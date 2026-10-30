USD/JPY, la BoJ mantiene i tassi all’1,25%: cosa cambia per lo yen tra dissenso interno, differenziale con gli USA e prossime mosse monetarie

Per il cambio USD/JPY il punto centrale della decisione giapponese del 30 ottobre è la distanza che continua a separare i tassi delle due economie. La Bank of Japan ha mantenuto il riferimento overnight intorno all’1,25%; due giorni prima, la Federal Reserve aveva confermato l’intervallo del 3,75–4%. Il dollaro conserva quindi un vantaggio nei tassi ufficiali, mentre il dissenso all’interno di entrambe le banche centrali lascia aperta la discussione sulle prossime mosse.

La decisione giapponese e il significato del voto contrario

Nel comunicato della BoJ, il mantenimento del tasso raccoglie otto voti favorevoli e uno contrario. Hajime Takata proponeva l’1,50%, ritenendo che l’inflazione di fondo avesse raggiunto l’obiettivo di stabilità dei prezzi e che fosse opportuno accelerare l’avvicinamento al tasso neutrale. La proposta è stata respinta.

Il voto chiarisce dove si colloca la divergenza: riguarda la velocità della normalizzazione. La posizione di un singolo componente descrive un’opzione discussa, mentre la decisione collegiale resta il mantenimento. Per valutare le prospettive dello yen servirà capire se quell’orientamento guadagnerà consenso e quali dati potranno sostenerlo.

Il confronto con la Fed: da 250 a 275 punti base

Anche negli Stati Uniti il voto è stato diviso. Il comunicato Fed del 28 ottobre registra dieci voti per mantenere i tassi e due, quelli di Lisa Cook e Beth Hammack, per aumentarli di un quarto di punto. La banca centrale descrive un’espansione economica forte e un’inflazione ancora elevata.

Il calcolo fra i riferimenti ufficiali è semplice: sottraendo l’1,25% giapponese ai due estremi dell’intervallo americano si ottengono 2,50–2,75 punti percentuali, equivalenti a 250–275 punti base. È una misura della distanza fra le politiche monetarie, utile per inquadrare la coppia valutaria.

Il rendimento effettivo di un’operazione dipende però dagli strumenti utilizzati, dalle condizioni di finanziamento, dai costi e dalla variazione del cambio. I tassi overnight ufficiali e i rendimenti dei titoli di Stato a due o dieci anni misurano oggetti diversi. Questi ultimi incorporano anche aspettative sulle decisioni future e premi richiesti dagli investitori.

Perché il vantaggio di rendimento può essere assorbito dal cambio

Finanziarsi in yen per detenere attività in dollari espone l’investitore a due componenti: il differenziale di rendimento e il valore dello yen al momento della chiusura. Un rafforzamento della valuta giapponese rende più oneroso riacquistare gli yen necessari a rimborsare il finanziamento e può assorbire il vantaggio accumulato.

Come esempio puramente illustrativo, un differenziale annuo del 2,5% equivale a circa lo 0,21% in un mese con una proporzione semplice, prima di costi e capitalizzazione. È un ordine di grandezza, non un rendimento disponibile su uno specifico prodotto: una variazione sfavorevole del cambio può superarlo. L’uso della leva amplifica sia il risultato sia la sensibilità alle oscillazioni.

Tre scenari da distinguere dopo la decisione

Convergenza dei tassi. Se le aspettative si spostassero verso un rialzo giapponese mentre il percorso americano restasse stabile, il vantaggio relativo del dollaro potrebbe ridursi. Sarebbe una condizione favorevole allo yen, da confrontare con quanto già incorporato nei prezzi.

Differenziale persistente. Se entrambe le banche restassero ferme, il vantaggio nominale americano continuerebbe a caratterizzare il confronto. Il suo effetto sul cambio dipenderebbe anche da flussi di capitale, propensione al rischio e domanda di coperture.

Nuove pressioni sui rendimenti USA. Dati americani capaci di rafforzare le attese di un aumento dei tassi potrebbero sostenere il dollaro anche in presenza di una BoJ orientata alla normalizzazione. La direzione di USD/JPY deriva dalla variazione relativa delle aspettative sui due lati.

Che cosa cambia rispetto alle attese precedenti

La precedente analisi di USD/JPY prima delle riunioni di Fed e BoJ descriveva il confronto in attesa delle decisioni. Ora il fatto nuovo è il mantenimento di entrambi i riferimenti, accompagnato da dissensi favorevoli a una stretta. Le quotazioni riportate in quel precedente articolo restano riferite alla sua data.

Per la lettura della seduta, il controllo utile è la coerenza fra cambio e rendimenti sulle medesime scadenze e allo stesso orario. I possibili percorsi descritti sono scenari redazionali condizionati, non obiettivi di prezzo o indicazioni operative personalizzate.