La Giornata del Risparmio incontra quest’anno un dato che riguarda direttamente il bilancio delle famiglie: a ottobre l’inflazione italiana sale al 5,4% su base annua, dal 4,2% di settembre. La stima preliminare Istat, pubblicata il 30 ottobre, indica anche un aumento dei prezzi dello 0,9% rispetto al mese precedente. La diffusione definitiva è prevista per il 17 novembre.

Per chi mette da parte denaro, la questione è concreta: un saldo bancario stabile può comprare meno beni e servizi quando il livello dei prezzi aumenta. Capire questa differenza aiuta a valutare la liquidità disponibile, leggere gli interessi riconosciuti e pianificare le spese, senza confondere il rendimento di un prodotto con la sua capacità di conservare valore nel tempo.

Il risparmio nella società che cambia: il tema della Giornata

Acri ha celebrato a Roma la 102ª Giornata Mondiale del Risparmio il 30 ottobre, con il tema “Il risparmio nella società che cambia”. Nel corso dell’evento è stato presentato anche il progetto triennale Generazione Risparmio, che dall’anno scolastico 2026/2027 coinvolgerà complessivamente 100mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L’accostamento con l’inflazione appena pubblicata offre una chiave pratica per leggere questa ricorrenza. Risparmiare significa rinviare una parte dei consumi e conservare risorse per un obiettivo: l’efficacia di quella scelta dipende anche dai prezzi che si incontreranno quando arriverà il momento di spendere.

Cosa misura il 5,4% e perché le famiglie avvertono rincari diversi

Il dato del titolo riguarda l’indice nazionale NIC e confronta ottobre 2026 con ottobre 2025. L’aumento dello 0,9% misura invece la variazione rispetto a settembre: sono due finestre temporali diverse. Il passaggio dal 4,2% al 5,4% rappresenta un’accelerazione di 1,2 punti percentuali del tasso annuo.

La spinta principale arriva dall’energia, i cui prezzi complessivi crescono del 31,4% annuo. Il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, accelera dal +1,5% al +2,5%; l’inflazione di fondo, al netto di energia e alimentari freschi, sale dal +1,6% al +2,0%.

Questa distribuzione conta più di una media letta isolatamente. Una famiglia che destina una quota elevata del reddito a energia e trasporti può sperimentare pressioni diverse rispetto a un nucleo con un’altra composizione delle spese. Il paniere nazionale è un riferimento comune; il bilancio domestico serve a individuare le voci che stanno assorbendo risorse prima destinate al risparmio.

Anche gli indici vanno distinti: l’IPCA armonizzato europeo segna il 5,6% annuo, mentre il 5,4% citato qui è il NIC. L’inflazione acquisita per il 2026 è pari al 3,4% e risponde a un’altra domanda, relativa alla media dell’anno se l’indice restasse fermo nei mesi rimanenti.

10.000 euro sul conto: due calcoli che raccontano cose diverse

Consideriamo, a fini illustrativi, un capitale rimasto invariato e privo di remunerazione per dodici mesi, in un periodo durante il quale il paniere di riferimento sia rincarato del 5,4%. È un esercizio costruito sul tasso annuo appena osservato, non una previsione dell’inflazione futura; esclude movimenti del conto, interessi e costi.

Capitale di partenza Somma necessaria dopo un rincaro del 5,4% per comprare lo stesso paniere Potere d’acquisto del capitale invariato, espresso ai prezzi iniziali 10.000 euro 10.540 euro 9.487,67 euro 20.000 euro 21.080 euro 18.975,33 euro

Elaborazione redazionale: costo del paniere = capitale × 1,054; valore reale del capitale invariato = capitale ÷ 1,054. Importi arrotondati ai centesimi.

Nel primo caso occorrono 540 euro aggiuntivi per acquistare ciò che inizialmente costava 10.000 euro. Guardando invece al capitale rimasto fermo, la perdita di potere d’acquisto equivale a circa 512,33 euro ai prezzi di partenza, ossia il 5,12%. Le due cifre differiscono perché usano basi di confronto diverse. Sul conto continuano a esserci 10.000 euro: è cambiata la quantità di beni e servizi acquistabile.

Dal rendimento nominale al rendimento reale

La guida della Banca d’Italia su risparmi e inflazione richiama l’attenzione sui rendimenti reali e sulla diversificazione. È un riferimento educativo: i dati congiunturali contenuti in quella guida, pubblicata nel 2022, appartengono al suo periodo e qui non vengono utilizzati per descrivere il mercato attuale.

Per valutare un’offerta occorre partire dal rendimento nominale, considerare imposte e costi applicabili e confrontare il risultato con l’inflazione dello stesso intervallo. La formula esatta è (1 + rendimento netto) ÷ (1 + inflazione) − 1. La semplice sottrazione tra rendimento e inflazione è un’approssimazione.

Se, in un esempio ipotetico, il rendimento già al netto di imposte e costi fosse del 3% in dodici mesi e i prezzi aumentassero del 5,4% nello stesso periodo, il rendimento reale sarebbe circa −2,28%. Il capitale nominale crescerebbe, ma comprerebbe meno rispetto all’inizio. Quel 3% è un’ipotesi di calcolo, non la quotazione di un deposito o di un titolo disponibile oggi.

Per le scelte future conta l’inflazione che si realizzerà durante l’investimento. Confrontare automaticamente un tasso offerto oggi con il rincaro dei dodici mesi appena trascorsi può servire come primo orientamento, ma non determina il rendimento reale futuro. Vanno verificati anche durata della promozione, scadenza, vincoli di uscita ed eventuali costi fissi.

La liquidità ha una funzione, anche quando perde valore reale

Il denaro destinato a bollette, imprevisti e spese vicine deve poter essere utilizzato quando serve. Per questa parte del patrimonio, la disponibilità può avere più valore di un rendimento aggiuntivo ottenuto accettando vincoli incompatibili con le esigenze familiari.

Una pianificazione ordinata separa le risorse per la gestione corrente, quelle per spese già prevedibili e quelle legate a obiettivi più lontani. La dimensione di ciascuna quota dipende da entrate, stabilità del lavoro, debiti e impegni personali. La Giornata del Risparmio può diventare l’occasione per aggiornare queste cifre usando il costo effettivo delle proprie spese.

Per la componente investibile, cercare un rendimento superiore richiede di valutare anche rischio di perdita, oscillazioni dei prezzi e possibilità di disinvestire. La diversificazione distribuisce l’esposizione, mentre scadenze coerenti con gli obiettivi riducono la necessità di vendere in un momento sfavorevole. Nessuno strumento offre una protezione universale contro ogni forma di inflazione e ogni esigenza di liquidità.

I controlli utili prima di scegliere dove tenere i risparmi

Il primo controllo riguarda il bilancio familiare: quanto si spende oggi per mantenere lo stesso tenore di vita e quale somma rimane disponibile. Il secondo riguarda le condizioni del rapporto finanziario, comprese spese e remunerazione effettiva. Il terzo è temporale: quando serviranno quei soldi e quali conseguenze avrebbe doverli recuperare prima della scadenza prevista.

Il dato Istat del 5,4% rende urgente questa lettura, senza trasformarsi in un invito a investire in fretta. Conservare potere d’acquisto richiede confronti omogenei, obiettivi realistici e un equilibrio tra rendimento, rischio e disponibilità del capitale.

Le informazioni e le simulazioni hanno finalità informative ed educative e non costituiscono consulenza finanziaria personalizzata. Rendimenti e inflazione futuri restano incerti.