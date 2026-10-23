XRP, nuovo conto alla rovescia per fixCleanup: attivazione possibile il 4 novembre

Per XRP Ledger riparte il conto alla rovescia dell’aggiornamento fixCleanup3_4_0. La rilevazione consultata il 23 ottobre sul monitor XRPLWin mostra 32 voti favorevoli su 35 validatori fidati, pari al 91,43%, con stato “Activating”. La possibile attivazione è indicata per il 4 novembre alle 14:46 UTC, purché il sostegno mantenga la soglia richiesta.

La distinzione è decisiva: il percorso di approvazione è in corso e la data rappresenta un esito condizionato. Il monitor registra una precedente maggioranza dal 9 ottobre, persa il 21 ottobre, e l’avvio di un nuovo periodo nello stesso giorno alle 14:46:22 UTC. Il conteggio descrive i validatori fidati osservati dal servizio, non una votazione di tutti i possessori di XRP.

Come funziona la soglia e perché il conteggio riparte

La documentazione ufficiale sugli amendment richiede un sostegno superiore all’80% per due settimane. Se scende all’80% o meno, il periodo ricomincia quando viene recuperata la maggioranza. La verifica avviene attraverso i ledger previsti dal protocollo.

Con un insieme di 35 voti, l’80% corrisponde a 28: per superarlo servono almeno 29 favorevoli. I 32 osservati offrono quindi tre voti di margine rispetto al minimo. A parità di insieme, quattro passaggi dal sì al mancato sostegno porterebbero il conteggio a 28, interrompendo il requisito. È un calcolo illustrativo della soglia, non una previsione sul comportamento dei validatori.

Il punto da seguire nelle prossime rilevazioni è la continuità del consenso. Una percentuale elevata fotografata oggi e una maggioranza mantenuta per l’intero periodo sono due informazioni differenti.

Che cosa corregge fixCleanup3_4_0

L’elenco ufficiale dei Known Amendments descrive un insieme di correzioni che tocca, fra l’altro, vault, lending, AMM, DEX con permessi, trust line, NFT, escrow e deleghe. Include interventi sugli arrotondamenti dei vault e sui controlli delle scadenze dei prestiti.

La stessa documentazione raccomanda di evitare la delega del permesso granulare PaymentBurn finché la correzione è inattiva: in particolari circostanze può consentire la creazione di token fungibili oltre l’intento del permesso. È un’avvertenza operativa specifica per chi gestisce queste autorizzazioni, da distinguere da un’affermazione generale sulla sicurezza dei fondi di tutti gli utenti.

La presenza di correzioni relative al lending, da sola, non dimostra che un nuovo servizio di credito sia già disponibile. Per ogni funzionalità bisogna verificare separatamente il codice, lo stato del relativo amendment e l’effettiva disponibilità delle applicazioni.

Per operatori e utenti contano verifiche diverse

Per chi gestisce l’infrastruttura, la priorità è la compatibilità del software: le regole ufficiali prevedono che un server incapace di comprendere un amendment attivato possa entrare nello stato “amendment blocked”, interrompendo le normali funzioni di elaborazione e validazione.

Per un utente che utilizza un intermediario o un portafoglio, invece, la domanda pratica riguarda il supporto del proprio fornitore e gli eventuali avvisi di manutenzione. Una modifica del protocollo, un aggiornamento del software e una sospensione temporanea dei depositi decisa da un exchange appartengono a livelli diversi. Vanno verificati singolarmente prima di attribuire un disservizio alla rete.

Il rapporto con il valore di XRP

Una correzione può migliorare l’affidabilità delle applicazioni e ridurre attriti operativi. Il suo impatto economico dipende però da come questi vantaggi si traducono in servizi utilizzati, liquidità disponibile e domanda del token.

La catena da esaminare è concreta: un’applicazione diventa più affidabile, gli operatori la integrano, gli utenti la impiegano e una parte dell’attività richiede XRP. L’intensità di quest’ultimo passaggio determina quanto l’aumento dell’utilizzo possa interessare direttamente il token. Il numero dei voti, preso isolatamente, misura consenso tecnico e non capitale investito.

Inoltre, le aspettative possono precedere l’attivazione. Un evento già anticipato dal mercato può avere effetti limitati al momento del completamento, mentre una variazione imprevista del percorso può modificare la percezione del rischio.

Che cosa controllare da qui al 4 novembre

Il primo controllo è lo stato dell’amendment e la tenuta della maggioranza. Il secondo riguarda gli avvisi ufficiali e la preparazione degli operatori. Il terzo, dopo un’eventuale attivazione, è la conferma che la rete applichi le nuove regole e che le applicazioni interessate funzionino come previsto.

Lo scenario favorevole è il completamento del periodo senza interruzioni; un nuovo calo del consenso sposterebbe ancora la finestra. La data del 4 novembre resta quindi una possibilità regolata dal protocollo, mentre eventuali conseguenze sul prezzo richiedono un’analisi distinta di domanda, liquidità e condizioni del mercato.