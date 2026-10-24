Dollaro australiano, inflazione il 28 ottobre: il test prima della RBA

Il dollaro australiano si prepara a un passaggio che può cambiare la lettura dei tassi prima ancora della prossima riunione della Reserve Bank of Australia. Il 28 ottobre sarà pubblicata l’inflazione di settembre: il dato arriva dopo un’accelerazione dell’indice complessivo, accompagnata però da una misura di fondo stabile.

Per chi segue AUD/USD, il punto è capire quanto il nuovo rapporto modificherà le aspettative sulla politica monetaria. Una variazione forte dei prezzi concentrata in poche voci ha implicazioni diverse da rincari diffusi fra beni e servizi, soprattutto quando la banca centrale deve valutarne la persistenza.

Da dove si parte: CPI al 4%, misura di fondo al 3,6%

L’ultimo rapporto dell’Australian Bureau of Statistics disponibile è relativo ad agosto 2026. Il CPI cresce del 4% annuo, contro il 3,5% di luglio, mentre la trimmed mean resta al 3,6%. Su base mensile l’indice complessivo sale dello 0,4% in termini grezzi e dello 0,7% dopo la correzione stagionale.

Il prossimo rilascio è fissato al 28 ottobre e riguarderà settembre. In quella pubblicazione saranno aggiunte anche le informazioni sul trimestre, secondo il calendario metodologico indicato dall’ABS.

La distanza fra indice generale e misura di fondo è il primo elemento da esaminare. Il passaggio dal 3,5% al 4% equivale a mezzo punto percentuale: descrive un’accelerazione annua, ma da solo offre poche indicazioni sulla durata del fenomeno. Il confronto mensile e la distribuzione delle variazioni aggiungono informazioni decisive.

Tre letture dello stesso rapporto

La prima riguarda l’indice complessivo, quello che più direttamente riassume il costo del paniere delle famiglie. La seconda riguarda le misure che attenuano l’influenza delle variazioni più estreme, utili per valutare la diffusione della pressione inflazionistica. La terza consiste nel confronto temporale: dati mensili, trimestrali e annuali rispondono a domande diverse.

Un tasso annuo può salire anche perché esce dal confronto un mese particolarmente debole dell’anno precedente. Per riconoscere questo effetto base bisogna affiancare al risultato annuale l’andamento recente dei prezzi, mantenendo coerenti le serie utilizzate. Mescolare variazioni grezze e destagionalizzate può produrre una lettura distorta.

Nell’analisi del rapporto sarà inoltre utile distinguere la pressione sui servizi da quella sui beni e verificare quali componenti contribuiscono maggiormente. Una voce in forte rialzo può attirare l’attenzione, ma il suo peso nel paniere determina quanto incide sull’indice generale.

La RBA decide il 3 novembre

Il calendario ufficiale della RBA prevede una riunione il 2 e 3 novembre, con decisione e Statement on Monetary Policy il 3 novembre alle 14:30 di Sydney, ossia alle 04:30 italiane. Il dato di settembre sarà quindi disponibile prima della deliberazione.

Questo intervallo rende importante osservare come il mercato assorbe il rapporto durante la settimana. La domanda economica è se la nuova informazione giustifichi un percorso dei tassi diverso da quello incorporato prima dell’uscita. Il confronto con le attese richiede stime raccolte prima del dato: una previsione ricostruita a posteriori offre scarso valore informativo.

Come possono trasmettersi i prezzi ad AUD/USD

Scenario di pressione persistente: un’accelerazione estesa anche alle componenti di fondo potrebbe sostenere le aspettative di una politica più restrittiva. Se aumentasse il vantaggio relativo dei rendimenti australiani, il cambio potrebbe ricevere sostegno.

Scenario di raffreddamento: un rallentamento ampio, soprattutto nelle misure sottostanti, potrebbe ridurre la necessità percepita di mantenere condizioni monetarie restrittive. Questo canale può pesare sull’AUD, a parità di condizioni esterne.

Scenario misto: un indice generale elevato con misure di fondo più contenute lascerebbe maggiore spazio all’interpretazione. Il movimento iniziale potrebbe perdere forza quando il mercato esamina il dettaglio delle componenti.

In tutti e tre i casi, AUD/USD incorpora anche ciò che accade al dollaro americano e alla propensione globale al rischio. Il collegamento fra inflazione e cambio passa attraverso le aspettative relative, con possibili reazioni già anticipate nei prezzi. Un dato elevato, da solo, non stabilisce la direzione della valuta.

La verifica utile dopo il rilascio

Per preparare la settimana conviene tenere affiancati il dato annuale, il ritmo mensile coerentemente destagionalizzato e le misure di fondo, poi confrontare il cambiamento dei rendimenti australiani con quello del cambio. Se si muovessero in direzioni opposte, sarebbe un segnale per approfondire il ruolo del dollaro USA o del rischio globale prima di attribuire tutto al CPI.

Analisi informativa, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli scenari sono condizionati ai dati e alle aspettative e non garantiscono movimenti del cambio.