EUR/USD, dopo la Fed arriva la BCE: cosa può cambiare nel divario fra i tassi

Il cambio EUR/USD affronta il 29 ottobre con una decisione già acquisita e due appuntamenti ancora aperti. La Federal Reserve ha confermato i tassi al 3,75–4%, mentre nel pomeriggio arriveranno i dati americani su crescita e inflazione e la decisione della BCE. Per chi segue l’euro, il passaggio decisivo sarà capire come queste informazioni cambiano il percorso atteso dei tassi sulle due sponde dell’Atlantico.

La distinzione conta: una pausa della banca centrale può accompagnarsi a un messaggio restrittivo, mentre un dato economico forte può sostenere la valuta soprattutto quando modifica le aspettative sulle mosse successive. Questa analisi prepara la seduta attraverso scenari condizionati agli annunci, ancora da conoscere al momento della pubblicazione.

La pausa della Fed contiene due voti per un rialzo

Nel comunicato del 28 ottobre, il FOMC ha approvato il mantenimento dell’intervallo sui federal funds con dieci voti favorevoli e due contrari. Lisa Cook e Beth Hammack avrebbero preferito un aumento di 25 punti base. La Fed descrive un’attività economica in forte espansione, una spesa interna resiliente e un’inflazione ancora elevata.

Il dissenso rende visibile una pressione interna verso una politica più restrittiva, ma la decisione collegiale rimane una conferma dei tassi. Per il mercato valutario il punto è quanto a lungo possa durare quel livello: un rinvio dell’allentamento atteso può incidere sul dollaro anche quando il tasso del giorno resta identico.

La BCE arriva dopo i dati americani

La BCE indica la decisione alle 14:15 e la conferenza stampa alle 14:45, ora italiana. Il tasso sui depositi vigente prima della riunione è il 2,50%. I dati statunitensi precederanno Francoforte: il calendario del BEA fissa PIL preliminare del terzo trimestre e redditi e consumi di settembre, comprensivi dell’indice PCE, alle 8:30 della costa orientale, cioè alle 13:30 italiane.

La sequenza può produrre più interpretazioni della stessa seduta. Una prima variazione del cambio dopo i dati USA potrebbe essere rafforzata oppure riassorbita dalla comunicazione europea. Attribuire tutto il movimento alla BCE senza separare gli orari renderebbe difficile capire quale informazione abbia davvero cambiato le valutazioni.

Il differenziale conta soprattutto quando cambia la sua traiettoria

Il punto medio dell’intervallo Fed è il 3,875%: rispetto al deposito BCE del 2,50%, la distanza aritmetica è di 1,375 punti percentuali, pari a 137,5 punti base. È un confronto indicativo fra strumenti diversi, non il rendimento ottenibile automaticamente da un investimento sul cambio.

Un investitore valuta anche scadenza, rischio, inflazione e costo della copertura valutaria. Per questa ragione, la variabile utile da seguire dopo gli annunci è la revisione dei rendimenti attesi a breve e medio termine. Se il percorso americano viene spostato verso tassi più elevati mentre quello europeo resta stabile, il vantaggio relativo del dollaro può ampliarsi; una revisione nella direzione opposta può favorire l’euro.

Il livello iniziale dei tassi è già pubblico. La sorpresa nasce dalla distanza fra ciò che gli operatori avevano incorporato nei prezzi e ciò che i nuovi dati rendono plausibile. Anche una decisione apparentemente severa può avere un effetto modesto se era largamente anticipata.

Tre combinazioni da leggere nel pomeriggio

Domanda USA resistente e inflazione persistente. Questa combinazione rafforzerebbe l’argomento per mantenere condizioni restrittive negli Stati Uniti. Per EUR/USD la pressione potrebbe diventare più evidente se Francoforte offrisse contemporaneamente una lettura prudente dell’attività europea. Si tratta di una possibilità economica, non di una previsione certa sulla direzione del cambio.

Inflazione americana più contenuta e messaggio BCE fermo. Una revisione al ribasso delle attese sui tassi USA, accompagnata da una BCE attenta alla persistenza dei prezzi, potrebbe ridurre il vantaggio relativo del dollaro. Andrebbero però valutate anche le componenti dei dati e la risposta effettiva dei rendimenti.

Crescita debole con prezzi ancora elevati. È la combinazione più ambigua: riduce lo spazio per politiche accomodanti mentre peggiora le prospettive dell’economia. In quel caso la domanda di liquidità e la propensione al rischio potrebbero contare quanto il differenziale nominale dei tassi.

Cosa verificare prima di interpretare un movimento

La lettura più solida parte dai comunicati, passa per i rendimenti obbligazionari e arriva al cambio. Durante annunci ravvicinati, prezzi e spread possono muoversi rapidamente; un singolo scambio iniziale offre meno informazioni di una risposta che persiste attraverso la conferenza stampa.

Per un investitore italiano con attività in dollari esiste inoltre un secondo livello: un apprezzamento dell’euro riduce, a parità di prezzo dell’attività, il suo controvalore in euro; un dollaro più forte produce l’effetto opposto. La scelta di copertura dipende dall’orizzonte e dall’esposizione complessiva, mentre gli appuntamenti di oggi servono a verificare le ipotesi alla base di quella scelta.