Alluminio, il prezzo cash supera i tre mesi: scorte e costi spiegano i rischi industriali

Per valutare l’alluminio nella giornata del 23 ottobre, il prezzo del metallo va affiancato a disponibilità immediata e costi industriali. Il riepilogo pubblico LME consultato indica dati validi per il 21 ottobre, con aggiornamento della pagina al 22: l’offer cash è 3.033 dollari per tonnellata, contro 3.008 sul contratto a tre mesi. Sono riferimenti ufficiali datati, non quotazioni in tempo reale del 23 ottobre.

Il premio per la disponibilità immediata

Il divario fra i due prezzi offer è di 25 dollari per tonnellata, circa lo 0,83% del riferimento a tre mesi: un’elaborazione redazionale. Questa configurazione è detta backwardation e segnala che la disponibilità ravvicinata viene valorizzata più della consegna successiva.

La curva può risentire della domanda immediata, della distribuzione del metallo nei magazzini e delle posizioni degli operatori. Un singolo differenziale descrive una condizione di mercato, mentre per parlare di scarsità generalizzata servono riscontri su più scadenze, località e periodi.

Scorte registrate e metallo effettivamente disponibile

Nello stesso riepilogo LME le scorte di apertura sono 236.125 tonnellate, divise fra 221.350 tonnellate con warrant attivi e 14.675 con warrant cancellati. Questi ultimi rappresentano circa il 6,2% del totale, secondo il nostro calcolo. La cancellazione prepara il possibile ritiro dal sistema, senza equivalere a consumo industriale già avvenuto.

Le scorte di Borsa sono una finestra sul mercato, non il censimento completo del metallo mondiale. Per il compratore conta anche dove si trova il materiale, quanto costa trasportarlo e in quali tempi può essere consegnato. Una quantità disponibile lontano dall’impianto può offrire una protezione limitata rispetto a un’esigenza produttiva urgente.

Il bilancio Alcoa mostra perché il prezzo non basta

Nei risultati del terzo trimestre pubblicati il 15 ottobre, Alcoa riporta ricavi di 3,704 miliardi di dollari ed EBITDA rettificato di 789 milioni, rispetto a 3,966 miliardi e 901 milioni nel trimestre precedente. Il flusso libero è 472 milioni. L’azienda attribuisce la flessione sequenziale dell’EBITDA soprattutto a prezzi e spedizioni di alluminio inferiori, che hanno superato i benefici dei costi produttivi e dell’allumina.

Il margine EBITDA rettificato sui ricavi passa così da circa 22,7% a 21,3%, calcolo redazionale sui valori consolidati. È un indicatore della società e del suo perimetro, che comprende più attività, e non il margine dell’intera industria mondiale.

Il quarto trimestre: pressioni diverse lungo la filiera

Per il segmento Aluminum, Alcoa prevede nel quarto trimestre impatti sfavorevoli sequenziali di circa 30 milioni da materie prime e manutenzione e altri 30 milioni dai costi dell’allumina. Sono indicazioni aziendali prospettiche. Mostrano perché anche un prezzo del metallo sostenuto possa accompagnarsi a pressioni sulla redditività.

L’allumina è un input per produrre alluminio e un prodotto venduto dalle raffinerie. Un suo rincaro può quindi avere effetti differenti secondo il punto della filiera occupato dall’impresa. Anche contratti energetici, efficienza degli impianti e coperture finanziarie influenzano il prezzo necessario a remunerare la produzione.

Le conseguenze per chi compra e per chi investe

Per automotive, imballaggi e costruzioni il costo finale comprende riferimento di Borsa, premi commerciali, lavorazione e logistica. Contratti con aggiornamento ritardato possono trasferire un movimento del mercato soltanto dopo alcune settimane o mesi. La sensibilità dei margini dipende anche dalla possibilità di adeguare il prezzo di vendita.

Uno scenario favorevole combinerebbe consegne regolari, costi controllati e domanda capace di assorbire la produzione. Uno scenario più difficile vedrebbe rincari degli input e clienti meno disponibili ad accettare aumenti. Per distinguere le due traiettorie occorre seguire insieme curva dei prezzi, scorte, premi regionali e indicazioni aziendali. La quotazione dell’alluminio offre il punto di partenza; la redditività emerge dal confronto con tutti gli altri costi.

Analisi informativa, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Gli scenari sono ipotesi e il capitale investito è esposto a perdite.