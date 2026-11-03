Bitcoin, altri 398,6 milioni di dollari escono dagli ETF: cosa rivela il peso di BlackRock e quali segnali cercare per capire se la domanda riparte

Gli ETF statunitensi su Bitcoin iniziano novembre con altri 398,6 milioni di dollari di deflussi netti. Il dato della seduta del 2 novembre aggiunge una seconda giornata negativa, ma cambia la composizione delle uscite: questa volta il movimento è concentrato in IBIT, il prodotto di BlackRock.

La rilevazione di Farside Investors attribuisce a IBIT riscatti netti per 405,3 milioni, parzialmente compensati dai 6,7 milioni entrati in FBTC di Fidelity. Gli altri prodotti della tabella riportano zero. Il saldo è quindi negativo, con una distribuzione molto diversa da quella osservata nell’ultima seduta di ottobre.

Il saldo peggiora, la pressione si concentra

Sommando i 643,2 milioni usciti il 30 ottobre ai 398,6 milioni del 2 novembre si arriva a 1.041,8 milioni di dollari, poco più di un miliardo in due sedute. È un calcolo redazionale sui valori giornalieri: il fine settimana separa le due date, mentre il mercato del Bitcoin continua a operare anche quando la Borsa americana è chiusa.

Nel precedente approfondimento sui 643 milioni di deflussi le uscite coinvolgevano cinque prodotti. Il 2 novembre è invece IBIT a determinare il segno del totale. Il nuovo dato conferma la continuità delle uscite aggregate, ma offre una conferma più limitata della loro diffusione fra gestori.

Questa distinzione conta per interpretare la domanda. Un saldo complessivo è il risultato di movimenti che possono riflettere esigenze differenti: riduzione dell’esposizione, ribilanciamenti, chiusura di strategie o scelte operative. La tabella permette di misurare gli importi per fondo; per identificare gli investitori e le loro motivazioni occorrerebbero informazioni ulteriori.

Il patrimonio di BlackRock aiuta a dare una scala al numero

La scheda ufficiale di IBIT indica un patrimonio netto di circa 62,36 miliardi di dollari al 2 novembre. Rapportando il deflusso giornaliero di 405,3 milioni a questa consistenza si ottiene circa lo 0,65%. È un confronto di scala fra un flusso del giorno e un patrimonio di fine giornata, non una misura della perdita subita dai sottoscrittori.

Il rapporto chiarisce due aspetti. L’importo è significativo per il saldo dell’intero comparto osservato, ma rappresenta una frazione delle attività del singolo fondo. Al tempo stesso, un prodotto con masse elevate può condizionare il totale giornaliero anche attraverso variazioni percentuali relativamente contenute.

Per valutare un cambiamento duraturo serve quindi osservare sia i dollari sia il loro peso rispetto al patrimonio. Ripetere per molte sedute un’uscita contenuta in percentuale può diventare rilevante; un episodio isolato richiede un’interpretazione più prudente.

Il valore della quota sale mentre il fondo registra uscite

Nella stessa scheda iShares, il valore patrimoniale netto per quota, o NAV, è 43,49 dollari al 2 novembre, in aumento dello 0,48% nella giornata. Il dato convive con i deflussi riportati da Farside e mostra perché prezzo, patrimonio e raccolta vadano letti separatamente.

Il NAV per quota riflette il valore degli attivi attribuibile a ciascuna quota. I riscatti riducono invece il capitale investito nel prodotto attraverso il meccanismo di uscita previsto dalla sua struttura. Un miglioramento del valore dell’attività sottostante può perciò accompagnarsi a una riduzione delle quote detenute dagli investitori.

La crescita del NAV di IBIT non equivale a una quotazione del Bitcoin in tempo reale, né misura il risultato di qualunque investitore: contano prezzo di acquisto, momento dell’operazione e costi. Serve però a evitare una lettura frequente e fuorviante, secondo cui ogni dollaro di deflusso sarebbe automaticamente un dollaro di perdita di mercato.

Quanto raccontano davvero gli ETF sulla domanda istituzionale

Questi prodotti rendono accessibile l’esposizione al Bitcoin attraverso un titolo negoziato in Borsa. Possono essere utilizzati da investitori professionali e individuali, anche insieme a derivati o altre posizioni. Il flusso netto del fondo, da solo, descrive quindi il canale di investimento e non la categoria di chi sta comprando o vendendo.

Inoltre, gli ETF americani coprono una parte del mercato: acquisti diretti, strumenti di altre giurisdizioni e operazioni fuori da questo perimetro possono procedere in direzioni differenti. Per valutare la domanda complessiva occorre affiancare i flussi alla liquidità disponibile e al comportamento dei prezzi, mantenendo coerenti gli orari di osservazione.

La prossima conferma passa da durata e partecipazione

Un ritorno degli ingressi in IBIT cambierebbe rapidamente il totale, proprio per il suo peso. Una ripresa distribuita fra più prodotti e mantenuta per diverse sedute offrirebbe invece un segnale più ampio. Nello scenario opposto, riscatti persistenti accompagnati da uscite in altri fondi indicherebbero una pressione più diffusa nel comparto.

Il controllo utile sarà confrontare le prossime tabelle complete, distinguendo celle ancora in attesa di aggiornamento da valori pari a zero. Il dato verificato oggi riguarda il 2 novembre: i risultati della seduta americana del 3 novembre saranno disponibili dopo la sua conclusione. Anticiparne il segno trasformerebbe un’analisi dei flussi in una previsione priva di riscontro.

Contenuto informativo, non una raccomandazione personalizzata. Bitcoin e gli strumenti collegati presentano elevata volatilità e rischio di perdita del capitale.