Tether, Ardoino indica 150.000 Bitcoin: cosa sappiamo delle disponibilità del gruppo e perché vanno distinte dalle riserve che garantiscono USDT

Tether dispone di circa 150.000 Bitcoin, secondo una dichiarazione del CEO Paolo Ardoino riportata oggi dalla stampa specializzata. La cifra, riferita a un intervento al Plan ₿ Forum di Lugano, riapre una domanda importante per chi usa USDT: quali attività appartengono al gruppo e quali rientrano nel patrimonio che sostiene i token?

La dichiarazione è stata riportata il 3 novembre da CoinDesk e non specifica un calendario degli acquisti o un elenco dei portafogli. Va quindi trattata come un’indicazione del management, senza trasformarla nella prova di un nuovo investimento effettuato oggi. Il documento utile per il confronto è la fotografia delle riserve al 30 settembre, pubblicata il 30 ottobre.

La distinzione decisiva è il perimetro

Un gruppo può possedere attività attraverso società differenti, con obblighi e destinazioni economiche diversi. Per valutare la copertura di un token serve identificare l’emittente e il patrimonio preso in considerazione. La parola “Tether”, usata in una dichiarazione generale, può essere meno precisa del nome giuridico presente in un rapporto finanziario.

Il Financial Figures and Reserves Report di Tether International indica Bitcoin per 8,367 miliardi di dollari, valutati a 83.621,23 dollari ciascuno al 30 settembre. Dividendo valore e prezzo si ottengono circa 100.060 BTC. Il numero è un’elaborazione sui dati del rapporto e riguarda quel perimetro e quella data.

Il confronto con i circa 150.000 BTC indicati da Ardoino lascia dunque una differenza da riconciliare. Per spiegarla servono dettagli sulle società proprietarie e sulle date considerate. Sottrarre le due quantità e chiamare il risultato “nuovi acquisti” aggiungerebbe un’informazione che le prove disponibili non contengono.

Una riserva va letta insieme alle passività

Il comunicato trimestrale ufficiale riporta attività per 191,45 miliardi di dollari e passività per 183,50 miliardi, con un’eccedenza di circa 7,95 miliardi. Il gruppo comunica inoltre 1,5 miliardi di utile operativo netto nel trimestre e 132,4 miliardi di esposizione diretta e indiretta ai Treasury bill americani.

Il valore assoluto delle attività, preso da solo, dice poco sulla protezione disponibile. Conta quanto resta dopo gli obblighi verso terzi e come quel patrimonio può essere trasformato in liquidità. La stessa quantità di attività può offrire profili diversi se cambiano durata, volatilità, concentrazione o tempi di realizzo.

Il tema si collega alla nostra analisi sulle riserve e sul modello economico di USDC. I due emittenti vanno esaminati attraverso documenti e strutture proprie: il confronto utile riguarda il funzionamento delle riserve, mentre un numero di circolante non è una classifica automatica di sicurezza.

Bitcoin può aumentare il patrimonio e renderlo più variabile

Un’attività il cui prezzo oscilla può ampliare il valore patrimoniale quando sale e ridurlo quando scende. Questo effetto è distinto dal numero di monete possedute. Per capire un aumento della voce Bitcoin occorre quindi separare acquisti, vendite e rivalutazioni.

Un esempio puramente illustrativo chiarisce il meccanismo: 100 Bitcoin valutati 80.000 dollari valgono 8 milioni; a 88.000 dollari valgono 8,8 milioni. Il patrimonio aumenta di 800.000 dollari con la stessa quantità di monete. Attribuire tutta la variazione a nuovi acquisti confonderebbe prezzo e flusso di investimento.

Per chi detiene USDT, il tema economico è diverso da quello di un investitore in Bitcoin. L’obiettivo di una stablecoin è mantenere il riferimento monetario previsto; l’eventuale aumento di valore delle attività dell’emittente non attribuisce automaticamente al possessore del token una quota degli utili o una partecipazione azionaria.

Che cosa attesta il documento e che cosa resta da verificare

La relazione BDO riguarda il rapporto alla data del 30 settembre. Specifica che l’incarico non fornisce assurance su date diverse e che le note informative della direzione sono escluse dal relativo perimetro. Il rapporto stesso chiarisce di non rappresentare il bilancio completo della società.

Questi limiti aiutano a usare correttamente la documentazione. Una fotografia patrimoniale è utile per valutare un momento definito; una verifica della capacità di rimborso odierna richiede anche informazioni aggiornate sui flussi, sulle condizioni di accesso e sulla liquidità effettivamente disponibile.

Inoltre, il possessore può detenere il token tramite una piattaforma o in un portafoglio personale. Nel primo caso entra in gioco anche il rapporto con l’intermediario. Riserve dell’emittente e disponibilità del saldo presso un exchange sono livelli distinti di rischio operativo e contrattuale.

Le informazioni che renderebbero il confronto più solido

Un chiarimento utile dovrebbe collegare la quantità complessiva indicata dal CEO alle singole società, alla data di riferimento e al patrimonio destinato ai token. Sarebbe poi importante separare gli incrementi di quantità dalle variazioni del prezzo e precisare eventuali vincoli sulle attività.

Per ora il fatto nuovo è la dichiarazione sui circa 150.000 Bitcoin, mentre il documento delle riserve offre una base più circoscritta e verificabile. Tenerli distinti permette di discutere la forza finanziaria del gruppo senza attribuire a USDT attività, garanzie o diritti che il confronto disponibile non dimostra.

Il contenuto ha finalità informative. Stablecoin e criptoattività comportano rischi di mercato, controparte e operatività; gli esempi non costituiscono raccomandazioni personalizzate.