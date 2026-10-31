EUR/USD, 3 dati per prepararsi alla nuova settimana: come occupazione, salari e disoccupazione USA possono cambiare le prospettive di euro e dollaro

Il fine settimana consegna al cambio EUR/USD un nuovo punto di partenza: il riferimento della BCE del 30 ottobre è 1,1172 dollari per euro, contro 1,1193 del venerdì precedente. Il confronto indica un arretramento dello 0,19% circa. Si tratta di tassi informativi della banca centrale, diversi da una chiusura negoziabile di New York.

Dopo la settimana delle decisioni monetarie, l’attenzione si sposta sulla forza dell’economia americana. Il calendario BLS prevede il rapporto sul lavoro di ottobre per venerdì 6 novembre alle 8:30 di New York, le 14:30 italiane. La conversione tiene conto del ritorno degli Stati Uniti all’ora solare il 1° novembre.

L’aggiornamento completa il nostro approfondimento sul differenziale fra Fed e BCE: ora conta capire quali dati possano cambiare le aspettative sui tassi, senza attribuire a un solo numero il potere di determinare il cambio.

1. Occupazione: il nuovo mese e le revisioni raccontano una storia comune

Il rapporto BLS di settembre riportava 29.000 posti non agricoli aggiuntivi. Le revisioni di luglio e agosto avevano ridotto complessivamente le stime precedenti di 60.000 unità. Questo rende essenziale leggere il nuovo dato insieme alla riscrittura dei mesi passati.

Un aumento degli occupati superiore alle attese potrebbe sostenere il dollaro se rafforzasse l’idea di un’economia capace di convivere con tassi elevati. Il segnale diventerebbe meno netto se accompagnato da revisioni negative. Per questo il confronto utile riguarda anche la media di più mesi e la distribuzione della crescita tra comparti.

È un criterio di analisi: un dato forte in un settore particolare può avere una persistenza diversa rispetto a un incremento diffuso. Il rapporto futuro andrà valutato rispetto alle aspettative disponibili al momento della pubblicazione, senza presentare oggi un consenso non verificato.

2. Salari: distinguere pressione sui prezzi e composizione degli occupati

A settembre le retribuzioni orarie medie del settore privato erano aumentate dello 0,1% mensile e del 3,0% annuo. Sono indicatori diversi dal costo complessivo del lavoro e vanno confrontati con le rispettive serie omogenee.

Una riaccelerazione salariale potrebbe ridurre la disponibilità del mercato a scommettere su condizioni monetarie più accomodanti. Il cambio reagirebbe però anche alle altre informazioni: crescita della produttività, margini delle imprese e andamento dell’inflazione possono modificare la lettura delle pressioni salariali.

La media oraria risente inoltre della composizione dell’occupazione. Se cambiano i pesi dei comparti con salari alti e bassi, il valore medio può muoversi anche senza un’identica variazione della paga di ciascun lavoratore. Il dato mensile va quindi inserito nel quadro più ampio.

3. Disoccupazione: il ruolo di chi entra e chi esce dal mercato del lavoro

Il tasso di disoccupazione di settembre era al 4,2%, con una partecipazione alla forza lavoro del 61,8%. Le due misure aiutano a distinguere un miglioramento legato all’occupazione da una diminuzione delle persone che cercano lavoro.

Per il mercato valutario, una disoccupazione in crescita insieme a un indebolimento degli altri indicatori potrebbe aumentare l’attenzione ai rischi per l’economia. Una variazione accompagnata da più persone in cerca di impiego richiederebbe invece una lettura diversa. La direzione del tasso, isolata dal denominatore, offre un’informazione incompleta.

Tre combinazioni da leggere, senza automatismi sul cambio

Occupazione robusta, salari in accelerazione e disoccupazione stabile potrebbero sostenere le aspettative di tassi USA elevati e il dollaro. Occupazione debole, salari in rallentamento e disoccupazione crescente potrebbero favorire una revisione opposta. Indicatori contrastanti renderebbero più probabili reazioni iniziali seguite da ripensamenti.

Questi sono scenari redazionali, non previsioni operative. Nelle fasi di avversione al rischio il dollaro può ricevere domanda anche con dati economici deboli; allo stesso tempo, notizie europee e variazioni dei rendimenti possono alterare l’effetto del rapporto americano.

Prima di venerdì, il calendario indica le offerte di lavoro JOLTS martedì 3 novembre alle 16:00 italiane e produttività e costi giovedì 5 alle 14:30. Servono a preparare il contesto, mentre l’appuntamento finale richiederà una lettura coordinata dei tre indicatori analizzati.

Articolo informativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli scenari sono ipotesi e il cambio può variare rapidamente.