Materie prime, perché il petrolio in calo può lasciare elevati i costi industriali

Un calo del petrolio può dare sollievo alle imprese lasciando comunque elevato il conto complessivo delle materie prime. Per valutare i margini del 2027, la domanda utile è quanto scenderà il costo degli acquisti realmente effettuati, rispetto ai prezzi ai quali l’impresa riesce a vendere. La distinzione diventa rilevante quando i budget incorporano un ritorno rapido a condizioni più favorevoli.

Che cosa prevede S&P Global

Nel Commodity Price Watch pubblicato il 22 ottobre 2026, S&P Global Market Intelligence prevede per il Materials Price Index un calo del 4,4% su base annua nel quarto trimestre 2027, dopo un aumento stimato del 28% fra il quarto trimestre 2025 e quello del 2026. Sono previsioni, comprese quelle relative alla parte ancora futura del 2026.

Lo scenario dell’istituto combina vincoli di offerta e riparazioni degli impianti con una domanda concentrata in infrastrutture AI, elettrificazione e difesa. Il messaggio è un rientro parziale dei rincari. La direzione prevista per un indice aggregato resta distinta dal costo sostenuto da ciascuna impresa.

Scendere del 4,4% dopo un aumento del 28%: il livello resta alto

Un’elaborazione redazionale delle due variazioni chiarisce la differenza fra livello e andamento. Ponendo il quarto trimestre 2025 uguale a 100, il valore salirebbe a 128 nel 2026 e scenderebbe a circa 122,4 nel 2027: ancora il 22,4% sopra la base iniziale. Il calcolo è 100 × 1,28 × 0,956. È una rappresentazione dello scenario, non un valore osservato dell’indice.

Dal barile al conto degli acquisti

Il greggio entra in una filiera che comprende raffinazione, trasformazione e distribuzione. Un produttore può acquistare carburante, resine o componenti finiti anziché petrolio. Il prezzo pagato dipende quindi anche dal servizio industriale che separa la materia prima dal bene consegnato.

Per leggere questa trasmissione conviene ricostruire un paniere aziendale: quantità acquistate, prezzi contrattuali, costi logistici e valuta di pagamento. L’analisi su alluminio, scorte e costi industriali mostra una parte di questa filiera. Qui il confronto riguarda invece l’insieme degli input e la loro incidenza sui conti.

Consideriamo un esempio ipotetico: materiali ed energia rappresentano il 40% dei costi operativi di un’impresa, e quel paniere diventa meno caro del 5%. A quantità e altri costi invariati, il risparmio sul totale è del 2%, ottenuto moltiplicando 40% per 5%. Un movimento vistoso di una singola materia prima può quindi tradursi in un beneficio più contenuto sul bilancio.

Il cambio può assorbire il ribasso

Per un compratore europeo conta anche la conversione delle fatture in dollari. In un secondo esempio illustrativo, una fornitura da 100 dollari vale 90,91 euro con un cambio di 1,10 dollari per euro. Se il prezzo scende a 95 dollari ma il cambio passa a 1,04, la spesa diventa 91,35 euro: circa lo 0,5% in più.

Il risultato dipende dall’ipotesi di pagamento al cambio indicato e in assenza di coperture. Contratti valutari e prezzi fissati in anticipo possono cambiare il percorso. Per questo una previsione favorevole sui materiali in dollari va confrontata con la valuta e la durata degli impegni di acquisto.

Quando il risparmio arriva a margini e cassa

Il beneficio economico segue anche i tempi del magazzino. Un’impresa che utilizza scorte acquistate a prezzi elevati può vedere il costo medio scendere gradualmente, mentre gli acquisti nuovi incorporano già prezzi inferiori. Le clausole di revisione dei listini possono a loro volta trasferire parte del risparmio ai clienti.

La liquidità risponde a un’altra domanda: quanto capitale serve a finanziare scorte e crediti commerciali? A parità di quantità, un prezzo di acquisto inferiore può ridurre il fabbisogno per ricostituire il magazzino; accumulare più materiale o incassare più lentamente può assorbire quel vantaggio. Margine e cassa vanno quindi controllati separatamente.

Le prove da cercare nei prossimi bilanci

Uno scenario favorevole combinerebbe minori costi unitari, volumi stabili e prezzi di vendita capaci di reggere. Uno scenario meno favorevole vedrebbe il risparmio sugli input compensato da sconti ai clienti, cambio avverso o maggiori oneri logistici. Sono percorsi analitici, non previsioni riferite a una specifica società.

Per distinguerli servono tre riscontri: il costo medio effettivo degli acquisti, il margine operativo a parità di perimetro e il capitale assorbito dal magazzino. Sono questi passaggi a collegare le quotazioni delle materie prime al valore economico prodotto per gli azionisti.

Analisi informativa, senza raccomandazioni personalizzate. Le previsioni possono cambiare e gli esempi numerici sono ipotetici; gli investimenti comportano rischi di perdita.