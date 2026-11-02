Bitcoin, 643 milioni di dollari escono dagli ETF in una seduta: perché il saldo della settimana cambia segno e cosa osservare alla riapertura USA

Gli ETF statunitensi su Bitcoin hanno chiuso venerdì 30 ottobre con 643,2 milioni di dollari di deflussi netti. L’uscita ha cancellato la raccolta positiva dei quattro giorni precedenti, portando il saldo della settimana a −202,4 milioni. Alla riapertura dei mercati USA del 2 novembre, il punto è capire se i riscatti resteranno concentrati in poche sedute o diventeranno più persistenti.

La rilevazione Farside Investors indica per il 26, 27, 28 e 29 ottobre saldi rispettivamente di +110,3, +176, +137,3 e +17,2 milioni. La somma redazionale è +440,8 milioni: le uscite di venerdì sono state pari a circa 1,46 volte quella raccolta. Sono flussi dell’ultima settimana completata, non dati della seduta americana ancora da concludere.

I riscatti sono distribuiti fra più prodotti

Il 30 ottobre IBIT registra −233,7 milioni, FBTC −201 milioni e ARKB −129,5 milioni; seguono GBTC con −53,3 milioni e BITB con −25,7 milioni. I primi tre prodotti concentrano circa l’87,7% del deflusso netto complessivo della giornata, secondo un calcolo sui valori della tabella.

Questa distribuzione rende il movimento più ampio di un episodio isolato in un solo fondo. Il dato aggregato, tuttavia, non identifica chi abbia venduto le quote né la motivazione delle operazioni. Gli ETF possono essere utilizzati da investitori individuali, consulenti e operatori professionali, anche dentro strategie coperte con derivati.

Flussi, scambi e patrimonio rispondono a domande diverse

I volumi negoziati misurano gli scambi di quote sul mercato. I flussi netti descrivono il saldo delle creazioni e dei riscatti nel perimetro osservato. Il patrimonio del fondo dipende anche dal prezzo degli asset detenuti: può diminuire durante una seduta negativa anche in assenza di uscite nette.

Un esempio ipotetico chiarisce la differenza. Un prodotto con patrimonio iniziale di 100 che subisce una perdita di mercato del 5% scende a 95 prima di nuovi flussi. Se nello stesso intervallo riceve un’unità di capitale, il patrimonio finale risulta circa 96, trascurando tempi delle operazioni e costi: resta in calo, pur avendo raccolto denaro.

Per questo una diminuzione delle masse gestite e un deflusso sono informazioni collegate ma distinte. Anche un’intensa giornata di scambi può riflettere soprattutto passaggi fra compratori e venditori già presenti, senza tradursi in un’uscita equivalente dal fondo.

Perché una seduta può cambiare il bilancio della settimana

Il saldo settimanale somma movimenti che possono avere intensità molto differenti. Quattro giornate positive di piccola dimensione possono essere più che compensate da una negativa più grande: contare le sedute favorevoli, senza pesarne gli importi, restituisce una rappresentazione incompleta della domanda.

L’aggiornamento modifica il quadro descritto nel precedente approfondimento sui flussi divergenti degli ETF Bitcoin ed Ethereum del 26 ottobre. Allora l’attenzione era sulla ripresa giornaliera degli ingressi in Bitcoin; ora il punto è la tenuta di quella raccolta dopo una giornata di riscatti molto più consistente.

La lettura rimane circoscritta agli ETF monitorati. Acquisti diretti di Bitcoin, operazioni su altre piattaforme e strumenti quotati fuori dagli Stati Uniti possono seguire dinamiche diverse. Il saldo di questi fondi rappresenta una componente della domanda, non il bilancio universale di tutti gli investitori nella criptovaluta.

Che cosa osservare nelle prossime rilevazioni

Un recupero distribuito fra più fondi e mantenuto per diverse sedute sarebbe più informativo di un singolo ingresso eccezionale. Allo stesso modo, riscatti ripetuti su più prodotti indicherebbero una pressione più persistente nel canale ETF rispetto a un movimento concentrato in un solo giorno.

Serve poi confrontare periodi omogenei e tabelle completate. Durante la raccolta dei dati, una cella mancante può indicare un aggiornamento ancora atteso; equipararla automaticamente a zero rischia di alterare il totale. Le rilevazioni possono inoltre essere riviste, perciò data e fonte fanno parte del significato del numero.

Dal flusso al prezzo: il passaggio richiede altre informazioni

Per valutare la reazione del prezzo occorrono anche liquidità degli scambi, posizionamento e disponibilità di compratori su altri canali. Lo stesso importo può avere effetti differenti in mercati più o meno profondi. Attribuire un movimento del Bitcoin esclusivamente ai riscatti degli ETF richiederebbe quindi una verifica aggiuntiva.

Il dato certo è il cambio di segno della settimana. La domanda aperta riguarda la durata del movimento: un riassorbimento rapido delle uscite e una sequenza prolungata di riscatti descriverebbero scenari diversi. Seguendo importi, diffusione e continuità dei flussi si può misurare il cambiamento senza trasformare una sola seduta in una previsione di prezzo.

Articolo informativo, non una raccomandazione personalizzata. Bitcoin e gli strumenti collegati possono registrare forti oscillazioni e perdite di capitale; gli scenari descritti non costituiscono garanzie.