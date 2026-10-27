Nichel sotto pressione, surplus e batterie LFP frenano il recupero: i dati da seguire

Il nichel continua a distinguersi per debolezza in un mercato dei metalli che presenta dinamiche molto diverse. Nel rapporto pubblicato il 27 ottobre, Sucden Financial indica un prezzo di 15.585 dollari per tonnellata, sotto quota 15.700, mentre lo zinco supera 3.800 dollari. La rilevazione dei prezzi è riferita al 26 ottobre alle 17:30, come specifica il documento: è una fotografia della seduta precedente, non una quotazione in tempo reale.

Gli analisti collegano la pressione sul nichel a scorte elevate, domanda debole e aspettative di eccesso di offerta. Per capire quanto possa durare questa divergenza conviene separare tre elementi: il bilancio produttivo globale, le decisioni dell’Indonesia e la composizione tecnologica della domanda di batterie.

Il surplus previsto è piccolo, ma conta la direzione

Il comunicato INSG del 13 ottobre stima un eccesso di offerta di nichel primario di 19.000 tonnellate nel 2026 e 70.000 nel 2027. Per quest’anno indica produzione di 3,868 milioni di tonnellate e utilizzo di 3,849 milioni; per il prossimo, rispettivamente 4,071 e 4,002 milioni. Sono previsioni, soggette soprattutto all’incertezza sulla produzione indonesiana.

Il surplus 2026 equivale a circa lo 0,5% del consumo previsto, quello 2027 a circa l’1,7%: sono rapporti calcolati sui dati pubblicati. Il messaggio economico è che una domanda in crescita può convivere con pressione sui prezzi quando l’offerta aumenta più rapidamente. Al tempo stesso, un equilibrio relativamente sottile può cambiare con revisioni produttive o interruzioni degli impianti.

Il saldo annuale descrive inoltre un flusso. Per valutare la disponibilità immediata servono anche scorte, ubicazione del metallo, qualità e tempi di consegna. Un’eccedenza stimata sul mercato globale può coesistere con difficoltà di approvvigionamento in una particolare filiera; viceversa, un rallentamento della produzione può richiedere tempo prima di ridurre le giacenze già accumulate.

Indonesia: dalle quote alle quantità effettivamente prodotte

INSG segnala che l’Indonesia ha approvato per il 2026 quote di minerale inferiori a quelle del 2025. Il documento indica il periodo dal 1° ottobre al 15 novembre per le domande relative ai piani RKAB 2027 e precisa che le autorizzazioni possono essere riviste considerando domanda e offerta.

La distinzione operativa è essenziale: una quota riguarda un limite autorizzato, mentre produzione, trattamento e consegna sono passaggi successivi. Per verificare un cambiamento duraturo occorrerebbe vedere effetti coerenti sulle quantità estratte e trasformate, sulle scorte e sulla disponibilità per gli utilizzatori. Un annuncio può modificare rapidamente le aspettative; la verifica industriale richiede dati successivi.

Perché più auto elettriche non significano lo stesso aumento del nichel

Il Global EV Outlook 2026 dell’IEA mostra che nel 2025 le batterie al litio-ferro-fosfato, o LFP, hanno superato il 55% della capacità delle batterie installate nei nuovi veicoli elettrici a livello mondiale, rispetto a quasi il 50% nel 2024. Si tratta di chimiche prive di nichel, diverse da quelle NMC che lo utilizzano.

La domanda del metallo dipende quindi dal numero di veicoli, dalle dimensioni delle batterie e dalla quota delle diverse tecnologie. Se cresce la parte LFP, una maggiore diffusione dell’auto elettrica può produrre un incremento del nichel più contenuto di quanto suggerisca il solo numero di vetture. È una relazione industriale, utile anche per distinguere le prospettive di minerali spesso raggruppati sotto la stessa etichetta di transizione energetica.

Resta importante anche l’acciaio inossidabile: INSG ne prevede un’espansione nella seconda parte del 2026 e nel 2027. La lettura del nichel richiede dunque uno sguardo congiunto a manifattura tradizionale e batterie, con sensibilità differenti a investimenti, consumi e costi energetici.

Quali segnali renderebbero più solido un recupero

Il rapporto Sucden del 27 ottobre interpreta la divergenza fra zinco e nichel come un confronto fra tensione sulla disponibilità fisica e persistente eccesso di offerta. È la valutazione degli analisti, distinta dalle stime annuali INSG.

Uno scenario più favorevole al nichel richiederebbe un assorbimento delle scorte accompagnato da domanda industriale resistente o da una riduzione effettiva dell’offerta. Se invece la capacità produttiva continuasse a crescere più degli utilizzi, il recupero potrebbe restare fragile. La combinazione dei segnali conta più di una singola seduta: prezzo, giacenze e quantità consegnate dovrebbero raccontare una storia coerente.

Per gli investitori va considerata anche la struttura dello strumento utilizzato. Un prodotto legato ai futures può risentire del rinnovo dei contratti e del cambio, oltre che della variazione del metallo. Il prezzo per tonnellata è il punto di partenza dell’analisi, mentre il rendimento del prodotto dipende dalle sue condizioni specifiche.

Contenuto informativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Le previsioni di mercato possono essere riviste e non garantiscono rendimenti.