comunicato di luglio rischierebbe di attribuire al nuovo trimestre una differenza dovuta alla revisione del passato.

Posti creati e assunzioni misurano fenomeni diversi

La nota metodologica BLS spiega che il programma collega nel tempo i dati amministrativi delle unità produttive private. I guadagni derivano da unità in espansione o in apertura; le perdite da unità in contrazione o in chiusura. La misura riguarda la variazione dell’occupazione fra due trimestri.

Un esempio chiarisce la differenza rispetto ai movimenti delle persone: un’attività che passa da 100 a 110 addetti contribuisce con dieci posti aggiunti, anche se nel frattempo ha assunto trenta persone e ne ha viste uscire venti. È un esempio illustrativo, non un dato del rapporto. Allo stesso modo, una riduzione dell’organico può avvenire attraverso uscite non sostituite: chiamare tutte le perdite lorde “licenziamenti” cambierebbe il significato dell’indicatore.

Lo stesso saldo può raccontare due economie

Immaginiamo due economie con un aumento netto di 100 posti: nella prima le attività in crescita ne aggiungono 1.000 e quelle in contrazione ne perdono 900; nella seconda i guadagni sono 300 e le perdite 200. Il saldo coincide, ma la prima attraversa una riallocazione molto più intensa.

Per un’impresa che vende servizi di selezione, formazione o trasferimento del personale, questa differenza potrebbe cambiare il mercato potenziale. Per una famiglia in cerca di lavoro contano anche il luogo, le competenze richieste e la possibilità di passare dai settori in contrazione a quelli in espansione. Il numero aggregato lascia aperte queste domande.

Un miglioramento sostenuto da maggiori guadagni lordi suggerirebbe nuove opportunità nelle attività in espansione. Un miglioramento prodotto soprattutto da minori perdite descriverebbe invece una stabilizzazione. Entrambi sarebbero sviluppi favorevoli al saldo, con implicazioni differenti per la fiducia delle imprese e la mobilità dei lavoratori.

Settori e dimensioni: dove cercare la diffusione della crescita

La lettura più utile seguirà la distribuzione dei risultati. Se la creazione netta restasse concentrata in pochi servizi, sarebbe prudente distinguere la solidità di quei comparti dalla situazione del resto dell’economia. Un recupero esteso a più industrie renderebbe più convincente l’ipotesi di una domanda diffusa.

Anche le dimensioni aziendali aiutano a formulare domande concrete: un indebolimento fra le imprese piccole richiederebbe di verificare credito, costi e domanda locale; un arretramento nelle grandi imprese andrebbe confrontato con riorganizzazioni e piani di investimento. Il rapporto può individuare il fenomeno, mentre le cause richiedono ulteriori prove.

Che cosa cambia per chi investe

Il primo utilizzo dell’uscita sarà verificare se la storia del lavoro a inizio 2026 cambia con le revisioni e quanto fosse ampia la creazione di posti. La lettura per consumi, utili e politica monetaria dovrà poi confrontarsi con i dati successivi: una fotografia di marzo offre contesto, ma lascia spazio agli sviluppi intervenuti nei mesi seguenti.

Per le azioni, l’analisi può aiutare a distinguere settori che espandono capacità da settori che difendono i margini riducendo gli organici. Per dollaro e obbligazioni, il segnale assume significato insieme a inflazione e andamento più recente dell’occupazione. La conclusione operativa è una gerarchia di verifiche: periodo di riferimento, revisioni, composizione dei flussi e infine confronto con il presente.