Salari USA, costo del lavoro al +3,4%: perché il dato può pesare sulle scelte della Fed e cambiare le prospettive per dollaro, Borsa e risparmiatori

Il costo del lavoro negli Stati Uniti cresce del 3,4% su base annua nel terzo trimestre 2026. Il dato interessa chi investe perché collega due questioni decisive: quanto spendono le imprese per il personale e quanto spazio può aprirsi per una politica monetaria meno restrittiva. La lettura più utile passa dalla composizione dell’aumento, oltre che dal numero complessivo.

Nel rapporto Employment Cost Index pubblicato dal BLS il 30 ottobre, l’incremento trimestrale destagionalizzato scende dallo 0,9% allo 0,8%, mentre il ritmo annuo resta al 3,4%. Le retribuzioni aumentano del 3,1% annuo e i benefit del 3,9%. Nel settore privato, i salari corretti per l’inflazione diminuiscono dello 0,6%.

Una crescita più lenta nel trimestre, con costi ancora persistenti

L’ECI misura il costo orario di retribuzioni e benefit utilizzando una composizione occupazionale fissa, così da limitare le distorsioni prodotte dai cambiamenti nel mix dei lavoratori. Per questo aggiunge informazioni rispetto alla semplice media delle paghe.

Il quadro presenta due velocità: il costo complessivo rallenta nel confronto trimestrale, ma mantiene lo stesso incremento annuo. Le due misure si completano: la prima descrive il movimento recente, la seconda conserva gli effetti accumulati nei dodici mesi.

Rispetto alla nostra analisi preparatoria sul costo del lavoro e sui margini, ora sono disponibili i risultati. Il punto da approfondire è il divario fra la crescita delle retribuzioni e quella dei benefit: una spesa maggiore per il datore di lavoro può tradursi solo in parte in maggiore disponibilità monetaria per il dipendente.

Per le imprese conta la quota dei ricavi assorbita dal personale

Per capire l’effetto sui conti serve osservare il modello produttivo. Un gruppo con molti addetti e margini contenuti è più sensibile al costo del personale rispetto a un’attività in cui pesano soprattutto materie prime o capitale. Anche la capacità di aumentare i prezzi senza perdere clienti può cambiare il risultato.

Un esempio aiuta a quantificare il meccanismo. Ipotizziamo un’impresa con ricavi pari a 100, costi del personale di 30 e altri costi di 60: l’utile operativo è 10. Se il solo costo del personale crescesse del 3,4%, a ricavi e altre spese invariati, arriverebbe a 31,02. L’utile scenderebbe a 8,98, cioè del 10,2%, e il margine passerebbe dal 10% all’8,98%.

È una simulazione redazionale, non una previsione per le società quotate. Mostra perché una variazione relativamente contenuta dei costi può incidere molto su un utile inizialmente ridotto. Nella realtà, produttività, prezzi, volumi e organizzazione del lavoro possono compensare o amplificare l’effetto.

Che cosa può cambiare nella lettura della Fed

Il costo del lavoro è uno degli elementi utili a valutare la persistenza delle pressioni sui prezzi. Il passaggio dai salari all’inflazione dipende però da quanta produzione viene ottenuta per ora lavorata e da come le imprese ripartiscono l’aumento fra prezzi e margini.

Nello scenario di un graduale raffreddamento, una crescita più moderata dei costi accompagnata da produttività favorevole renderebbe più gestibile la pressione sui prezzi. Questo potrebbe sostenere aspettative di minore restrizione monetaria, purché anche le altre statistiche confermino il quadro.

Nello scenario di costi persistenti, imprese con produttività debole e capacità di aumentare i listini potrebbero continuare a trasferire rincari ai clienti. La Fed avrebbe allora un motivo in più per mantenere prudenza. Sono interpretazioni condizionali: il rapporto ECI, da solo, lascia aperte entrambe le possibilità.

Dollaro e Borsa: il percorso passa dalle aspettative

Per il dollaro conta soprattutto come cambiano le attese sui rendimenti americani rispetto a quelli delle altre economie. Una revisione verso tassi più elevati più a lungo potrebbe sostenere la valuta; una revisione opposta potrebbe ridurne l’attrattiva relativa. Il risultato dipende anche dalle decisioni delle altre banche centrali e dalla domanda di attività considerate sicure.

Per le azioni operano due canali. Il primo riguarda i profitti: costi del personale più gestibili possono sostenere i margini. Il secondo riguarda la valutazione: rendimenti obbligazionari più elevati aumentano il rendimento richiesto agli investimenti azionari, soprattutto quando gran parte degli utili attesi è lontana nel tempo.

Una Borsa in rialzo o in ribasso richiede quindi una lettura più ampia del singolo dato. Trimestrali, previsioni societarie e altri indicatori possono avere un peso maggiore nella stessa seduta. Qui descriviamo i meccanismi economici, senza attribuire all’ECI movimenti di mercato non isolabili con certezza.

Che cosa significa per chi risparmia in euro

Per un investitore italiano, un’attività americana comporta spesso due esposizioni: quella al titolo e quella al cambio. Un rendimento positivo in dollari può essere ridotto da un indebolimento della valuta rispetto all’euro, mentre una copertura valutaria modifica questo rischio e comporta costi propri.

Nelle obbligazioni a tasso fisso, un aumento dei rendimenti di mercato tende a ridurre il prezzo dei titoli già emessi, con sensibilità diversa secondo scadenza e caratteristiche. Un rendimento cedolare interessante va quindi letto insieme al rischio di prezzo e all’orizzonte dell’investimento.

Il messaggio del rapporto è più articolato di una semplice scelta fra ottimismo e pessimismo: il rallentamento trimestrale offre un segnale di moderazione, mentre la composizione dei costi invita a guardare dentro i bilanci. Per valutare i prossimi sviluppi saranno utili produttività, prezzi dei servizi e capacità delle imprese di proteggere i margini.

Analisi a scopo informativo, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Gli esempi sono simulazioni e gli scenari descritti possono differire dagli sviluppi effettivi.