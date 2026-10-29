PIL e inflazione PCE USA, il doppio test che può cambiare la lettura della Fed

PIL e inflazione PCE arrivano oggi dopo una riunione della Federal Reserve che ha mantenuto i tassi al 3,75–4%, con due membri favorevoli a un rialzo. Il doppio appuntamento del 29 ottobre può quindi modificare la lettura della pausa: una crescita resistente accompagnata da prezzi persistenti avrebbe implicazioni diverse da un’espansione sostenuta da produttività e inflazione in rallentamento.

Il calendario ufficiale del BEA colloca entrambe le pubblicazioni alle 13:30 italiane: prima stima del PIL del terzo trimestre e rapporto su redditi e consumi di settembre. Al momento della pubblicazione di questo approfondimento i nuovi valori sono ancora attesi. L’obiettivo è stabilire quali combinazioni osservare e come distinguerne gli effetti potenziali su obbligazioni e azioni.

Il nuovo punto di partenza è la decisione della Fed

Nel comunicato del 28 ottobre la Fed descrive un’attività in forte espansione, produttività robusta e inflazione elevata. Il voto è stato di dieci a due, con Lisa Cook e Beth Hammack favorevoli a un aumento di un quarto di punto.

La pausa lascia aperta la valutazione delle informazioni successive. Per un investitore, il dato di oggi conta soprattutto se cambia la durata attesa della restrizione monetaria. Un’economia capace di crescere con prezzi più stabili offre una prospettiva diversa da una domanda che mantiene elevata la pressione inflazionistica.

La produttività entra in questo ragionamento perché permette, in linea teorica, di aumentare la produzione con un incremento meno intenso dei costi per unità di prodotto. Il PIL aggregato, da solo, offre però una misura incompleta di questo meccanismo: per dimostrarlo servono anche le statistiche dedicate a produzione e ore lavorate.

Due rapporti, frequenze diverse

Il PIL descrive un trimestre, mentre il rapporto sui consumi permette di osservare l’ultimo mese del periodo. Una crescita trimestrale sostenuta può convivere con un rallentamento a settembre: la media del trimestre conserva il contributo dei mesi precedenti. Viceversa, un’accelerazione finale può preparare un punto di partenza più favorevole per il trimestre successivo.

Anche le percentuali richiedono denominatori coerenti. Il tasso trimestrale annualizzato del PIL esprime quale crescita annua si avrebbe mantenendo quel ritmo; la variazione mensile PCE riguarda un solo mese. Metterle direttamente a confronto come se misurassero lo stesso intervallo produce un’impressione fuorviante dell’intensità del movimento.

Per questo conviene leggere prima le etichette delle tabelle, poi le cifre: reale o nominale, mese su mese o anno su anno, valore preliminare o rivisto. Una variazione della base precedente può modificare la crescita calcolata anche quando il livello più recente cambia poco.

Il riferimento sull’inflazione, prima del nuovo aggiornamento

Il rapporto di agosto riportava PCE generale al +3,4% annuo e componente esclusi alimentari ed energia al +3,0%; sul mese le variazioni erano +0,3% e +0,2%. La spesa reale cresceva dello 0,6% a fronte di reddito disponibile reale invariato.

La sostenibilità di quest’ultima distanza è approfondita nel precedente articolo su consumi, redditi e risparmio delle famiglie. Oggi l’elemento aggiuntivo è il confronto con il messaggio della Fed appena pubblicato: quanto il nuovo insieme di crescita e prezzi rafforzerà o indebolirà la necessità di mantenere tassi restrittivi?

Quattro combinazioni e i loro possibili effetti

Crescita solida e inflazione in attenuazione. Sarebbe la combinazione più favorevole a una lettura di espansione sostenibile. Per le azioni offrirebbe sostegno alla domanda e minore pressione potenziale sul tasso con cui si valutano gli utili futuri. La risposta dipenderebbe comunque dalle aspettative già incorporate nei prezzi.

Crescita solida e inflazione persistente. I ricavi delle imprese potrebbero beneficiare della domanda, mentre i rendimenti richiesti dal mercato resterebbero esposti a pressioni al rialzo. Un buon dato economico potrebbe quindi produrre effetti opposti su profitti attesi e multipli azionari.

Crescita debole e prezzi in rallentamento. Questa combinazione potrebbe aumentare l’attenzione al rischio di frenata. Le obbligazioni potrebbero beneficiare di attese monetarie meno restrittive, ma i settori ciclici dovrebbero confrontarsi con una possibile revisione delle vendite.

Crescita debole e inflazione resistente. Sarebbe il quadro più complesso, perché la banca centrale avrebbe meno margine per sostenere l’attività. Il mercato dovrebbe valutare insieme il rischio sugli utili e il costo del finanziamento. Le quattro combinazioni sono scenari redazionali, senza probabilità numeriche attribuite.

La prima reazione richiede un secondo controllo

Dopo l’uscita, il confronto utile sarà fra composizione del PIL, andamento mensile dei consumi e delle misure dei prezzi. Un solo titolo di agenzia può privilegiare la cifra più vistosa e lasciare in secondo piano revisioni o divergenze fra componenti.

Per capire la risposta dei mercati, andranno poi separati il canale dei tassi e quello degli utili. Un rialzo dei rendimenti brevi suggerirebbe una revisione del percorso monetario atteso, mentre i titoli più esposti ai consumi potrebbero reagire soprattutto alle prospettive della domanda. I dati di oggi saranno una nuova prova per queste ipotesi, non una decisione automatica sulla prossima mossa della Fed.