Il conto alla cassa non aumenta allo stesso modo per tutti, ma i dati diffusi dall’Istat il 30 ottobre offrono due segnali utili per leggere la spesa quotidiana. Nella stima preliminare di ottobre 2026, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono saliti del 2,5% rispetto a un anno prima; quelli degli alimentari non lavorati del 7,5%. Sono misure diverse e non vanno sommate. Il primo dato riassume un gruppo ampio di acquisti ricorrenti; il secondo riguarda soltanto una componente alimentare.

Per chi fa la spesa nel fine settimana, la domanda pratica è come interpretare questi numeri senza trasformarli in una previsione automatica del proprio scontrino. La risposta passa dal confronto fra gli stessi prodotti, nelle stesse quantità, a distanza di un anno. Il comunicato con le stime provvisorie Istat di ottobre è la base dei valori riportati in questo articolo.

Che cosa misura il “carrello della spesa” al +2,5%

Nel linguaggio statistico dell’Istat, il “carrello della spesa” comprende i beni alimentari e quelli destinati alla cura della casa e della persona. Non coincide con l’intero indice dei prezzi al consumo e non è lo scontrino di una singola famiglia. Il suo aumento annuo passa dall’1,5% di settembre al 2,5% stimato per ottobre: si tratta quindi di un’accelerazione del gruppo, non di un aumento mensile del 2,5%.

La base del confronto è ottobre 2025. Dire “+2,5% su base annua” significa che il livello medio dei prezzi di quel gruppo è stimato il 2,5% più alto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Una famiglia può osservare una variazione diversa, perché acquista una combinazione propria di prodotti, cambia negozio, coglie promozioni o modifica le quantità. L’indice prova a misurare il movimento dei prezzi di un paniere rappresentativo; non registra quanto denaro ogni lettore abbia effettivamente speso.

Perché gli alimentari non lavorati segnano +7,5%

Gli alimentari non lavorati sono una parte del paniere alimentare, non un altro nome per l’intera spesa. Nella stima Istat la loro crescita annua accelera dal 5,5% di settembre al 7,5% di ottobre. Gli alimentari lavorati seguono invece una dinamica molto diversa: i loro prezzi risultano in calo dello 0,2% sull’anno, dopo il -0,6% di settembre. Queste differenze spiegano perché un sottoinsieme possa registrare un rincaro ben superiore alla media del carrello che lo contiene.

Il +7,5% non significa che ogni alimento fresco abbia subito lo stesso rincaro. È la variazione media di un aggregato, calcolata con pesi statistici. Anche il +2,5% del carrello combina componenti che si muovono a velocità differenti. Applicare l’uno o l’altro tasso a tutti gli articoli del supermercato cancellerebbe proprio l’informazione più utile: la composizione della spesa conta quanto la media.

Un esempio da 100 euro, senza confondere i due indici

Un calcolo semplice chiarisce la scala del fenomeno, purché resti un esempio ipotetico. Se un paniere che riproducesse esattamente la composizione statistica del “carrello della spesa” fosse costato 100 euro nell’ottobre 2025, la variazione media del 2,5% lo porterebbe a 102,50 euro nell’ottobre 2026. Se invece un diverso paniere, composto soltanto da alimentari non lavorati e rappresentativo di quel gruppo, fosse costato 100 euro un anno prima, il +7,5% corrisponderebbe a 107,50 euro.

I due esempi non descrivono la stessa busta della spesa, non sono importi da sommare e non stimano il conto di oggi rispetto a quello della settimana scorsa. Usano entrambi il confronto fra ottobre 2025 e ottobre 2026. Inoltre, una variazione dell’indice dei prezzi non dice da sola se la famiglia comprerà meno, sceglierà altre marche o aumenterà il proprio budget.

Come confrontare davvero due scontrini

Per capire se la propria spesa è diventata più cara, conviene partire da un elenco stabile di prodotti acquistati con regolarità. Bisogna annotare quantità, peso o volume, formato della confezione e prezzo per unità di misura. Il confronto più coerente è con lo stesso periodo dell’anno precedente, perché il dato Istat citato qui è annuo. Mettere accanto uno scontrino di ottobre e uno di settembre può essere utile al bilancio familiare, ma risponde a una domanda diversa.

Tre controlli evitano letture fuorvianti. Primo: un prezzo totale più alto può dipendere dall’acquisto di una quantità maggiore, non da un rincaro unitario. Secondo: confezioni più piccole possono far salire il costo al chilo o al litro anche quando il cartellino resta simile. Terzo: una promozione presente in un solo scontrino altera il confronto. Se cambiano marca, punto vendita o qualità del prodotto, è bene segnalarlo anziché attribuire l’intera differenza all’inflazione.

Le FAQ metodologiche Istat sui prezzi al consumo spiegano perché l’indice nazionale può divergere dall’esperienza di una famiglia: abitudini, beni comprati, quantità e tipi di negozio non sono identici per tutti. Il confronto personale è quindi un complemento al dato ufficiale, non una verifica che possa confermarlo o smentirlo con due ricevute.

Il contesto: inflazione al 5,4%, ma non tutta viene dalla spesa

L’indice generale nazionale dei prezzi al consumo è stimato in aumento del 5,4% sull’anno, dal 4,2% di settembre. Il numero è più alto di quello del carrello perché include anche altre voci: nella lettura Istat l’accelerazione complessiva è influenzata soprattutto dall’energia. Gli energetici regolamentati segnano +59,5% annuo e quelli non regolamentati +29,4%. Trasformare il 5,4% in un “rincaro del supermercato” sarebbe quindi scorretto.

Un altro indicatore da tenere distinto è quello dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, al +5,8% annuo, dal +5,2% di settembre. Riguarda acquisti ricorrenti e non equivale né al carrello della spesa né agli alimentari non lavorati. Le diverse misure servono a isolare fenomeni differenti. Per il quadro generale della pressione sui bilanci familiari si può confrontare anche la nostra analisi dei dati definitivi di settembre, tenendo presente che quei valori si riferiscono al mese precedente.

Cosa può cambiare con i dati definitivi

Quelli di ottobre sono dati preliminari. L’Istat indica il 17 novembre 2026 come data della prossima diffusione, quando saranno disponibili i risultati definitivi. Prima di allora, il +2,5%, il +7,5% e il +5,4% vanno citati come stime. Una revisione può modificare il dettaglio e, se avverrà, il confronto andrà aggiornato usando la nuova serie pubblicata dall’Istituto.

Per chi prepara la lista della spesa, il messaggio immediato non è che il prossimo scontrino debba aumentare di una percentuale prestabilita. È che il dato medio è diventato più veloce e che alcuni alimenti hanno una dinamica diversa dall’insieme dei prodotti acquistati abitualmente. Guardare prezzo unitario, quantità e composizione del carrello permette di capire dove si forma il proprio costo, senza attribuire a una singola famiglia il valore di una media nazionale.