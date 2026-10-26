Zinco, ILZSG prevede deficit nel 2026 e surplus nel 2027: la prova di offerta e costi

Il mercato dello zinco potrebbe passare da una carenza a un lieve eccesso di offerta, ma il margine è ristretto. Nel rapporto del 19 ottobre, l’International Lead and Zinc Study Group prevede un deficit di metallo raffinato di 88.000 tonnellate nel 2026 e un surplus di 25.000 nel 2027.

Sono stime del bilancio mondiale, non obiettivi di prezzo né risultati già realizzati. La domanda è attesa a 14,02 milioni di tonnellate quest’anno e a 14,19 milioni nel prossimo. Il ritorno all’equilibrio va quindi valutato alla luce delle dimensioni complessive del mercato e della possibilità che produzione o consumi si discostino dalle attese.

Quanto è piccolo il surplus previsto

Rapportando i saldi alla domanda prevista, il deficit del 2026 vale circa lo 0,63% dei consumi annui e il surplus del 2027 circa lo 0,18%. Sono elaborazioni redazionali sui dati del rapporto, arrotondate alla seconda cifra decimale. Il passaggio da un saldo all’altro equivale a un miglioramento di 113.000 tonnellate.

Una prova di sensibilità aiuta a leggere questi numeri: l’1% della domanda stimata per il 2027 corrisponde a circa 141.900 tonnellate, oltre cinque volte il surplus previsto. È un confronto ipotetico, non un errore atteso della previsione, ma mostra perché anche scostamenti percentualmente contenuti possano cambiare il segno del bilancio.

Miniere e raffinerie seguono tempi diversi

ILZSG stima una flessione della produzione mineraria del 2,6% nel 2026, seguita da un recupero del 3% nel 2027. La produzione raffinata è prevista in crescita dello 0,9% e del 2% rispettivamente. Per quest’anno, fuori dalla Cina, il rapporto indica un calo della produzione raffinata del 2%, associato alla disponibilità limitata di concentrati e all’aumento dei costi energetici.

La differenza fra le due fasi della filiera è centrale. Il metallo estratto deve attraversare lavorazioni prima di diventare materiale utilizzabile dall’industria; capacità mineraria, disponibilità di concentrati e capacità di raffinazione possono quindi muoversi con ritmi differenti. Un’espansione annunciata si traduce in offerta effettiva attraverso avviamento, resa e continuità operativa.

Un saldo mondiale non descrive ogni magazzino

Il bilancio annuo mette a confronto flussi complessivi. Le scorte descrivono invece uno stock in un momento preciso e possono trovarsi lontano dal luogo in cui serve il materiale. Un piccolo surplus globale può perciò convivere con difficoltà di consegna locali, se qualità, posizione dei magazzini o tempi di trasporto limitano la disponibilità immediata.

Per valutare il prezzo servirebbe affiancare alle previsioni le scorte accessibili, i premi fisici e la distanza fra quotazioni a pronti e a termine. Un rapporto annuale favorevole all’offerta può essere già incorporato nelle aspettative; il prezzo reagisce soprattutto a ciò che cambia rispetto a quelle attese.

Il costo industriale comprende più del metallo

Per un’impresa che utilizza zinco, il costo finale può comprendere premio di consegna, trasporto, trasformazione, energia e coperture contrattuali. Una riduzione della quotazione di riferimento può essere attenuata da aumenti nelle altre componenti. Anche il momento in cui vengono rinnovati i contratti determina quanto rapidamente una variazione di mercato entri nei margini.

Il ragionamento vale anche dal lato dei produttori: un prezzo più alto migliora i ricavi soltanto nella misura in cui volumi venduti e costi consentono di trasformarlo in margine. Per confrontare aziende diverse occorre inoltre distinguere attività mineraria, raffinazione e lavorazioni successive, evitando di attribuire a tutta la filiera la stessa sensibilità al prezzo.

I due scenari da verificare nei prossimi mesi

Se la crescita dell’offerta prevista si realizzerà e la domanda resterà vicina alle stime, il mercato potrebbe disporre di maggiore capacità di assorbire gli imprevisti. Se invece avviamenti e produzione deludessero, oppure i consumi superassero le attese, il ridotto surplus potrebbe essere assorbito rapidamente. Sono scenari redazionali condizionati, non nuove previsioni numeriche.

La verifica decisiva riguarda quindi produzione effettiva, disponibilità fisica e costi. Il passaggio previsto al surplus è un punto di partenza per l’analisi, mentre la sua dimensione impone attenzione alle revisioni. Per chi investe o acquista metallo, la domanda più utile è quanto quel miglioramento sia già visibile nella filiera e quanto resti affidato alle aspettative.