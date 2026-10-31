Petrolio, Brent a 117,55 dollari sul contratto dicembre, gas TTF a 103,51 euro: cosa cambia per carburanti e bollette dopo l’ultima seduta di ottobre

Il petrolio Brent e il gas europeo hanno chiuso l’ultima seduta di ottobre sopra due soglie che attirano l’attenzione di famiglie e imprese. Sul mercato ICE, l’ultimo scambio del future Brent con consegna a dicembre 2026 è stato a 117,55 dollari al barile; quello del future sul gas TTF di dicembre a 103,505 euro per megawattora, pari a 103,51 euro se arrotondato ai centesimi. Sono quotazioni rilevate venerdì 30 ottobre, non prezzi aggiornati durante la giornata di sabato 31.

Brent e TTF: cosa misurano i due prezzi

Il Brent è un riferimento internazionale per il petrolio greggio. La scheda del contratto Brent su ICE indica 117,550 dollari per il future dicembre; l’ultimo scambio riportato è delle 18:29 GMT del 30 ottobre. Il TTF è invece il punto di scambio olandese usato come riferimento nel mercato europeo del gas. La scheda ICE del future TTF riporta 103,505 euro/MWh per dicembre, con ultimo scambio alle 20:59 GMT dello stesso giorno.

I due numeri hanno unità, valute e mercati differenti: dollari per barile nel primo caso, euro per megawattora nel secondo. Non si sommano e non si confrontano come se descrivessero il costo della stessa energia. Inoltre rappresentano contratti per consegna futura, non il prezzo già applicato a una pompa di benzina o a una fattura domestica.

Perché conta il mese di consegna

Dire soltanto che «il Brent vale 117,55 dollari» omette un dettaglio decisivo: si parla del contratto di dicembre. Nella stessa tabella ICE, il future Brent di gennaio 2027 riporta un ultimo prezzo di 113,40 dollari al barile. La differenza fra i due ultimi scambi è di 4,15 dollari, ma i contratti non sono stati negoziati nello stesso istante e non sono due rilevazioni successive dello stesso strumento. Non sarebbe quindi corretto leggerla come un calo del Brent nell’arco di qualche ora.

Per il gas TTF, ICE indica 103,060 euro/MWh sul contratto di gennaio 2027, a fronte dei 103,505 euro/MWh di dicembre. Anche qui il confronto descrive mesi di consegna diversi. Quando nelle notizie compare una cifra leggermente differente, può dipendere dall’orario della rilevazione, dalla scadenza selezionata o dal fatto che sia riportato l’ultimo scambio anziché un prezzo di regolamento. Prima di parlare di «rialzo» o «ribasso» bisogna verificare di confrontare lo stesso contratto in due momenti distinti.

Il possibile effetto sui carburanti

Un petrolio più caro può aumentare il costo della materia prima per chi produce benzina e gasolio, ma il passaggio al prezzo alla pompa non è immediato né proporzionale. Le quotazioni dei prodotti raffinati, il cambio euro-dollaro, le scorte acquistate in precedenza, i costi di distribuzione, le imposte e le scelte commerciali incidono tutti sul prezzo finale. Il Brent è dunque un segnale da seguire, non una formula che consenta di calcolare oggi il prezzo di domani al distributore.

Per chi usa l’auto, il controllo utile è confrontare l’andamento del greggio con i prezzi effettivamente praticati nella propria zona nelle sedute successive. Se il contratto petrolifero resta elevato ma il cambio o le quotazioni dei carburanti raffinati si muovono in senso opposto, il risultato per il consumatore può essere diverso da quello suggerito dal solo titolo sul Brent.

Gas a 103,51 euro: cosa significa per la bolletta

Il future TTF è un riferimento del mercato all’ingrosso. La spesa in bolletta dipende invece dalla formula dell’offerta sottoscritta, dall’eventuale componente fissa, dal periodo di aggiornamento e dalle altre voci della fattura. Una famiglia con prezzo fisso non vede cambiare automaticamente il costo della materia prima per il solo fatto che il future abbia superato i 100 euro/MWh. Per un’offerta variabile bisogna guardare l’indice contrattuale e il mese cui viene applicato: non è detto che corrisponda al future TTF di dicembre.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente spiega che nelle condizioni di fornitura sono indicati il tipo di prezzo, fisso o variabile, la formula di calcolo e il parametro di indicizzazione. Per capire l’impatto personale del rialzo, il primo passo è leggere queste voci nella propria offerta, poi confrontarle con la fattura e con la data del prossimo aggiornamento. Il prezzo all’ingrosso, da solo, non quantifica una nuova bolletta.

Cosa osservare alla riapertura dei mercati

Sabato 31 ottobre i valori citati restano quelli dell’ultima seduta. Alla riapertura dei mercati, il confronto più utile sarà tra il Brent dicembre e il Brent dicembre nella rilevazione successiva, e separatamente tra il TTF dicembre e il TTF dicembre. Andrà osservato anche se i nuovi prezzi si manterranno elevati o se il movimento verrà riassorbito. Per valutare l’effetto sul bilancio domestico serviranno poi dati sui carburanti al dettaglio e la formula del proprio contratto gas.

Il superamento delle soglie di 100 euro/MWh per il gas e di 117 dollari al barile per il Brent segnala pressione sui mercati energetici, ma non prova da solo una causa unica né anticipa un rincaro identico per tutti. La distinzione tra prezzo del future, mese di consegna e costo finale è la chiave per leggere le prossime notizie senza confondere i mercati con le bollette.