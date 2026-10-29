Euro, Lagarde lascerà la BCE il 7 febbraio: cosa cambia per tassi e cambio

L’euro entra in una nuova fase istituzionale: Christine Lagarde lascerà la presidenza della BCE il 7 febbraio 2027. L’annuncio del 29 ottobre arriva nella stessa giornata in cui Francoforte mantiene invariati i tassi, mentre il rincaro dell’energia complica il rapporto fra inflazione e crescita. Per il mercato valutario sono due notizie da leggere insieme, conservando una distinzione essenziale: la successione riguarda la guida della banca centrale, le decisioni monetarie restano collegiali e dipendono dai dati.

La data è ufficiale, la successione segue un percorso definito

Nel comunicato della BCE, Lagarde informa il Consiglio direttivo e il presidente del Consiglio europeo António Costa della propria decisione. Il documento fissa la data di uscita e rinvia alla procedura prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, senza indicare il nome del successore.

La procedura illustrata dal Consiglio parte dalle candidature degli Stati dell’area euro, passa dalla discussione nell’Eurogruppo e dalla raccomandazione del Consiglio, quindi prevede la consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. La nomina spetta al Consiglio europeo nella composizione dell’area euro, a maggioranza qualificata rafforzata. Il mandato ordinario è di otto anni, senza rinnovo.

Il presidente ha un ruolo importante nella comunicazione e nella costruzione del consenso, mentre il Consiglio direttivo comprende anche gli altri membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali. Per questo associare automaticamente un nuovo presidente a un rialzo o a un taglio dei tassi sarebbe una conclusione prematura.

I tassi restano fermi, ma lo shock energetico è ancora aperto

La decisione monetaria del 29 ottobre mantiene il tasso sui depositi al 2,50%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,65% e quello sul rifinanziamento marginale al 2,90%. La BCE segnala che l’energia continua a rincarare, aumentando i rischi per l’inflazione e indebolendo le prospettive di crescita.

Finora l’inflazione sottostante è rimasta sostanzialmente stabile e i salari non mostrano una risposta materiale allo shock. Una maggiore durata del rincaro energetico potrebbe però amplificarne gli effetti indiretti. La banca centrale conferma quindi un approccio riunione per riunione, senza impegnarsi su un percorso prestabilito dei tassi.

Il problema economico è concreto: l’energia più cara può comprimere il reddito disponibile e i margini delle imprese proprio mentre alimenta i prezzi. La risposta monetaria dipende dalla persistenza e dalla diffusione dello shock, oltre che dall’intensità del rallentamento dell’attività.

Come la transizione può trasmettersi al cambio

Il canale più immediato passa dalle aspettative. Se gli investitori modificano la propria valutazione della futura politica monetaria europea, possono cambiare i rendimenti richiesti sulle attività in euro e il loro confronto con quelli in dollari. È una relazione condizionata: il cambio riflette anche la crescita relativa, i flussi di capitale e la domanda di protezione nelle fasi di incertezza.

La successione può incidere soprattutto attraverso la chiarezza della comunicazione. Una procedura ordinata e un orientamento coerente con il mandato possono limitare il premio richiesto per l’incertezza; segnali contraddittori potrebbero invece aumentare la volatilità. Questi sono scenari redazionali, non effetti già misurati dell’annuncio.

Rispetto alla nostra analisi mattutina sul confronto fra Fed e BCE, il nuovo elemento è quindi duplice: la decisione europea è ora nota e si apre il percorso di successione. Per interpretare una variazione del cambio occorre separare queste informazioni dagli altri dati diffusi durante la seduta.

Tre scenari da verificare nei prossimi mesi

Transizione ordinata e inflazione sotto controllo. La continuità istituzionale potrebbe lasciare al centro del mercato i fondamentali economici. In questa situazione la direzione dell’euro dipenderebbe soprattutto da come si modificano le prospettive di crescita e dei tassi rispetto alle altre economie.

Energia persistente e maggiore pressione sui prezzi. Se lo shock si diffondesse a salari e prezzi dei servizi, gli operatori potrebbero rivedere verso l’alto il percorso atteso dei tassi. Il sostegno teorico alla valuta andrebbe però confrontato con il costo della maggiore spesa energetica e con gli effetti sull’attività produttiva.

Crescita più debole e comunicazione incerta. Un peggioramento economico accompagnato da dubbi sulla risposta monetaria potrebbe rendere il cambio più sensibile alle notizie. La conferma di questo scenario richiederebbe dati e reazioni osservabili nei mercati, evitando di dedurlo soltanto dai nomi che emergeranno per la presidenza.

Cosa conta per chi investe in euro

La verifica utile riguarda le aspettative sui tassi, la loro trasmissione ai rendimenti e la coerenza della comunicazione della BCE. Un presidente nuovo può cambiare stile e capacità di mediazione; il mandato di stabilità dei prezzi e la struttura collegiale continuano a delimitare le scelte.

Per un investitore con attività in dollari, il cambio modifica inoltre il rendimento espresso in euro. La scelta di coprire quel rischio va collegata all’orizzonte e al portafoglio, mentre l’annuncio di oggi aggiunge una variabile da monitorare. La data della transizione è certa; la direzione futura dell’euro resta uno scenario da verificare con i dati.