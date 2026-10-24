Dollaro canadese, BoC e Fed il 28 ottobre: il doppio test per USD/CAD

Il dollaro canadese affronta una settimana in cui la stessa giornata può cambiare due volte la lettura del cambio. Mercoledì 28 ottobre arriveranno prima la decisione della Bank of Canada e le sue nuove proiezioni, poi il comunicato della Federal Reserve. Per USD/CAD, il rapporto fra le prospettive dei due Paesi conterà almeno quanto la scelta di ciascuna banca centrale.

Il punto di partenza è un’economia canadese attraversata da segnali diversi: i carburanti spingono l’inflazione complessiva, altre componenti rallentano e la spesa al dettaglio torna a crescere. La questione per chi segue il cambio è capire quale di questi elementi peserà maggiormente sul percorso futuro dei tassi.

Il calendario: quattro ore e un quarto fra le decisioni

La Bank of Canada pubblicherà annuncio sui tassi e Monetary Policy Report il 28 ottobre alle 09:45 di Ottawa, corrispondenti alle 14:45 italiane. La conferenza stampa è prevista intorno alle 10:30 locali, quindi alle 15:30 in Italia.

Il calendario della Fed colloca la conclusione del FOMC nello stesso giorno: comunicato alle 14:00 di Washington, cioè alle 19:00 italiane, e conferenza alle 19:30 italiane. Gli orari tengono conto del ritorno all’ora solare europea del 25 ottobre, precedente a quello statunitense.

Questa sequenza suggerisce di leggere separatamente la prima reazione al messaggio canadese e quella successiva alla Fed. Un movimento di USD/CAD nel pomeriggio potrebbe essere ridimensionato in serata se le indicazioni americane modificassero il confronto fra i rendimenti attesi.

Inflazione: il 3,1% racconta soltanto una parte della storia

Nel riepilogo del 23 ottobre, Statistics Canada riporta un CPI di settembre al 3,1% annuo, dal 3,0% di agosto. La benzina accelera dal 22,8% al 27,8%; escludendola, la crescita dei prezzi scende invece dal 2,4% al 2,2%. Quest’ultima misura riguarda precisamente l’esclusione della benzina e va distinta dagli altri indicatori di inflazione di fondo.

Le vendite al dettaglio di agosto aumentano dell’1,2%, a 74,6 miliardi di dollari canadesi. Sono valori monetari: per misurare la quantità di beni acquistati occorre considerare anche l’effetto dei prezzi.

L’interpretazione redazionale è che questi segnali rendano importante la diagnosi della banca centrale. Se il rincaro energetico venisse considerato prevalentemente temporaneo, avrebbe un significato diverso da una sua trasmissione persistente a salari, servizi e aspettative. Allo stesso modo, un recupero della spesa nominale acquista maggiore forza quando è accompagnato da un miglioramento dei volumi.

Perché il differenziale dei rendimenti conta più di un verdetto isolato

Il cambio confronta due valute. Anche una decisione canadese restrittiva può produrre un effetto limitato se era già incorporata nei prezzi, oppure se il messaggio della Fed risulta ancora più restrittivo. Per questo è utile osservare come cambiano i rendimenti a breve scadenza dei due Paesi prima e dopo entrambe le conferenze.

Un restringimento del vantaggio dei rendimenti statunitensi può favorire il dollaro canadese, a parità delle altre condizioni. Un ampliamento può sostenere il dollaro USA. Sono relazioni economiche condizionate, perché domanda di liquidità, rischio globale e flussi commerciali possono prevalere nel breve periodo.

Tre scenari da mettere alla prova

Maggiore tenuta del CAD: la BoC mostra più attenzione alla persistenza dei prezzi di quanto incorporato dal mercato, mentre la Fed offre indicazioni relativamente più accomodanti. Il confronto dei tassi attesi si sposta a favore del Canada e USD/CAD può scendere.

la BoC mostra più attenzione alla persistenza dei prezzi di quanto incorporato dal mercato, mentre la Fed offre indicazioni relativamente più accomodanti. Il confronto dei tassi attesi si sposta a favore del Canada e USD/CAD può scendere. Pressione sul CAD: la BoC enfatizza debolezza della domanda e rischi sulla crescita, mentre la Fed mantiene un orientamento relativamente più restrittivo. USD/CAD può salire.

la BoC enfatizza debolezza della domanda e rischi sulla crescita, mentre la Fed mantiene un orientamento relativamente più restrittivo. USD/CAD può salire. Reazione irregolare: entrambe le banche inviano messaggi simili o contrastanti al loro interno. Il cambio può oscillare fra comunicati e conferenze senza consolidare una direzione.

Il petrolio aggiunge un secondo canale: prezzi elevati possono sostenere i ricavi degli esportatori canadesi, ma comprimono anche il potere d’acquisto e alimentano costi. La lettura utile per la settimana è quindi congiunta: proiezioni BoC, indicazioni Fed e andamento relativo dei rendimenti. In USD/CAD un rialzo significa indebolimento del dollaro canadese, un ribasso il contrario.

Analisi informativa, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli scenari descrivono possibilità condizionate e non costituiscono previsioni certe sul cambio.