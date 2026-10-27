EUR/USD sotto 1,1150: fiducia USA in ripresa, ma i piani di spesa restano deboli

EUR/USD scende sotto 1,1150 nel pomeriggio del 27 ottobre, mentre dagli Stati Uniti arriva un recupero della fiducia dei consumatori. La quotazione indicativa consultata intorno alle 17:52 italiane è 1,1141, in calo dello 0,30%, con minimo di giornata a 1,1136 e massimo a 1,1179. Il nuovo rapporto americano aggiunge un elemento alla vigilia della Fed, ma offre un messaggio più articolato del solo rialzo dell’indice.

Il comunicato originale del Conference Board indica fiducia a 91,7, in aumento di 7,5 punti rispetto a settembre, rivisto a 84,2. La situazione presente sale a 120,4 e le aspettative a 72,6. La rilevazione preliminare copre il periodo dal 1° al 21 ottobre.

Il dato corretto evita un confronto fuorviante

Per misurare il cambiamento mensile occorre usare il precedente rivisto riportato nel nuovo comunicato. Sottrarre a 91,7 il valore di settembre diffuso inizialmente mescolerebbe due versioni della serie e sovrastimerebbe il recupero indicato dall’istituto. Il confronto coerente resta quindi un aumento di 7,5 punti.

Conta anche distinguere i due sottoindici. Quello sulla situazione presente riguarda la valutazione delle condizioni correnti; quello sulle aspettative guarda a reddito, attività e lavoro nei mesi successivi. Metterli sullo stesso piano come se misurassero la spesa già realizzata farebbe perdere una parte essenziale dell’informazione.

Più fiducia, intenzioni di acquisto ancora caute

Il Conference Board rileva piani di spesa più contenuti per servizi e beni durevoli. Le aspettative medie d’inflazione a dodici mesi scendono, ma restano al 5,8%. Il giudizio sul lavoro migliora: la differenza fra chi considera i posti abbondanti e chi li ritiene difficili da trovare sale a 5,3 punti percentuali.

Questa combinazione suggerisce una distinzione economica. Le famiglie possono sentirsi meno pessimiste rispetto al mese precedente e continuare a proteggere il proprio bilancio. Per tradurre il sentiment in una valutazione dei consumi serviranno anche acquisti effettivi, redditi e prezzi. Il rapporto rappresenta una nuova informazione sulla percezione dell’economia, mentre il contributo alla crescita richiede riscontri ulteriori.

Il cambio resta vicino al minimo della seduta

Nella tabella delle quotazioni consultata, 1,1141 dista cinque pip dal minimo di 1,1136. Il range fra massimo e minimo misura 43 pip. Sono riferimenti intraday osservati, diversi da livelli tecnici con una validità dimostrata su più sedute.

La contemporaneità fra euro debole e pubblicazione del rapporto è coerente con una domanda di dollari ancora sostenuta, ma una fotografia del prezzo non permette di attribuire l’intero ribasso alla fiducia. Per isolare l’effetto della notizia servirebbe confrontare il movimento immediatamente precedente e successivo al rilascio, insieme ai rendimenti e agli altri cambi.

Il quadro integra l’aggiornamento di stamattina sul credito bancario nell’area euro: allora il centro dell’analisi era il canale europeo dei prestiti; ora l’informazione nuova riguarda la fiducia americana e la distanza fra percezioni e intenzioni di spesa.

Il passaggio alla Fed: cosa può confermare il dollaro

Il calendario ufficiale della Federal Reserve colloca la riunione del FOMC il 27 e 28 ottobre. Il dato sulla fiducia entra nel contesto informativo della riunione, senza determinare da solo la decisione sui tassi.

Nello scenario di maggiore tenuta della domanda e persistenti pressioni sui prezzi, il mercato potrebbe mantenere aspettative monetarie restrittive, con un possibile sostegno al dollaro. Se prevalesse invece la lettura prudente dei piani di acquisto, il recupero della fiducia offrirebbe una conferma più limitata della forza dei consumi. La direzione di EUR/USD dipenderà dal messaggio complessivo e da quanto fosse già incorporato nei prezzi.

Per riconoscere un cambiamento convincente occorrerà guardare alla permanenza del cambio oltre il range della giornata e alla coerenza con i rendimenti. Un rimbalzo temporaneo o un nuovo minimo isolato, durante una settimana di decisioni monetarie, richiede più cautela di una direzione consolidata dopo i comunicati.

Analisi informativa, non consulenza finanziaria personalizzata. Le quotazioni sono indicative; gli scenari non rappresentano previsioni certe o indicazioni di investimento.