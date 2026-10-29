RLUSD arriva su Coinbase: cosa cambia per liquidità, riserve e domanda di XRP

RLUSD entra nei principali servizi Coinbase e amplia il proprio accesso al mercato delle stablecoin. L’accordo annunciato da Ripple il 28 ottobre 2026 riguarda investitori retail e istituzionali, con supporto a più reti. La novità interessa soprattutto distribuzione, scambi e gestione della liquidità: per valutare le conseguenze economiche occorre distinguere il dollaro digitale RLUSD dal token XRP e dai servizi delle società coinvolte.

Quali servizi sono già attivi e quali arriveranno

Secondo il comunicato dell’accordo, RLUSD è disponibile dal 28 ottobre su Coinbase Prime, Coinbase Exchange e nell’app retail. È prevista la conversione uno a uno da dollari statunitensi e da altre stablecoin in dollari supportate. La disponibilità sul Global Exchange, compreso l’utilizzo come collaterale, seguirà in una fase successiva.

Depositi e prelievi sono supportati su XRP Ledger, Base ed Ethereum. Ripple annuncia inoltre che fornirà liquidità su Base. La distinzione temporale conta: accesso già operativo e funzionalità future hanno effetti diversi e vanno misurati separatamente.

La presenza su una piattaforma può ridurre i passaggi necessari per trasferire capitale fra custodia, negoziazione e regolamento. Il beneficio effettivo dipenderà dalla profondità degli ordini, dagli spread e dalle condizioni applicate. Una nuova quotazione crea un canale distributivo; l’uso ricorrente da parte dei clienti ne misurerà il successo.

Capitalizzazione e riserve fotografano momenti diversi

Ripple indica nel comunicato una capitalizzazione superiore a 2,4 miliardi di dollari. La pagina sulla trasparenza delle riserve riporta invece, con data 22 ottobre, 2.382,8 milioni di RLUSD in circolazione e 2.528,0 milioni di dollari di fondi di riserva. Si tratta di rilevazioni con date differenti, da mantenere distinte.

La differenza aritmetica fra i due valori del 22 ottobre è di 145,2 milioni, pari a circa il 6,1% della circolazione indicata. È un calcolo redazionale sulla fotografia pubblicata dall’emittente: quel margine non costituisce un rendimento spettante al possessore della stablecoin.

La stessa pagina spiega che le riserve sono detenute in conti segregati e che sono pubblicate attestazioni mensili di un professionista indipendente. I saldi esposti sul sito e le attestazioni riferite a una specifica fine mese hanno perimetri temporali diversi. La presenza di riserve va quindi valutata insieme alla composizione, alle condizioni di rimborso e alla data della verifica.

Perché RLUSD e XRP hanno economie differenti

RLUSD mira a mantenere un valore collegato al dollaro e a essere rimborsabile in quella valuta. XRP è invece l’asset nativo del relativo ledger e il suo prezzo varia sul mercato. Possedere la stablecoin significa assumere un’esposizione al suo meccanismo di stabilità e al dollaro; possedere XRP comporta un rischio di mercato diverso.

La documentazione tecnica di XRP Ledger chiarisce che le transazioni richiedono un piccolo costo in XRP, distrutto dal protocollo come misura contro gli abusi. Tale costo può aumentare con il carico della rete e non viene distribuito ai validatori come ricavo.

Questo crea un collegamento operativo fra attività sul ledger e utilizzo di XRP, ma la dimensione economica del legame dipende da quantità e tipo delle transazioni. Inoltre, l’accordo comprende anche Base ed Ethereum: la crescita complessiva di RLUSD non identifica da sola quanta attività finirà su XRPL. Per sostenere una tesi sul prezzo di XRP servono dati sui flussi effettivi, oltre all’annuncio commerciale.

La liquidità va misurata oltre il numero dei token

Un mercato può avere una capitalizzazione elevata e una profondità limitata su una specifica coppia. Per un operatore conta la possibilità di eseguire l’importo desiderato vicino al prezzo indicato, soprattutto durante fasi di volatilità. Il volume giornaliero, da solo, non descrive il costo di un ordine grande.

Gli indicatori utili sono la distanza fra acquisto e vendita, gli importi disponibili ai diversi livelli del book e la continuità dei trasferimenti sulle reti supportate. Per gli impieghi istituzionali si aggiungono tempi di regolamento, procedure di custodia e trattamento del collaterale. La fase successiva sul Global Exchange andrà verificata quando saranno pubblicate le condizioni operative.

Cosa deve distinguere un investitore europeo

L’annuncio di distribuzione va confrontato con il servizio disponibile nel proprio Paese e sul proprio conto. Il fatto che una rete supporti un token non implica che ogni intermediario lo accetti per ogni cliente. È lo stesso principio discusso nella nostra analisi sulle regole Coinbase per i clienti europei: disponibilità tecnica, condizioni della piattaforma e disciplina applicabile sono livelli distinti.

Resta poi il rischio valutario. Se il valore di una stablecoin rimane vicino a un dollaro, il suo controvalore in euro cambia al variare di EUR/USD. In un esempio puramente ipotetico, 1.000 dollari valgono circa 909 euro con un cambio di 1,10 dollari per euro e circa 870 euro con un cambio di 1,15: la stabilità nella valuta di riferimento convive con una variazione per chi misura il patrimonio in euro.

La verifica successiva è l’uso reale

L’accordo rafforza l’accesso a RLUSD attraverso una grande piattaforma. La prova successiva sarà la continuità degli impieghi: scambi, pagamenti e regolamenti che generino domanda ricorrente, accompagnati da riserve e rimborsi coerenti con l’obiettivo di stabilità.

Per XRP, invece, occorre misurare la quota di attività che utilizza il suo ledger e il peso economico di quell’utilizzo. L’annuncio offre un nuovo canale alla stablecoin; l’effetto sul valore degli altri asset resta una questione da dimostrare con dati successivi.