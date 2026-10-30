Allarme bollette, gas vicino a 103 euro: chi risente prima dei rincari e cosa controllare nel contratto per capire quanto può costare il riscaldamento

Il gas europeo si avvicina a 103 euro per megawattora e riporta al centro dell’attenzione il costo del riscaldamento. Il future TTF dicembre 2026 quota 102,975 euro/MWh, in rialzo del 5,161%, nel rilevamento ICE delle 10:33 GMT del 30 ottobre, le 11:33 italiane. È una quotazione differita riferita a una consegna futura: segnala pressione sui costi energetici, mentre l’effetto sulla fattura di casa dipende dal contratto e dai consumi.

Per capire chi risente prima dei rincari servono tre verifiche: prezzo fisso o variabile, indice applicato e scadenza delle condizioni economiche. Una famiglia con riscaldamento a gas e prezzo indicizzato può affrontare un aumento del costo unitario proprio mentre cresce la quantità utilizzata. Una fornitura a prezzo fisso mantiene invece la protezione prevista dal contratto sulla componente bloccata, fino alla sua scadenza.

Gas vicino a 103 euro: il dato di mercato e quello della bolletta

La tabella ufficiale ICE Endex identifica il contratto osservato come Dec26. Il TTF è un riferimento del mercato europeo all’ingrosso: il prezzo di dicembre incorpora le condizioni degli scambi per quel periodo e può muoversi durante la seduta.

Per la tutela della vulnerabilità in Italia, il costo di approvvigionamento viene invece aggiornato sulla media mensile del PSV day ahead, il mercato italiano. Fra il movimento di un future e la fattura domestica intervengono quindi mercato di riferimento, periodo di calcolo e condizioni di vendita. Applicare automaticamente il +5,161% di questa seduta all’intero importo della prossima bolletta produrrebbe una stima fuorviante.

Il quadro delle forniture e degli stoccaggi è approfondito nella nostra analisi sul prezzo del gas europeo e le riserve verso l’inverno. Qui il punto è tradurre la tensione di mercato nelle singole voci pagate da una famiglia.

Settembre offre già una misura ufficiale dei rincari

Nel comunicato sul servizio di tutela della vulnerabilità, ARERA indica per settembre 2026 un aumento del 12,7% della spesa dell’utente tipo rispetto ad agosto. La sola componente di approvvigionamento è pari a 78,80 euro/MWh. Il servizio interessa 2,3 milioni di clienti.

Questo confronto riguarda settembre e lo specifico servizio regolato: non descrive tutte le offerte del mercato libero né quantifica ottobre. ARERA pubblica la componente mensile entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo; al momento della verifica, la tabella disponibile arriva a settembre. Il dato definitivo di ottobre richiede quindi la chiusura del mese e la pubblicazione ufficiale.

La distinzione fra materia prima e spesa complessiva è decisiva. La fattura comprende anche quote fisse, trasporto, gestione del contatore, oneri e imposte; inoltre cambia con i metri cubi consumati. Una percentuale riferita a una sola componente va mantenuta separata dalla variazione del totale.

Prezzo variabile: indice, spread e mese dei consumi

Con un’offerta indicizzata, il prezzo della materia prima segue la formula contrattuale. Occorre leggere quale indice viene utilizzato, con quale periodicità e quale maggiorazione applica il venditore. Due offerte entrambe definite variabili possono avere costi diversi per spread e quota fissa.

Il mese di emissione della bolletta può essere successivo al periodo in cui il gas è stato consumato. Per verificare l’effetto dei rincari si deve quindi guardare al periodo fatturato e ai valori applicati, distinguendo letture effettive, consumi stimati ed eventuali conguagli. È il percorso che permette di attribuire correttamente una fattura più alta al prezzo, alla quantità oppure a una rettifica.

Prezzo fisso: controllare che cosa è bloccato e fino a quando

Il prezzo fisso tutela la componente contrattuale definita per il periodo concordato. La spesa complessiva continua a dipendere dai consumi e dalle altre voci applicabili. Una casa che utilizza più gas per il riscaldamento può dunque ricevere una fattura maggiore anche mantenendo lo stesso prezzo della materia prima.

La guida ARERA alle condizioni di fornitura indica dove trovare le informazioni: nel box dell’offerta sono riportati tipologia di prezzo, formula, parametri applicati e decorrenza delle condizioni economiche. La scadenza compare anche sul frontespizio; in caso di cambiamenti nel periodo fatturato, vecchie e nuove condizioni sono esposte in box distinti.

Per chi ha un contratto prossimo al rinnovo, il controllo prioritario è la nuova proposta economica: prezzo unitario, quota annua e durata. Il confronto va svolto sui propri consumi, perché un prezzo unitario conveniente può essere accompagnato da una quota fissa più elevata.

Quanto può costare: un esempio a consumi uguali

Per isolare l’effetto del prezzo, ipotizziamo una maggiorazione di 10 centesimi per Smc sulla sola componente di vendita legata ai consumi. Su 100 Smc il costo aggiuntivo sarebbe di 10 euro, su 300 Smc di 30 euro e su 500 Smc di 50 euro, prima delle imposte. È una simulazione aritmetica, non una previsione tariffaria né la conversione del prezzo TTF.

Il secondo effetto arriva dalla quantità. Con un prezzo ipotetico invariato di 0,80 euro/Smc, passare da 100 a 200 Smc porta la sola spesa variabile da 80 a 160 euro. Se contemporaneamente il prezzo salisse a 0,90 euro, quella voce raggiungerebbe 180 euro. L’esempio mostra perché confrontare soltanto il totale di due fatture, senza controllare volumi e periodo, può nascondere la vera origine dell’aumento.

Le cinque verifiche utili prima di scegliere una nuova offerta

Periodo e consumi: confrontare quantità e giorni fatturati, identificando letture reali, stime e conguagli.

confrontare quantità e giorni fatturati, identificando letture reali, stime e conguagli. Formula di prezzo: individuare indice, spread e periodicità di aggiornamento oppure la componente fissata dal contratto.

individuare indice, spread e periodicità di aggiornamento oppure la componente fissata dal contratto. Quota fissa: considerare quanto si paga anche consumando poco, oltre al prezzo per Smc.

considerare quanto si paga anche consumando poco, oltre al prezzo per Smc. Scadenza: verificare quando terminano le condizioni economiche attuali e quali valori sono proposti al rinnovo.

verificare quando terminano le condizioni economiche attuali e quali valori sono proposti al rinnovo. Spesa complessiva: confrontare offerte sul medesimo consumo, includendo costi e condizioni applicabili.

La vicinanza del gas a 103 euro rende più urgente questa lettura, soprattutto all’ingresso della stagione del riscaldamento. La misura concreta dell’esposizione di una famiglia sta nella combinazione fra contratto, consumi e durata dei rincari. Una singola quotazione fotografa il mercato; sono questi elementi a determinare quanto arriverà da pagare.

Le quotazioni si riferiscono all’orario indicato e possono variare. Gli esempi sono illustrativi e non rappresentano preventivi o stime della bolletta individuale.