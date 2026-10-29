Gas naturale, scorte USA +80 miliardi: il cambio di contratto può ingannare il grafico

Il gas naturale americano affronta l’avvicinamento all’inverno con nuove riserve e un cambio di riferimento sul mercato dei futures. Il rapporto EIA pubblicato il 29 ottobre 2026 indica un accumulo settimanale di 80 miliardi di piedi cubi. Intanto il contratto di dicembre prende il posto di novembre come prima scadenza: un passaggio che richiede attenzione quando si confrontano grafici e variazioni percentuali.

Il punto decisivo per l’investitore è separare questi due fenomeni. Le scorte descrivono il bilancio fisico del gas; il cambio di contratto modifica il prezzo utilizzato da molte serie continue. Leggere insieme le due informazioni aiuta a valutare il mercato, purché ciascuna conservi il proprio significato.

Il nuovo dato EIA: riserve sopra la media, sotto un anno fa

Secondo il Weekly Natural Gas Storage Report dell’EIA, nella settimana terminata il 23 ottobre le scorte nei 48 Stati contigui raggiungono 3.724 Bcf, contro 3.644 della settimana precedente. Bcf significa miliardi di piedi cubi. Il totale supera di 38 Bcf la media quinquennale di 3.686, pari a un margine dell’1%, e rimane inferiore di 147 Bcf ai 3.871 di un anno prima, con un divario del 3,8%.

Il volume rientra nell’intervallo storico degli ultimi cinque anni. Rispetto al rapporto sulle scorte analizzato la settimana scorsa, il surplus sulla media passa da 35 a 38 Bcf. La crescita delle riserve accompagna quindi un miglioramento più contenuto del cuscinetto stagionale: anche il livello medio di confronto aumenta durante la fase di accumulo autunnale.

Resta una differenza geografica significativa. Il South Central dispone di 1.168 Bcf, il 2,3% sotto la media; nelle cavità saline della regione il deficit è dell’11,6%. Il dato nazionale positivo convive dunque con riserve meno abbondanti in alcune componenti del sistema.

Novembre a 2,817 dollari e dicembre a 3,032: cosa misura il divario

Il resoconto del 29 ottobre dell’operatore energetico Sprague riporta per la seduta del 28 ottobre una chiusura del contratto NYMEX di novembre a 2,817 dollari per MMBtu e di quello di dicembre a 3,032 dollari. Sono chiusure della seduta precedente, usate qui per confrontare le scadenze, anziché quotazioni in tempo reale successive al rapporto EIA.

La differenza è di 0,215 dollari, equivalente a circa il 7,6% del prezzo di novembre. Il calcolo confronta consegne previste in mesi diversi: attribuire quella percentuale a un rialzo giornaliero confonderebbe la struttura delle scadenze con la variazione dello stesso contratto.

Un future di dicembre incorpora condizioni di consegna e aspettative stagionali proprie. Il prezzo più elevato rispetto a novembre segnala una curva in contango tra queste due scadenze, senza garantire che la quotazione aumenterà di quella misura nelle settimane successive.

Perché il grafico continuo può cambiare riferimento

Le specifiche CME dei futures Henry Hub indicano che il contratto standard termina le negoziazioni nel terzultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di consegna. Per novembre 2026 questo passaggio cade il 28 ottobre.

Le piattaforme costruiscono spesso un grafico continuo concatenando contratti successivi. Se il fornitore passa dalla scadenza uscente a quella seguente senza rettificare la serie, il diverso livello dei due prezzi può apparire come un salto. Altri grafici applicano aggiustamenti allo storico, mentre il momento del cambio può dipendere dalla scadenza oppure dai volumi.

Prima di interpretare una rottura tecnica conviene quindi controllare mese di consegna, data del rollover e metodo di rettifica. Il confronto più pulito per misurare il movimento giornaliero mette a confronto lo stesso contratto nelle due sedute. Un livello tracciato su una serie rettificata può avere un significato diverso dal prezzo effettivamente negoziabile.

Cosa cambia per chi utilizza strumenti finanziari sul gas

Un prodotto che mantiene esposizione ai futures deve rinnovare periodicamente le scadenze. Il suo rendimento dipende anche da questa operazione, oltre che dai movimenti del gas. In una curva in contango, acquistare una scadenza più cara può diventare un freno al rendimento nel tempo, qualora il contratto converga verso livelli inferiori a parità delle altre condizioni.

Il divario del 7,6% osservato fra novembre e dicembre, però, non equivale a una perdita immediata e universale per ogni strumento. Contano quantità di contratti, esposizione mantenuta, date e criteri del rinnovo, costi e successive variazioni della curva. Per ETC, certificati o CFD occorre leggere la metodologia specifica; la sola etichetta “gas naturale” descrive in modo incompleto il rischio assunto.

Gli scenari da seguire dopo il rapporto

Con temperature miti e ulteriori accumuli, il margine sulle scorte potrebbe attenuare le pressioni sui prezzi. Freddo persistente, interruzioni dell’offerta o maggiore domanda potrebbero invece rendere più importante la disponibilità regionale. Sono scenari condizionati: il dato sulle riserve, preso isolatamente, lascia aperta la direzione delle prossime sedute.

La verifica utile consiste nel seguire insieme variazione del contratto di dicembre, distanza dalle scadenze successive e andamento del surplus delle riserve. Henry Hub riguarda il mercato americano; trasferire automaticamente questa lettura al TTF europeo ignorerebbe differenze di infrastrutture, domanda e offerta.

Il nuovo rapporto documenta un aumento delle riserve, mentre il rollover richiede un confronto omogeneo dei prezzi. Tenere distinti questi elementi permette di riconoscere un cambiamento del mercato rispetto a un semplice cambio del contratto rappresentato sullo schermo.