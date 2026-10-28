PIL USA, importazioni e scorte alla prova delle revisioni prima del dato del 29 ottobre

Prima del PIL americano del terzo trimestre, il passaggio da osservare è il rapporto tra importazioni, scorte e vendite finali. Il 28 ottobre alle 13:30 italiane è atteso il rapporto anticipato Census sul commercio di beni e sui magazzini di grossisti e dettaglianti. Questa analisi precede la diffusione: i valori di settembre sono ancora attesi.

La novità metodologica merita attenzione quanto il dato mensile. Nella pagina degli Advance Economic Indicators, Census segnala che la pubblicazione di settembre incorporerà le revisioni delle stime all’ingrosso previste per il 26 ottobre, basate su correzioni storiche e sulle indagini annuali integrate del 2023 e 2024. Le revisioni del dettaglio erano già state introdotte a settembre.

Perché l’uscita conta alla vigilia del PIL

Il calendario BEA fissa la prima stima del PIL del terzo trimestre al 29 ottobre alle 8:30 della costa orientale, cioè alle 13:30 in Italia. L’uscita Census arriva dunque alla vigilia e completa una parte delle informazioni sul trimestre.

Il rapporto riguarda il commercio di beni e le scorte di due comparti distributivi. Il quadro del PIL comprende anche servizi, consumi, investimenti e settore pubblico, oltre alle rettifiche necessarie a misurare la produzione reale. Per questo il numero sul deficit commerciale, preso da solo, offre una lettura parziale della crescita.

Importazioni: la sottrazione serve a isolare la produzione americana

Un acquisto di un bene importato può essere già compreso nei consumi o negli investimenti. Nel calcolo del PIL, sottrarre le importazioni serve a escludere la produzione avvenuta all’estero. È un criterio contabile che va distinto dalla valutazione economica della domanda.

La spiegazione della BEA su importazioni e acquisti interni mostra come beni importati e accumulati in magazzino possano generare movimenti compensativi fra componenti, lasciando invariato il PIL. Una variazione delle importazioni richiede quindi di capire dove finiscono quei beni e che cosa accade contemporaneamente alle altre spese.

Se le importazioni rallentassero dopo una fase di accumulo, il contributo estero potrebbe migliorare anche in presenza di vendite domestiche poco dinamiche. Se invece crescessero per acquistare macchinari destinati a nuovi impianti, la lettura economica sarebbe diversa da quella di un aumento di prodotti finiti rimasti invenduti. Il segno contabile e il significato industriale rispondono a domande differenti.

Le scorte possono salire e frenare la crescita

Per comprendere il contributo delle scorte alla variazione del PIL occorre distinguere il livello del magazzino dal ritmo con cui viene accumulato. In un esempio semplificato a prezzi costanti, se le imprese aggiungono 20 al magazzino in un trimestre e 10 nel successivo, le scorte continuano a crescere, ma il flusso di accumulo diminuisce di 10. Questo rallentamento può sottrarre crescita rispetto al trimestre precedente.

Vale anche il contrario: una riduzione delle scorte meno intensa può migliorare il contributo alla crescita, pur lasciando il magazzino in contrazione. È il motivo per cui il solo incremento percentuale delle giacenze di fine mese non consente di ricavare il contributo trimestrale al PIL.

I valori Census dei magazzini sono inoltre espressi in dollari e non corretti per i cambiamenti dei prezzi. Un aumento del valore contabile può riflettere materiali più costosi oltre a quantità maggiori. La traduzione in crescita reale richiede ulteriori elaborazioni, evitando di sommare direttamente percentuali nominali e variazioni del PIL reale.

La revisione delle serie cambia il confronto

Quando esce il nuovo rapporto, la prima verifica dovrebbe riguardare anche i mesi precedenti. Confrontare settembre con il valore di agosto memorizzato prima della revisione può confondere una modifica della base statistica con un movimento recente dell’economia.

Il metodo più coerente consiste nell’utilizzare i valori aggiornati della stessa pubblicazione, annotare le revisioni e separare il loro effetto dalla variazione del nuovo mese. Questa precauzione è particolarmente importante per una componente che può influenzare molto la crescita trimestrale senza modificare nella stessa misura il giudizio sulla domanda finale.

Come leggere gli scenari per i mercati

Una crescita sostenuta da consumi e investimenti produttivi diffusi suggerirebbe una domanda più solida di un’accelerazione concentrata nel magazzino. Un contributo favorevole del commercio, accompagnato da consumi deboli, richiederebbe invece un giudizio più articolato sulla capacità delle imprese di far crescere i ricavi.

Per obbligazioni e valute conteranno anche inflazione e aspettative di politica monetaria. Per le azioni saranno rilevanti la composizione settoriale della domanda e la qualità dei margini. Nessuno di questi esiti può essere dedotto in anticipo dal solo saldo commerciale.

La verifica decisiva sarà dunque doppia: il 28 ottobre leggere commercio e scorte su basi statistiche omogenee, il 29 confrontare questi movimenti con la composizione completa del PIL. È così che un numero di crescita diventa un’informazione utile sulla tenuta dell’economia americana.