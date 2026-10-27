EUR/USD, credito più stretto e domanda in calo: i nuovi dati BCE prima della decisione

Le banche dell’area euro hanno irrigidito i criteri per concedere prestiti alle imprese più di quanto prevedessero, mentre la domanda di finanziamenti è tornata a diminuire. È il doppio segnale del nuovo sondaggio BCE sul credito del terzo trimestre 2026, pubblicato il 27 ottobre: per EUR/USD aggiunge un elemento concreto alla valutazione della crescita europea prima delle decisioni monetarie di questa settimana.

Il rapporto descrive sia la disponibilità delle banche a prestare sia la volontà di famiglie e aziende di indebitarsi. Sono due lati diversi della trasmissione monetaria: condizioni di accesso più severe possono frenare progetti finanziabili, mentre una domanda debole può riflettere investimenti rinviati anche quando il credito resta disponibile.

La stretta supera le attese delle stesse banche

Secondo la Bank Lending Survey del terzo trimestre, il saldo netto delle banche che hanno inasprito i criteri sui prestiti alle imprese raggiunge il 9%, dopo il 7% del secondo trimestre. Nella precedente rilevazione gli istituti prevedevano il 5%: la stretta effettiva supera quindi di quattro punti percentuali quella attesa.

Il 9% è un saldo di risposte, non una riduzione del 9% dei prestiti. Misura la differenza fra la quota di banche che segnala un irrigidimento e quella che indica un allentamento. Questa natura qualitativa rende l’indagine utile per individuare la direzione del cambiamento, mentre per misurare gli importi erogati servono le statistiche quantitative sul credito.

Le banche richiamano una maggiore percezione del rischio e una minore tolleranza al rischio, in un contesto segnato dall’incertezza geopolitica ed energetica. Il quadro nazionale è disomogeneo: Germania e Francia segnalano una stretta, l’Italia un allentamento e la Spagna condizioni sostanzialmente invariate.

Le imprese chiedono meno finanziamenti

Il saldo netto relativo alla domanda di prestiti delle imprese passa dal +3% al −6%. Gli istituti si aspettavano invece un aumento, con un saldo del +4%: la distanza fra risultato e previsione è di dieci punti percentuali. Anche qui il confronto riguarda le risposte delle banche, anziché il consenso degli economisti o una variazione percentuale degli importi.

Il livello dei tassi pesa sulla domanda, insieme alla debolezza degli investimenti fissi delle piccole e medie imprese e al ricorso a fonti alternative di finanziamento. Scorte e capitale circolante continuano invece a sostenere le richieste. La composizione conta: finanziare il ciclo operativo mantiene in funzione l’attività, mentre investire in nuovi impianti e capacità produttiva può ampliare la crescita futura.

La lettura redazionale è che il rallentamento del credito non abbia un’unica causa. Un’impresa può ridurre la richiesta perché il prestito costa troppo, perché ha liquidità propria oppure perché considera meno conveniente un investimento. La combinazione delle risposte permette di distinguere almeno in parte queste possibilità.

Il segnale delle famiglie passa soprattutto dai mutui

La domanda di prestiti per l’acquisto di abitazioni presenta un saldo del −27%, dopo il −15% del trimestre precedente. È la contrazione più marcata segnalata dal terzo trimestre 2023. Le banche richiamano tassi, fiducia dei consumatori e prospettive del mercato immobiliare.

I criteri per i mutui risultano nel complesso invariati, mentre quelli per il credito al consumo si irrigidiscono ulteriormente, con un saldo del 14%. Questa divergenza aiuta a leggere il rapporto: nel comparto abitativo la debolezza emerge soprattutto dal lato della domanda; nei finanziamenti al consumo si aggiunge una maggiore selettività degli istituti.

Il sondaggio è stato condotto fra il 21 settembre e il 6 ottobre. Raccoglie quindi valutazioni sul trimestre e aspettative formulate in quel periodo, prima degli ultimi movimenti dei mercati.

Cosa può cambiare per l’euro

Una trasmissione restrittiva attraverso il credito può rafforzare l’argomento a favore di una politica più attenta alla crescita. Per EUR/USD questo diventerebbe un fattore di pressione se portasse gli investitori a ridurre i rendimenti attesi nell’area euro rispetto agli Stati Uniti. Il passaggio è condizionato dalla valutazione della BCE sull’inflazione e da ciò che il mercato aveva già incorporato.

Lo scenario alternativo è che la banca centrale giudichi ancora prevalenti i rischi sui prezzi, mantenendo un messaggio restrittivo pur riconoscendo la fragilità del credito. Il sondaggio, preso da solo, lascia aperte entrambe le letture e non determina una decisione già presa.

Il calendario BCE prevede la decisione del 29 ottobre alle 14:15 e la conferenza stampa alle 14:45. La riunione Fed del 27–28 ottobre precede l’appuntamento europeo: il confronto fra le due comunicazioni sarà decisivo per valutare il differenziale atteso dei tassi.

Un aggiornamento sui fondamentali, oltre la quotazione

Il precedente articolo su EUR/USD vicino ai minimi del 26 ottobre fotografava il prezzo del cambio. Il nuovo elemento è il deterioramento congiunto dell’offerta e della domanda di credito, che aiuta a capire quali fragilità la BCE dovrà valutare.

Per gli investitori, il riscontro utile sarà il peso attribuito a questi segnali nella conferenza stampa e la successiva risposta dei rendimenti. Una reazione coerente su cambio e tassi offrirebbe un’indicazione più robusta del primo movimento dopo il comunicato.

Analisi informativa, priva di raccomandazioni personalizzate. Gli scenari sono condizionati e il trading valutario comporta rischio di perdita.