Bitcoin, XRP e Dogecoin: CF Benchmarks riutilizza i dati del funding dopo un errore di calcolo

Per chi analizza Bitcoin, XRP e Dogecoin attraverso i derivati, il fine settimana ha lasciato una questione concreta: un dato presente nella serie può essere il valore del giorno precedente, riproposto per applicare una regola di emergenza. Sapere quando accade permette di evitare interpretazioni sbagliate sulla stabilità del mercato.

Nel resoconto ufficiale del 25 ottobre, CF Benchmarks ha dichiarato un errore di calcolo per gli indici aggregati del funding di Bitcoin, XRP e Dogecoin, identificati dai codici MWBTCFRI, MWXRPFRI e MWDOGEFRI. Per quella giornata è stato utilizzato il valore del 24 ottobre, in applicazione delle regole di emergenza. L’incidente è indicato come risolto.

Il funding del contratto e l’indice che lo misura

Il punto da chiarire è il livello a cui appartiene l’informazione. Un contratto perpetuo prevede pagamenti periodici fra le parti secondo le condizioni della piattaforma; un indice aggregato sintetizza osservazioni di mercato con una metodologia propria. Il resoconto di un problema del benchmark, da solo, non dimostra che le piattaforme abbiano applicato lo stesso valore ai clienti o interrotto gli scambi.

Per ricostruire il costo effettivo di una posizione servono il contratto utilizzato, le finestre di pagamento e il registro della piattaforma. Il benchmark può aiutare a confrontare il mercato, mentre il conto del singolo operatore dipende dalle condizioni dello strumento negoziato.

La variazione zero può avere due significati

Immaginiamo una serie che riporti lo stesso valore in due giornate consecutive. Se entrambe sono osservazioni valide, la stabilità descrive il risultato del calcolo. Se la seconda ripete la prima per una procedura di emergenza, la variazione zero descrive invece il trattamento del dato mancante. Le due situazioni producono lo stesso numero, ma hanno contenuti informativi diversi.

È una distinzione decisiva per un’analisi automatizzata. Una media include quel valore, un modello può interpretarlo come una nuova conferma e un grafico può disegnare un tratto piatto. La soluzione editoriale e analitica è conservare insieme al numero una nota sul suo stato, così da permettere confronti trasparenti e analisi di sensibilità.

Un secondo episodio ha riguardato la volatilità

Il registro operativo del gestore riporta anche un episodio del 24 ottobre sugli indici BVX e BVXS: per BVXS è stato riproposto il valore del 23 ottobre, mentre i valori BVX mancanti durante l’interruzione non sarebbero stati ricostruiti. Anche questo episodio risulta risolto.

La documentazione CME spiega che questi benchmark misurano la volatilità implicita attesa a trenta giorni usando dati delle opzioni Bitcoin e Micro Bitcoin. Funding e volatilità descrivono quindi dimensioni differenti: il primo riguarda il costo periodico del perpetuo, la seconda l’ampiezza delle oscillazioni incorporata nelle opzioni.

Come leggere i dati senza attribuire loro una direzione

Il controllo utile parte dalla data di riferimento, prosegue con l’orario della pubblicazione e arriva alle note del gestore. In presenza di un valore riproposto, confrontare il risultato con quello ottenuto escludendo l’osservazione può mostrare quanto una conclusione dipenda dal trattamento della lacuna. È una verifica del metodo, non una previsione sul prezzo.

Va poi mantenuta costante la definizione dell’indicatore. Confrontare un tasso relativo a una finestra breve con uno annualizzato può far apparire una differenza che dipende soltanto dall’unità di misura. Lo stesso principio vale per volumi e posizioni aperte nei derivati: ogni numero risponde a una domanda diversa.

Che cosa resta da dimostrare

I comunicati documentano il problema e la procedura adottata. Per sostenere che l’episodio abbia modificato prezzi, liquidazioni o costi sostenuti dagli investitori servirebbero ulteriori evidenze sul collegamento fra benchmark e contratti interessati. L’analisi disponibile consente una conclusione più precisa: la qualità del segnale dipende anche dalla provenienza e dallo stato del dato. Per l’investitore, controllare questi elementi viene prima di tradurre un grafico in una decisione.