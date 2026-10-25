Treasury, 183 miliardi in asta: come leggere la domanda nella settimana della Fed

La settimana della Federal Reserve sarà anche un esame della domanda per il debito americano: tra il 26 e il 29 ottobre il Tesoro offrirà 183 miliardi di dollari in titoli a tasso fisso a due, cinque e sette anni. Per gli investitori il punto sarà capire a quali condizioni il mercato assorbirà l’offerta, distinguendo le attese sui tassi dalla disponibilità a detenere rischio di durata.

Gli importi sono già presenti negli annunci ufficiali TreasuryDirect del 22 ottobre. La somma riguarda queste tre emissioni nominali, quindi rappresenta soltanto una parte del programma settimanale e costituisce offerta lorda: una quota dei proventi può servire a rimborsare titoli in scadenza.

Il calendario da tenere aperto

Titolo Data dell’asta Importo annunciato Emissione Note a 2 anni 26 ottobre 2026 69 miliardi di dollari 2 novembre Note a 5 anni 27 ottobre 2026 70 miliardi di dollari 2 novembre Note a 7 anni 29 ottobre 2026 44 miliardi di dollari 2 novembre

Il programma comprende inoltre 30 miliardi di titoli biennali a tasso variabile il 28 ottobre, esclusi dal totale di 183 miliardi. La struttura della remunerazione rende questi ultimi diversi dai titoli a cedola fissa e suggerisce di valutarli separatamente.

Il calendario della Federal Reserve colloca la riunione del FOMC il 27 e 28 ottobre. Il biennale arriverà quindi prima dell’incontro, il quinquennale durante la prima giornata e il settennale dopo la conclusione. La sequenza offre tre osservazioni del mercato in momenti diversi, senza trasformare le aste in un esperimento controllato: nel frattempo potranno cambiare anche dati economici e notizie.

Il rendimento alto può attirare domanda

Un rendimento di aggiudicazione elevato, preso da solo, descrive il prezzo del finanziamento. Per interpretarlo serve il confronto con le condizioni di mercato immediatamente precedenti: gli operatori possono acquistare con convinzione proprio perché la remunerazione è diventata più interessante.

Il confronto usato sul mercato è quello con il rendimento del titolo negoziato prima dell’emissione, il cosiddetto when-issued. Se l’asta richiede un rendimento superiore, il mercato parla di una concessione aggiuntiva o tail; un rendimento inferiore segnala un esito più forte rispetto a quel riferimento. La misura richiede una quotazione affidabile e un orario preciso, altrimenti differenze di pochi punti base possono riflettere semplicemente momenti diversi.

Per esempio, in uno scenario puramente illustrativo, un riferimento al 4,50% e un’aggiudicazione al 4,52% producono uno scarto di due punti base. Il giudizio cambia se, nello stesso intervallo, tutte le scadenze hanno reagito a una notizia. Per questa settimana i risultati devono ancora arrivare: nessun rendimento futuro è già determinato.

Quanta domanda c’è dietro la copertura?

Il rapporto tra offerte ricevute e importo assegnato, chiamato bid-to-cover, sintetizza la copertura dell’asta. Un esempio ipotetico: 175 miliardi di richieste su 70 miliardi assegnati danno un rapporto di 2,5. Il numero informa sulla quantità delle offerte, ma per capire la loro forza occorre sapere anche quanto rendimento chiedevano i partecipanti.

Il confronto più utile riguarda le precedenti aste della stessa scadenza, considerando dimensione dell’offerta e contesto. Paragonare direttamente un titolo a sette anni con un buono a poche settimane mescola pubblici e rischi differenti. Una copertura abbondante può convivere con un prezzo meno favorevole al Tesoro se molte richieste arrivano a rendimenti elevati.

Acquisti indiretti: attenzione alla nazionalità

Le FAQ ufficiali sulle aste distinguono primary dealer, altri offerenti diretti e offerenti indiretti. Questi ultimi partecipano tramite intermediari; la categoria comprende soggetti statunitensi ed esteri. Anche gli offerenti diretti possono avere entrambe le provenienze. La quota indiretta, dunque, non misura da sola gli acquisti stranieri.

La stessa documentazione chiarisce che le aste adottano un prezzo unico per le offerte accolte. La classificazione aiuta a osservare il canale di partecipazione, mentre per identificare la residenza o la natura economica dei compratori servono statistiche differenti.

Una maggiore quota rimasta ai dealer merita attenzione quando si accompagna a un rendimento meno favorevole e a una domanda finale più debole. Può però riflettere anche scelte di intermediazione e gestione delle posizioni. Una singola percentuale va quindi letta insieme al prezzo e alla successiva capacità del mercato di assorbire i titoli.

Tre scadenze, tre informazioni per il portafoglio

Il biennale è particolarmente sensibile al percorso atteso dei tassi ufficiali. Le scadenze più lunghe incorporano un orizzonte più ampio, nel quale contano crescita, inflazione e compenso richiesto per immobilizzare capitale. Una differenza di comportamento tra due e sette anni può quindi dire più del movimento di un’unica emissione.

Per chi investe dall’Italia si aggiunge il cambio: il rendimento in dollari e il risultato in euro restano grandezze diverse, mentre una copertura valutaria ha un costo. L’asta sarà soprattutto un’informazione sul prezzo del rischio e sulla distribuzione della domanda. La lettura più robusta nascerà dall’incrocio tra rendimento, copertura, categorie di partecipanti e reazione dei prezzi dopo l’aggiudicazione.