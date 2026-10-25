Azioni USA, quanto pesa il dollaro sul rendimento in euro?

Un titolo americano può guadagnare il 10% in dollari e lasciare un risultato molto diverso a un risparmiatore che misura il patrimonio in euro. La settimana del 26–30 ottobre rende utile rivedere questo passaggio: il calendario ufficiale BEA prevede per il 29 ottobre la prima stima del PIL statunitense del terzo trimestre e i dati di settembre su redditi e consumi, che includono gli indici dei prezzi PCE.

L’effetto di quei dati sulle valute dipenderà dal confronto con le aspettative e dalle implicazioni per crescita e tassi. Qui il punto è un altro: capire come un movimento del cambio entra nel rendimento di un investimento già posseduto. Gli esempi usano cambi inventati per rendere trasparente il calcolo; non sono quotazioni correnti né previsioni su EUR/USD.

Due rendimenti nello stesso investimento

Il portale pubblico Investor.gov ricorda che le variazioni valutarie possono aumentare o ridurre il rendimento degli investimenti internazionali. Per chi parte dagli euro, il primo passaggio è acquistare dollari; al termine occorre riconvertire il valore dell’investimento nella propria valuta di riferimento.

Indichiamo con EUR/USD il numero di dollari necessario per comprare un euro. Se il rapporto aumenta, un euro compra più dollari: a parità di valore del titolo in dollari, il controvalore in euro diminuisce. Se il rapporto scende, accade il contrario.

La formula, per un investimento senza flussi intermedi, è: rendimento in euro = (1 + rendimento in dollari) × (cambio iniziale EUR/USD ÷ cambio finale EUR/USD) − 1. Dividendi, acquisti successivi, commissioni e imposte richiedono ulteriori passaggi e sono esclusi dagli esempi seguenti.

Un investimento da 10.000 euro, tre risultati

Supponiamo di investire 10.000 euro quando EUR/USD vale 1,10. Il capitale convertito è di 11.000 dollari. Dopo una crescita del titolo del 10%, il suo valore è 12.100 dollari. La tabella mostra quanto cambia il risultato al variare del solo cambio finale.

EUR/USD finale ipotetico Valore finale in euro Rendimento in euro 1,10: cambio invariato 11.000,00 +10,00% 1,21: euro più forte 10.000,00 0,00% 1,00: dollaro più forte 12.100,00 +21,00%

Elaborazione redazionale su ipotesi didattiche, senza periodo di mercato associato. Capitale iniziale 10.000 euro, EUR/USD iniziale 1,10, titolo +10% in dollari; esclusi dividendi, costi e fiscalità.

Nel secondo caso il guadagno azionario viene assorbito dalla conversione. Nel terzo le due componenti si rafforzano. La simmetria apparente inganna: passare da 1,10 a 1,00 equivale a una diminuzione del 9,09% di EUR/USD, ma il valore in euro di un dollaro aumenta del 10%. Per questo è utile partire dagli importi o dalla formula, anziché sommare percentuali riferite a quotazioni inverse.

Il cambio può amplificare anche una perdita

Manteniamo gli stessi 11.000 dollari iniziali e immaginiamo un titolo in calo del 10%, a 9.900 dollari. Con EUR/USD finale a 1,21, il valore diventa circa 8.181,82 euro: la perdita in euro raggiunge il 18,18%. Con cambio finale a 1,00, il controvalore sarebbe 9.900 euro e la perdita dell’1%.

Questi esiti descrivono possibilità matematiche. Per valutare il rischio di un portafoglio reale servono anche i pesi delle posizioni, l’orizzonte e la relazione fra mercati e valute. Una compensazione osservata in un periodo può cambiare in quello successivo.

ETF in euro: che cosa si sta effettivamente comprando?

La moneta con cui si paga una quota in Borsa descrive la negoziazione. L’esposizione economica dipende dagli strumenti detenuti dal fondo e dall’eventuale politica di copertura. Un ETF comprato in euro che replica azioni USA senza copertura mantiene quindi una componente valutaria.

Il controllo utile passa dal prospetto e dal documento informativo della specifica classe: valuta di negoziazione, valuta base, presenza della dicitura di copertura e metodologia adottata. Due classi della stessa strategia possono avere risultati diversi proprio per questa scelta. Anche i ricavi internazionali delle imprese introducono effetti valutari nel bilancio aziendale, distinti dalla conversione del valore del portafoglio.

La copertura ha una funzione e un costo economico

Nella spiegazione tecnica di UBS Asset Management, la copertura valutaria utilizza normalmente contratti a termine, ribilanciati per seguire l’esposizione. Il risultato dipende dal differenziale dei tassi, dai costi di transazione e dalla precisione con cui la copertura resta allineata al patrimonio.

La componente legata ai tassi può rappresentare un costo oppure un beneficio secondo la direzione della copertura. Per un investitore in euro che copre dollari, tassi in dollari superiori a quelli in euro tendono, a parità delle altre condizioni, a rendere negativa questa componente. La copertura riduce anche il beneficio di un eventuale rafforzamento del dollaro; resta inoltre il rischio delle azioni sottostanti.

Le domande da farsi prima di lunedì

Il primo controllo è scegliere la valuta con cui si misura l’obiettivo: per una futura spesa in euro, il controvalore in euro è il riferimento naturale. Il secondo è sommare l’esposizione valutaria delle varie posizioni, evitando di considerare isolatamente titoli e fondi che possono replicare lo stesso rischio. Il terzo è confrontare le alternative sulla stessa base, includendo costi e politica di copertura.

I prossimi dati USA offriranno nuove informazioni al mercato. Prepararsi significa sapere in anticipo come una variazione del cambio modificherebbe gli importi del proprio portafoglio, senza trasformare un esempio di sensibilità in una previsione del dollaro.

Contenuto informativo, non consulenza finanziaria personalizzata. I calcoli sono ipotetici e non includono costi, imposte o dividendi. Le oscillazioni valutarie possono aumentare le perdite.