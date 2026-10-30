Azioni Chevron, ricavi +36% e utili a 9,9 miliardi di dollari: quanto pesano il petrolio, la produzione e il Venezuela sui ritorni per gli azionisti

Le azioni Chevron hanno un nuovo punto di riferimento nei risultati del terzo trimestre pubblicati il 30 ottobre: ricavi e altri proventi salgono a 67,8 miliardi di dollari, circa il 36% in più rispetto a un anno prima, mentre l’utile attribuibile al gruppo raggiunge 9,924 miliardi. La domanda per chi investe riguarda soprattutto la durata di questa redditività e la quantità di denaro che resta dopo investimenti, dividendi e riacquisti.

Il bilancio offre una risposta articolata. La cassa libera copre circa due volte le distribuzioni agli azionisti del trimestre, ma scende rispetto al secondo trimestre, quando il Brent medio era più alto. La raffinazione spiega una parte decisiva del miglioramento annuo, mentre la produzione complessiva si riduce. Sono differenze che aiutano a valutare la qualità dei risultati, oltre al loro livello assoluto.

Ricavi, utili e produzione: tre grandezze che si muovono diversamente

Nel comunicato ufficiale e nei prospetti finanziari Chevron, vendite e altri ricavi operativi ammontano a 65,237 miliardi, contro 48,169 miliardi del terzo trimestre 2025. Il totale di 67,798 miliardi comprende anche proventi delle partecipate e altre componenti: il suo aumento è del 36,3%, calcolato sui 49,726 miliardi dell’anno precedente.

L’utile netto attribuibile agli azionisti passa da 3,539 a 9,924 miliardi, con un aumento di circa il 180%. L’utile per azione diluito è 5,06 dollari, mentre quello rettificato è 5,28 dollari. La versione rettificata esclude voci speciali e cambi: è una misura aggiuntiva definita dalla società e va letta insieme al risultato contabile.

La produzione media scende da 4,086 a 3,980 milioni di barili equivalenti al giorno, circa il 2,6% in meno. Chevron indica minori quote di produzione spettanti in alcuni contratti quando i prezzi salgono e gli effetti del conflitto in Medio Oriente. L’aumento del 27% della produzione statunitense richiamato dalla società riguarda invece il confronto con due anni prima: nel confronto annuo i volumi USA sono quasi stabili.

La raffinazione spiega più della metà dell’aumento degli utili

L’utile del downstream, che comprende raffinazione e vendita dei prodotti, sale da 1,137 a 4,931 miliardi. L’incremento di 3,794 miliardi rappresenta circa il 59% dell’aumento dell’utile complessivo del gruppo, pari a 6,385 miliardi. È un’elaborazione redazionale che misura il contributo contabile delle attività, senza attribuire tutto il risultato a una sola causa.

L’upstream, legato all’estrazione, passa da 3,302 a 5,698 miliardi. Il Brent medio indicato nel documento è di 97 dollari al barile, contro 69 un anno prima e 104 nel secondo trimestre. Questi valori sono medie trimestrali, non quotazioni in tempo reale.

Le raffinerie statunitensi hanno lavorato vicino al 98% della capacità, raggiungendo volumi record. Per l’azionista significa che il beneficio deriva dalla combinazione fra prezzi realizzati, margini sui carburanti e impianti operativi. Una normalizzazione dei margini di raffinazione potrebbe ridurre parte del vantaggio anche con prezzi del greggio ancora sostenuti.

Quanta cassa resta dopo dividendi e buyback

La cassa operativa è di 16,014 miliardi. Sottraendo 4,011 miliardi di investimenti, il free cash flow è 12,003 miliardi. I dividendi pagati assorbono 3,482 miliardi e i riacquisti di azioni 2,502 miliardi: insieme 5,984 miliardi, circa la metà della cassa libera.

Restano dunque circa 6,019 miliardi dopo queste due distribuzioni. Il rapporto di copertura è pari a circa 2 volte, un calcolo redazionale sui flussi ufficiali. Questo residuo è una misura analitica e precede altri movimenti finanziari; non coincide con l’aumento finale della liquidità in bilancio.

Il confronto con il secondo trimestre invita a valutare l’intera sequenza: la cassa libera scende da circa 18,1 a 12 miliardi e l’utile netto da 12,072 a 9,924 miliardi. Nei primi nove mesi il free cash flow è 28,549 miliardi, contro 18,703 miliardi di dividendi e riacquisti, per una copertura di circa 1,53 volte. È la risposta concreta alla questione sollevata nella nostra analisi sulla sostenibilità delle distribuzioni prima dei conti.

Perché la cassa rettificata è più alta

Chevron presenta anche 14,243 miliardi di free cash flow rettificato. La riconciliazione parte dai 12,003 miliardi ordinari, neutralizza 538 milioni di assorbimento del capitale circolante e aggiunge 710 milioni di proventi da cessioni e restituzioni di capitale, oltre a 992 milioni di rimborsi netti di prestiti da partecipate.

Queste entrate rafforzano la liquidità disponibile, ma hanno una diversa ripetibilità rispetto alla cassa generata ogni trimestre dalle attività. Per misurare la copertura delle distribuzioni abbiamo quindi usato il free cash flow prima di tali aggiustamenti. Il debito netto a fine settembre è 20,730 miliardi, rispetto a 34,461 miliardi a fine 2025; il gruppo segnala una riduzione di 7,8 miliardi nel solo trimestre.

Venezuela e dividendo: risultati acquisiti e progetti futuri

Le joint venture venezuelane prevedono investimenti per 7 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di aumentare la produzione. Il trimestre comprende un mese di produzione venezuelana a seguito del passaggio al metodo del patrimonio netto. Questo cambiamento contabile richiede attenzione quando si confrontano i volumi fra periodi.

Il piano di investimento appartiene al futuro e dipende anche dalle condizioni operative e politiche. Il dividendo dichiarato è invece una decisione già assunta: 1,78 dollari per azione, con pagamento il 10 dicembre e data di registrazione il 18 novembre.

Lo scenario favorevole per Chevron combina impianti affidabili, costi sotto controllo e flussi sufficienti a finanziare capitale e remunerazione degli azionisti. Il rischio principale è che margini energetici eccezionali si ridimensionino più rapidamente dei fabbisogni di investimento. I conti mostrano oggi una copertura solida delle distribuzioni; per valutarne la durata servirà seguire soprattutto la cassa su più trimestri e il contributo effettivo dei nuovi progetti.