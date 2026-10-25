Credito in Italia, prestiti in crescita: cosa cercare nel test del 27 ottobre

Il credito italiano arriva alla settimana del 26 ottobre con un segnale di espansione e una domanda ancora aperta: quanto denaro sta finanziando nuova capacità produttiva e quanto serve a sostenere la gestione corrente? La risposta conta per chi segue le banche, le imprese industriali e la domanda interna, perché un aumento dei finanziamenti può accompagnare fasi economiche molto diverse.

La prossima verifica è fissata al 27 ottobre, quando l’agenda della Banca d’Italia prevede la pubblicazione dell’indagine sul credito bancario. I risultati del terzo trimestre devono ancora uscire: le indicazioni disponibili permettono di preparare le domande, mentre le risposte andranno cercate nel nuovo documento.

Più prestiti, con costi diversi tra famiglie e imprese

L’ultima edizione di Banche e moneta, pubblicata il 9 ottobre e riferita ad agosto, registra una crescita annua dei prestiti al settore privato del 3,7%, dal 3,5% di luglio. Per le famiglie l’aumento passa dal 2,6% al 2,9%, per le società non finanziarie dal 4,1% al 4,2%. Sono variazioni corrette secondo la metodologia dell’Eurosistema.

Nello stesso rapporto, con i valori arrotondati mostrati dal portale, il TAEG dei nuovi mutui sale dal 3,8% al 4,0% e quello del credito al consumo dal 10,4% al 10,8%. Il tasso sui nuovi prestiti alle imprese scende invece dal 3,8% al 3,7%. I TAEG includono costi accessori e vanno distinti dal tasso d’interesse delle operazioni aziendali.

Questi numeri riguardano agosto, quindi descrivono operazioni già effettuate. Il preventivo che un cliente riceve oggi dipende dal contratto, dalla durata, dalle garanzie e dal suo profilo. Anche la media dei tassi può cambiare quando cambia la composizione delle operazioni: più finanziamenti a grandi debitori solidi possono abbassarla senza migliorare le condizioni per ogni impresa.

La domanda di credito racconta perché si chiede denaro

L’indagine di luglio, condotta presso undici gruppi bancari, segnalava nel secondo trimestre un lieve allentamento dei criteri per le imprese. La maggiore domanda aziendale era legata soprattutto a scorte, capitale circolante e ristrutturazione o rinegoziazione del debito; contribuiva anche l’anticipo di richieste in previsione di finanziamenti più costosi. Per i mutui i criteri restavano stabili, mentre nel credito al consumo diventavano più restrittivi.

Le banche si attendevano per il terzo trimestre criteri sostanzialmente invariati per le imprese e un moderato irrigidimento per le famiglie. Si tratta delle aspettative espresse allora, da confrontare con i risultati in arrivo. L’indagine misura le valutazioni degli intermediari: i suoi indicatori di diffusione non equivalgono alla percentuale di domande respinte.

Investimenti e capitale circolante producono effetti diversi

Un prestito per acquistare un impianto può aumentare la capacità produttiva e generare ricavi negli anni successivi. Una linea usata per pagare materie prime più care permette invece di mantenere il livello di produzione esistente. Entrambe le esigenze sono legittime, ma la seconda assorbe liquidità prima che arrivino gli incassi e rende decisiva la velocità di rotazione delle scorte.

Un esempio ipotetico chiarisce il meccanismo. Un’impresa con vendite annue di 12 milioni di euro incassa mediamente dopo 60 giorni. Se i tempi si allungano di 15 giorni, a vendite uniformi deve finanziare circa 493.000 euro aggiuntivi: 12 milioni moltiplicati per 15 e divisi per 365. Il calcolo semplificato trascura IVA e stagionalità, ma mostra come il fabbisogno possa crescere anche a fatturato invariato.

Il credito che copre quel ritardo difende la continuità operativa. Per valutare la solidità dell’azienda serve poi capire se i clienti pagheranno e quando: un fido più ampio risolve una distanza temporanea tra entrate e uscite, mentre ritardi persistenti possono trasformarla in un problema strutturale.

Tre segnali da incrociare il 27 ottobre

Il primo riguarda i criteri di concessione: garanzie richieste, disponibilità a finanziare e valutazione del rischio. Il secondo è la domanda e, soprattutto, la sua destinazione. Il terzo riguarda i termini effettivi, perché una banca può lasciare invariata la politica generale e cambiare margini, durata o importi disponibili.

Un aumento della domanda per investimenti insieme a condizioni accessibili indicherebbe un sostegno più diretto alla crescita futura. Una domanda concentrata sul circolante richiederebbe invece di guardare a prezzi degli input, magazzino e incassi. Se si irrigidissero i criteri mentre le richieste restano forti, il punto critico diventerebbe l’accesso al finanziamento. Sono scenari di lettura, non previsioni sui risultati.

La prova per chi investe nelle banche

Più prestiti possono sostenere i ricavi bancari, ma il risultato dipende dal margine dopo il costo della raccolta e dalle perdite attese. Un portafoglio che cresce rapidamente con debitori fragili può richiedere maggiori accantonamenti; condizioni troppo prudenti possono invece limitare i volumi e lasciare spazio ai concorrenti.

Per prepararsi alla settimana conviene quindi affiancare al dato aggregato tre domande: quale clientela sta ottenendo denaro, a quale costo complessivo e per quale utilizzo? Il nuovo rapporto sarà utile soprattutto se consentirà di capire se l’espansione osservata nei volumi si traduce in investimenti e capacità di rimborso più robusti.