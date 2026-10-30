Rivalutazione pensioni 2027, quanto vale ogni 1% di aumento: le cifre per gli assegni, il ruolo dell’inflazione e cosa attendere dal decreto ufficiale

Quanto aumenteranno le pensioni nel 2027? Al 30 ottobre 2026, nelle fonti istituzionali consultate manca ancora una percentuale ufficiale verificata da applicare agli assegni del prossimo anno. Le cifre che circolano vanno quindi lette come simulazioni, mentre il dato decisivo sarà quello stabilito dal decreto sulla perequazione e recepito nelle istruzioni INPS.

La domanda più utile, intanto, è quanto possa valere un aumento per ciascun pensionato. Per un assegno di 1.500 euro lordi mensili, ogni punto percentuale riconosciuto integralmente equivale a 15 euro lordi al mese. Il risultato effettivo dipenderà dal tasso stabilito, dalle fasce di importo e dalla situazione fiscale personale.

L’inflazione del mese e l’aumento della pensione misurano cose diverse

L’ultimo dato FOI verificato nelle fonti consultate è quello di settembre: l’indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, registra un aumento del 4% rispetto a settembre 2025. È una misura della variazione dei prezzi in dodici mesi, utile a descrivere il costo della vita, come riportano i dati Istat sulle rivalutazioni monetarie.

La perequazione delle pensioni segue invece la variazione media annua dell’indice di riferimento. Applicare direttamente quel 4% agli assegni del 2027 produrrebbe quindi una previsione impropria: il dato di un singolo mese e la media dell’anno rispondono a domande differenti.

Le nuove rilevazioni mensili dell’inflazione contribuiscono a completare il quadro, ma la percentuale da utilizzare nei cedolini richiede il passaggio istituzionale previsto per la rivalutazione.

Come funzionano le fasce

Il meccanismo ordinario riconosce una quota diversa dell’inflazione alle successive fasce dell’importo pensionistico complessivo lordo:

100% dell’indice sulla fascia fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

sulla fascia fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; 90% dell’indice sulla fascia fra quattro e cinque volte il minimo;

sulla fascia fra quattro e cinque volte il minimo; 75% dell’indice sulla parte che supera cinque volte il minimo.

Il punto importante è il funzionamento per scaglioni: una pensione che supera una soglia conserva il trattamento previsto per le quote inferiori. Il riferimento è inoltre il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto, non semplicemente ciascun assegno preso separatamente. È il meccanismo generale descritto nel dossier del Senato sulla perequazione, da verificare alla luce delle disposizioni applicabili al 2027.

Quanto vale ogni punto percentuale: gli esempi

Per rendere leggibili gli ordini di grandezza, la tabella mostra una simulazione matematica con riconoscimento integrale dell’indice. Le percentuali del 2% e del 3% sono ipotesi illustrative, non previsioni ufficiali per il 2027.

Pensione lorda mensile Aumento con indice dell’1% Con indice del 2% Con indice del 3% 1.000 euro 10 euro 20 euro 30 euro 1.500 euro 15 euro 30 euro 45 euro 2.000 euro 20 euro 40 euro 60 euro

Su una pensione di 1.500 euro, nello scenario del 3%, l’incremento sarebbe di 45 euro lordi mensili, pari a 585 euro su tredici mensilità. Il calcolo presuppone che l’intero importo rientri nella fascia di rivalutazione piena.

Per gli assegni superiori alle soglie occorre applicare separatamente le percentuali alle singole quote. Moltiplicare tutta la pensione per l’indice pieno può sovrastimare l’aumento.

Pensioni minime: attenzione alla base di partenza

L’INPS ha fissato per il 2026 il trattamento minimo base a 611,85 euro mensili, con una rivalutazione provvisoria dell’1,4%. Sono valori del 2026: costituiscono un riferimento documentato, mentre gli importi del 2027 richiedono il nuovo aggiornamento, come permette di distinguere la comunicazione INPS sugli importi 2026.

Nel leggere una simulazione sulle pensioni minime bisogna distinguere il trattamento base dalle maggiorazioni o dagli incrementi aggiuntivi. Ogni componente segue condizioni e durata proprie: partire dal totale accreditato e aumentarlo indistintamente può portare a un risultato inesatto.

Perché il netto può crescere meno del lordo

Le simulazioni descrivono l’importo pensionistico prima delle imposte. La somma disponibile sul conto dipende anche da ritenute fiscali, detrazioni, addizionali e possibili conguagli.

Un incremento lordo di 30 euro va distinto da un accredito netto maggiore di 30 euro. Per valutare il beneficio personale servirà confrontare il nuovo cedolino con quello precedente, separando la rivalutazione dalle altre voci.

I documenti da attendere

I passaggi decisivi saranno il decreto che stabilisce la percentuale provvisoria, le istruzioni INPS con importi e fasce aggiornati e il cedolino individuale.

La rivalutazione serve a compensare il rincaro medio dei prezzi già maturato. Il suo effetto sul bilancio familiare dipenderà anche dalle spese concrete del pensionato: una famiglia che destina una parte elevata del reddito a riscaldamento, alimentari o assistenza può sperimentare un costo della vita diverso da quello medio.

Per ora, il riferimento più trasparente resta questo: ogni 1% riconosciuto integralmente vale 10 euro lordi mensili ogni 1.000 euro di pensione. È un criterio utile per leggere le prossime comunicazioni, senza trasformare una stima in un aumento già acquisito.