Prezzo del gas sopra 100 euro, cosa cambia per l’Europa verso l’inverno: scorte, forniture di GNL e conseguenze per bollette e imprese italiane

Il prezzo del gas europeo supera 100 euro per megawattora nella mattinata del 30 ottobre. Sul mercato ICE Endex, il future TTF con consegna a dicembre 2026 riporta 100,425 euro/MWh e un rialzo del 2,557% nel rilevamento delle 08:01 GMT, le 09:01 italiane. La pagina del mercato avverte che i dati sono ritardati di almeno 15 minuti: è una fotografia identificata per contratto e orario, non una quotazione in tempo reale.

Il numero diventa più significativo se affiancato alle scorte: l’Unione europea risulta al 74,89% della capacità, mentre l’Italia raggiunge il 90,96%. Una riserva nazionale più piena migliora il margine di sicurezza fisica, ma il prezzo degli acquisti resta esposto al mercato europeo. È questo il passaggio che conta per famiglie e imprese all’ingresso dell’inverno.

Il TTF dicembre oltre 100 euro: che cosa misura il prezzo

La tabella ufficiale ICE identifica la scadenza come Dec26. Il contratto rappresenta gas per consegna nel mese di dicembre, distinto sia dal gas acquistato per il giorno successivo sia dalle altre scadenze. Gennaio 2027 è riportato a 100,035 euro/MWh alle 08:00 GMT, mentre aprile è a 82,615 alle 07:57 GMT.

La distanza fra dicembre e aprile è dunque di 17,81 euro/MWh, circa il 21,6% del prezzo di aprile: un confronto aritmetico fra rilevamenti vicini, ma non simultanei. La curva attribuisce un valore maggiore alla consegna invernale rispetto a quella primaverile. Non equivale a una previsione certa del prezzo che osserveremo ad aprile: incorpora anche condizioni di offerta, domanda e copertura dei diversi periodi.

Il cambio di scadenza richiede attenzione quando si guarda un grafico continuo. Per misurare il movimento della giornata è preferibile seguire lo stesso contratto, anziché confrontare automaticamente prezzi riferiti a mesi di consegna differenti. La variazione riportata qui è quella esposta da ICE per dicembre.

Scorte UE al 74,89%, Italia al 90,96%: sicurezza e prezzo sono due piani diversi

I dati AGSI di Gas Infrastructure Europe, riferiti al 29 ottobre alle 06:00 CET, indicano 848,38 TWh negli stoccaggi dell’UE e un riempimento del 74,89%. L’aggregato europeo è contrassegnato come stimato. Per l’Italia, il dato confermato è di 185,04 TWh, pari al 90,96% della capacità: 16,07 punti percentuali sopra il livello europeo.

GIE precisa inoltre che la pubblicazione italiana comprende lo stoccaggio strategico. Il totale è quindi una misura delle riserve presenti, da distinguere dalla sola disponibilità commerciale ordinaria. Nel giorno osservato, nell’UE i prelievi indicati superano le immissioni: circa 1.860 contro 1.080 GWh.

Una percentuale di riempimento elevata offre un cuscinetto contro interruzioni e picchi di domanda, ma la sua durata dipende dai consumi e dagli arrivi successivi. Conta anche la capacità di estrarre e trasportare gas nei giorni di maggiore necessità: una fotografia delle riserve non misura da sola tutti questi vincoli.

Il ruolo del GNL e i due scenari per l’inverno

Le forniture di gas naturale liquefatto costituiscono una variabile da seguire insieme ai flussi via gasdotto. Per valutare la pressione sul prezzo servono arrivi effettivi, disponibilità dei terminali e domanda delle altre regioni importatrici. Il rialzo di una singola seduta, da solo, non consente di attribuire una quota precisa a geopolitica, clima o concorrenza per i carichi.

In uno scenario di freddo persistente e minori arrivi, i prelievi potrebbero accelerare e rendere più costoso assicurarsi nuove forniture. Con temperature più miti e approvvigionamenti regolari, la pressione sulle riserve potrebbe invece ridursi. Sono scenari condizionati, da aggiornare con i flussi osservati: nessuno dei due è una previsione meteorologica o un esito già acquisito.

Dal TTF alla bolletta italiana: conta la media PSV

Per il Servizio di tutela della vulnerabilità, ARERA aggiorna la componente di approvvigionamento CMEM,m sulla media mensile del PSV day ahead, il mercato all’ingrosso italiano, e pubblica il valore entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo.

L’ultimo valore disponibile nella tabella consultata riguarda settembre: 78,8021 euro/MWh, equivalenti a 0,843182 euro per standard metro cubo al potere calorifico di riferimento. È la componente di approvvigionamento, non l’intero costo della bolletta. Il TTF dicembre a 100,425 e la media PSV di settembre descrivono mercati e periodi diversi: la loro distanza non misura l’aumento della prossima fattura.

Nel mercato libero, il trasferimento dipende dalla formula sottoscritta. Un prezzo indicizzato segue il riferimento e la periodicità previsti nel contratto; un prezzo della materia prima fissato per un periodo risponde a condizioni differenti. Restano da considerare consumi, quote fisse, rete e imposte.

Quanto pesa per le imprese: un esempio trasparente

Per un’impresa esposta integralmente a un rincaro di 10 euro/MWh su 1.000 MWh acquistati, il maggior costo della sola materia prima sarebbe di 10.000 euro. È una simulazione, non una stima dei costi aziendali effettivi: coperture, contratti e calendario degli acquisti possono modificarne sensibilmente l’effetto.

La lettura economica passa quindi da tre verifiche: quanto volume resta da acquistare, a quale indice è legato il prezzo e quanta parte del costo può essere assorbita o trasferita. La soglia dei 100 euro segnala tensione sul contratto invernale; per misurarne l’impatto italiano occorre seguire la persistenza del rialzo e le medie utilizzate nelle forniture, oltre al titolo della giornata.

Articolo informativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Le quotazioni riportate sono riferite agli orari indicati; scenari ed esempi non costituiscono previsioni certe o raccomandazioni di investimento.