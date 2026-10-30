Azioni ExxonMobil, cassa libera +11% sul trimestre e dividendo in aumento: quanto resta agli azionisti e quanto pesano i margini della raffinazione

Le azioni ExxonMobil trovano nei risultati del terzo trimestre una crescita della cassa libera a 19,109 miliardi di dollari, circa l’11% sopra il secondo trimestre. Il gruppo ha distribuito 9,4 miliardi agli azionisti e dichiarato un dividendo trimestrale di 1,07 dollari per azione, annunciando inoltre riacquisti per 20 miliardi nel 2027, subordinati a condizioni di mercato ragionevoli.

Il dato centrale è la distanza fra liquidità generata e distribuita. Ma la sua interpretazione richiede due passaggi: capire quanto contribuiscano incassi e pagamenti del capitale circolante e distinguere i risultati dell’estrazione da quelli della raffinazione. Nel trimestre queste attività hanno seguito direzioni diverse, mostrando perché il prezzo del greggio, da solo, descriva solo una parte del bilancio.

La cassa libera cresce più delle distribuzioni

Nel comunicato ufficiale ExxonMobil del 30 ottobre, la cassa operativa raggiunge 25,650 miliardi, rispetto a 23,555 miliardi del secondo trimestre. Il free cash flow, secondo la definizione societaria, passa da 17,236 a 19,109 miliardi: l’incremento calcolato è del 10,9%.

I 9,4 miliardi distribuiti comprendono 4,3 miliardi di dividendi e 5,1 miliardi di riacquisti. La cassa libera copre quindi circa 2,03 volte queste distribuzioni, lasciando una differenza di circa 9,7 miliardi. È un’elaborazione redazionale sui dati pubblicati e arrotondati, precedente agli altri impieghi finanziari: non coincide automaticamente con l’aumento della liquidità finale.

Il gruppo indica 22,1 miliardi di debito netto a fine settembre, ottenuti sottraendo 12,2 miliardi di cassa ai 34,3 miliardi di debito complessivo. La riduzione del debito netto nei primi nove mesi è di quasi 11 miliardi. La forza dei flussi ha quindi sostenuto anche il bilancio, oltre ai trasferimenti agli azionisti.

Il capitale circolante cambia la lettura del trimestre

La cassa operativa del terzo trimestre beneficia di 2,216 miliardi di variazioni favorevoli del capitale circolante, mentre nel secondo trimestre queste voci avevano assorbito 2,099 miliardi. Il cambiamento fra i due periodi vale dunque circa 4,3 miliardi.

Escludendo il capitale circolante, la misura operativa presentata dalla società scende da 25,654 a 23,434 miliardi, circa l’8,7% in meno. La cassa complessiva cresce, ma la lettura depurata dai tempi di incasso e pagamento mostra un andamento diverso. Entrambe le misure sono utili: la prima indica il denaro effettivamente prodotto nel periodo, la seconda aiuta a confrontare trimestri con movimenti di crediti, scorte e debiti commerciali differenti.

Nei primi nove mesi la cassa operativa raggiunge 57,910 miliardi, contro 39,291 miliardi un anno prima, e il free cash flow è 39,044 miliardi, contro 20,565 miliardi. La prospettiva cumulata conferma un miglioramento importante, pur evitando di trasformare un trimestre favorevole in una previsione automatica per l’intero anno.

Come ExxonMobil calcola il free cash flow

La riconciliazione societaria parte dai 25,650 miliardi di cassa operativa. Sottrae 7,178 miliardi di investimenti in immobili, impianti e attrezzature e 868 milioni di ulteriori investimenti e anticipi, quindi aggiunge 697 milioni di altre attività di investimento e recupero di anticipi e 808 milioni di proventi da cessioni e restituzioni di investimenti. Il risultato è 19,109 miliardi.

Questa definizione comprende quindi alcune entrate da investimento e dismissione, oltre alla gestione corrente. Per confrontare società petrolifere diverse occorre verificare le rispettive riconciliazioni, perché l’etichetta free cash flow può includere componenti differenti. Nel caso ExxonMobil, il dato del trimestre conserva una copertura ampia delle distribuzioni, ma la sua ripetibilità dipende anche dalla natura delle entrate che lo compongono.

La raffinazione compensa il calo dell’estrazione

L’utile contabile complessivo sale da 14,525 a 15,413 miliardi rispetto al trimestre precedente, circa il 6,1%. L’utile dell’upstream scende però da 7,927 a 7,088 miliardi. La società richiama prezzi più bassi e l’effetto delle quote di produzione spettanti in Guyana.

Energy Products aumenta invece l’utile da 5,465 a 7,169 miliardi, sostenuto dai margini e dalle prestazioni operative. Le raffinerie della costa statunitense del Golfo hanno raggiunto il 100% di utilizzo delle unità del greggio. I prodotti chimici registrano utili inferiori, mentre i prodotti speciali migliorano.

È il passaggio decisivo rispetto alla nostra anteprima sui margini di raffinazione e sui conti ExxonMobil: ora sono disponibili risultati effettivi che mostrano quanto le attività di trasformazione abbiano compensato la pressione sull’estrazione. Una società integrata può beneficiare di margini sui prodotti finiti anche quando una parte dei prezzi realizzati a monte si indebolisce.

Utile rettificato e risparmi strutturali richiedono contesto

L’utile rettificato è 17,505 miliardi, pari a 4,23 dollari per azione, contro 15,413 miliardi e 3,72 dollari per azione contabili. La riconciliazione esclude effetti temporali stimati negativi per 2,541 miliardi e voci identificate complessivamente positive per 449 milioni. Gli effetti temporali riguardano soprattutto lo sfasamento fra valutazione dei derivati e contabilizzazione delle operazioni fisiche collegate.

ExxonMobil indica inoltre risparmi strutturali cumulati stimati per 16,9 miliardi rispetto al 2019, inclusi 1,8 miliardi aggiuntivi nei primi nove mesi del 2026. È una misura societaria delle efficienze: convive con inflazione, nuove attività e variazioni del perimetro, quindi non equivale a una riduzione dello stesso importo nei costi complessivi riportati a bilancio.

Dividendo e buyback: cosa è deciso e cosa dipende dal mercato

Il dividendo dichiarato di 1,07 dollari sarà pagato il 10 dicembre agli azionisti registrati il 16 novembre. La società segnala 44 anni consecutivi di aumento del dividendo annuo per azione. Il programma di riacquisti da 20 miliardi per il 2027 è invece un’intenzione futura legata alle condizioni di mercato indicate dal gruppo.

Per l’azionista, lo scenario favorevole combina efficienza industriale, margini robusti e una cassa che rimane superiore agli impieghi anche quando il capitale circolante offre meno sostegno. Il rischio è una normalizzazione dei margini dei carburanti insieme a maggiori fabbisogni di investimento. I risultati mostrano oggi ampio spazio finanziario; la sua durata dipenderà dalla continuità operativa e dai flussi nei prossimi trimestri, oltre che dal ciclo del petrolio.