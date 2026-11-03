USDC, 70 miliardi di dollari in circolazione prima dei conti Circle: quanto resta all’emittente fra ricavi delle riserve, costi e domanda di pagamenti

USDC arriva alla vigilia dei conti Circle con 70 miliardi di dollari in circolazione, secondo l’ultima fotografia delle riserve disponibile e verificata, riferita al 29 ottobre. Per leggere i risultati dell’emittente, il punto decisivo sarà capire come la quantità di stablecoin si traduce in ricavi e quanto rimane dopo i costi sostenuti per distribuirla e farla utilizzare.

Circle ha fissato i risultati del terzo trimestre al 4 novembre, con webcast alle 8 del mattino della costa orientale americana, le 14 in Italia. Questo articolo prepara la lettura dell’appuntamento: i numeri trimestrali futuri restano da pubblicare e la rilevazione delle riserve di ottobre appartiene a un periodo successivo.

La fotografia disponibile: circolante e flussi

La pagina di trasparenza di Circle riporta al 29 ottobre 70 miliardi di circolante e 71,4 miliardi di riserve. Negli ultimi sette giorni del prospetto, emissioni per 10,9 miliardi si confrontano con rimborsi per 11,7 miliardi: il saldo è negativo per 800 milioni. Sui trenta giorni, la diminuzione indicata è di 3,1 miliardi.

Il confronto fra riserve e circolante descrive la copertura comunicata dall’emittente a quella data. La differenza fra i valori arrotondati è di 1,4 miliardi, circa il 2% del circolante. È un calcolo redazionale sul prospetto, da leggere insieme alla composizione e alla liquidità degli attivi, non una garanzia universale su ogni intermediario che custodisce USDC.

Il saldo fra emissioni e rimborsi misura invece una variazione della quantità in circolazione. I movimenti lordi sono molto più grandi del saldo netto: questo evidenzia l’importanza operativa della conversione fra token e dollari. Da questi numeri, da soli, non si può identificare la motivazione di ciascun rimborso o attribuire una perdita di fiducia agli utilizzatori.

Il primo dato dei conti: il circolante medio

Per un modello che incassa proventi sulle riserve, conta quanto denaro rimane mediamente nel sistema durante il periodo. Il dato di fine trimestre fotografa un solo giorno. Una forte emissione negli ultimi giorni può aumentare il valore finale senza produrre lo stesso contributo ai ricavi che avrebbe generato se fosse rimasta presente per tre mesi.

La prima verifica nei risultati sarà quindi confrontare circolante medio e finale, usando periodi omogenei. Anche il dato del 29 ottobre va mantenuto nella sua funzione corretta: è un’indicazione successiva al trimestre di settembre, utile per il contesto più recente, mentre i ricavi trimestrali dipendono dalle condizioni attraversate nel periodo rendicontato.

Il secondo dato: quanto rendono le riserve

Nei risultati ufficiali del secondo trimestre, Circle aveva riportato 668 milioni di dollari di proventi delle riserve, in crescita del 5%. L’aumento del circolante medio del 25% era stato parzialmente compensato da una riduzione di 66 punti base del rendimento delle riserve. Il totale di ricavi e proventi delle riserve era pari a 701 milioni.

Il confronto chiarisce un meccanismo fondamentale: più stablecoin possono sostenere i ricavi, mentre un rendimento inferiore degli attivi può attenuare il beneficio. Nella lettura dei nuovi conti occorrerà separare l’effetto quantità dall’effetto tassi, evitando di spiegare l’intero andamento con la crescita degli utenti o delle transazioni.

In uno scenario puramente illustrativo, una base media di riserve superiore del 10% accompagnata da un rendimento unitario inferiore del 10% produrrebbe circa l’1% in meno di proventi, a parità del resto. Il prodotto dei due fattori è 1,10 per 0,90, cioè 0,99: le variazioni non si compensano esattamente. Questo esempio non è una previsione sui conti Circle.

Il terzo dato: quanto rimane dopo la distribuzione

Nel secondo trimestre, i costi di distribuzione, transazione e gli altri costi indicati da Circle erano pari a 412 milioni. Sottraendoli dai 701 milioni di ricavi e proventi, rimangono circa 289 milioni prima delle spese operative e delle altre componenti del conto economico. Il rapporto è vicino al 41%, usando valori arrotondati.

La cifra residua non coincide con l’utile netto. Serve a capire quanto del fatturato resta disponibile per finanziare personale, tecnologia, sviluppo e altre spese. Il confronto utile nei prossimi risultati riguarda quindi sia la crescita dei ricavi sia l’incidenza dei costi che accompagnano la distribuzione.

Un’espansione molto rapida può creare valore se la quota trattenuta e l’efficienza operativa migliorano insieme. Può anche richiedere incentivi, investimenti e accordi commerciali che assorbono una parte importante dei ricavi aggiuntivi. Per giudicare la qualità della crescita occorre leggere entrambe le colonne.

USDC e azioni Circle rispondono a domande diverse

Chi utilizza USDC valuta soprattutto copertura, conversione e accesso ai propri fondi. Chi analizza l’emittente guarda anche alla capacità di trasformare l’attività della rete in profitti sostenibili. Il precedente approfondimento su riserve e rimborsi USDC riguarda il primo piano; i conti imminenti permetteranno di approfondire il secondo.

Le tre verifiche da portare alla pubblicazione dei risultati sono dunque precise: circolante medio, rendimento delle riserve e quota dei ricavi che resta dopo i costi di distribuzione. Soltanto dopo averle confrontate con i nuovi dati si potrà valutare se l’espansione del sistema sta migliorando anche l’economia dell’emittente.