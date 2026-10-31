Oro, 3 indicatori per leggere la chiusura di ottobre: cosa raccontano domanda, rendimenti reali e dollaro sulle prospettive del metallo a novembre

Il dato nuovo per leggere l’oro alla fine di ottobre arriva dal mercato obbligazionario americano: il rendimento reale a dieci anni è sceso al 2,60% il 30 ottobre, dal 2,66% di una settimana prima. È una riduzione del costo opportunità di detenere un metallo privo di cedole, ma il suo significato dipende anche dalla domanda e dal dollaro. Sono questi i tre indicatori da tenere insieme prima di novembre.

L’aggiornamento sposta l’attenzione dalle attese sulla Fed ai rendimenti effettivamente osservati. Per l’investitore italiano aggiunge un passaggio essenziale: il risultato finale dipende sia dall’oro sia dalla valuta in cui viene misurato.

1. Rendimenti reali: sei punti base in meno in una settimana

La serie ufficiale del Tesoro statunitense mostra il decennale reale al 2,60% il 30 ottobre, rispetto al 2,63% del 29 e al 2,66% del 23. Dal primo ottobre, quando era al 2,88%, il calo raggiunge 28 punti base. Queste misure derivano dalla curva dei titoli protetti dall’inflazione, i TIPS, e restano distinte dai tassi nominali.

Scadenza reale USA 23 ottobre 30 ottobre Variazione settimanale 5 anni 2,34% 2,25% −9 punti base 10 anni 2,66% 2,60% −6 punti base 30 anni 3,08% 3,08% Invariato

Fonte: U.S. Treasury; differenze calcolate sui dati pubblicati. Il confronto evidenzia una discesa più marcata sulle scadenze brevi e intermedie, mentre il trentennale resta fermo rispetto al venerdì precedente.

Per l’oro il collegamento è economico: quando un titolo offre un rendimento reale più elevato, rinunciare a quella remunerazione diventa più costoso. Una sua diminuzione può rendere il metallo relativamente più interessante. La relazione, però, convive con altri fattori, fra cui domanda di protezione, liquidità e posizionamento degli operatori.

Il 2,60% conserva inoltre un significato diverso da un rendimento prossimo a zero. Il costo opportunità si è ridotto, ma resta positivo. Da qui la necessità di valutare tanto la direzione quanto il livello, anziché trasformare pochi punti base in un segnale automatico di acquisto.

2. Domanda: distinguere il mese appena concluso dai dati già disponibili

Il resoconto mensile WGC verificato, pubblicato il 7 ottobre, riguarda settembre: gli ETF fisicamente garantiti hanno raccolto 10 miliardi di dollari, portando gli afflussi del terzo trimestre a 31 miliardi. Le disponibilità sono aumentate di 67 tonnellate a 4.256, mentre il patrimonio è diminuito del 7% a 574 miliardi di dollari.

Questi numeri descrivono il punto di partenza, non un consuntivo di ottobre. Il nuovo mese va valutato con flussi e quantità riferiti al relativo periodo. L’analisi già pubblicata su ETF, derivati e domanda di oro approfondisce la distinzione fra raccolta e variazione del patrimonio; qui il passaggio ulteriore consiste nel confrontare quella domanda con il recente arretramento dei rendimenti reali.

La verifica decisiva sarà la persistenza degli acquisti. Un sostegno distribuito nel tempo e fra più aree geografiche avrebbe un significato diverso da un ingresso isolato su un singolo prodotto. Anche un eventuale deflusso richiederebbe proporzioni: quantità, durata e dimensione rispetto alle disponibilità complessive aiutano a distinguere un aggiustamento da un cambiamento più profondo.

3. Dollaro: il rendimento in euro segue una seconda variabile

Il cambio di riferimento BCE è passato da 1,1193 dollari per euro il 23 ottobre a 1,1172 il 30: un euro leggermente più debole. Sono riferimenti giornalieri della banca centrale, distinti dalla chiusura di New York e da un prezzo eseguibile.

A parità di prezzo dell’oro in dollari, questo movimento aumenta di circa lo 0,19% il controvalore in euro. È un effetto valutario isolato, calcolato dal rapporto fra i due cambi, e non il rendimento effettivo settimanale dell’oro. Per ricostruire quest’ultimo servono prezzi del metallo e cambi rilevati con convenzioni temporali coerenti.

In pratica, un euro più forte può attenuare un rialzo dell’oro espresso in dollari, mentre un euro più debole può amplificarlo o contenere una perdita. Un prodotto con copertura valutaria modifica questa esposizione e aggiunge costi propri, perciò due strumenti sullo stesso metallo possono produrre risultati differenti.

Gli scenari da verificare a novembre

Lo scenario più favorevole combinerebbe rendimenti reali ancora in discesa e acquisti persistenti di oro. Per un investitore in euro, la tenuta del dollaro potrebbe offrire un contributo aggiuntivo. È una combinazione da osservare, non una conclusione già contenuta nei dati di settembre.

Lo scenario più fragile vedrebbe risalire i rendimenti reali insieme a una riduzione della domanda finanziaria. In questo caso il metallo affronterebbe sia una maggiore concorrenza delle obbligazioni sia un minore sostegno degli investitori. Le tensioni geopolitiche potrebbero comunque produrre movimenti divergenti, soprattutto nelle fasi di ricerca di liquidità.

Il punto utile della chiusura di ottobre è dunque misurabile: il rendimento reale decennale è sceso, il cambio ha offerto un piccolo contributo potenziale al controvalore in euro e il bilancio mensile della domanda va tenuto distinto dai dati già pubblicati. Leggere insieme queste tre informazioni permette di valutare novembre con ipotesi verificabili, anziché affidarsi a una previsione di prezzo unica.

Analisi informativa, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Gli scenari sono ipotesi e il capitale investito è esposto a perdite; costi, fiscalità e caratteristiche dello strumento incidono sul risultato.