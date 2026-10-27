Azioni PayPal, utile per azione in crescita: quanto pesano i riacquisti nei nuovi conti?

Le azioni PayPal hanno nei risultati del terzo trimestre un segnale favorevole e una domanda ancora aperta. La società alza a circa 5,60 dollari la previsione di utile rettificato per azione per il 2026, dai 5,38 dollari indicati a luglio, mentre i pagamenti gestiti continuano a crescere. Il miglioramento per il singolo titolo convive però con una contrazione del profitto complessivo e della cassa: per capire la qualità dei conti occorre separare l’attività commerciale dall’effetto dei riacquisti.

Il bilancio trimestrale pubblicato il 27 ottobre permette di verificare le domande poste nella nostra analisi prima dei risultati su pagamenti, margini e cassa. Il punto più significativo è la diversa velocità delle grandezze: il volume dei pagamenti sale del 6%, i ricavi del 2% e il margine delle transazioni, in valore assoluto, del 2%.

Più pagamenti, monetizzazione più lenta

PayPal ha gestito pagamenti per 487,138 miliardi di dollari, contro 458,088 miliardi un anno prima, con ricavi di 8,584 miliardi rispetto a 8,417 miliardi. A cambi costanti, gli incrementi indicati dalla società sono rispettivamente del 7% e dell’1%. Le transazioni aumentano del 7% a 6,8 miliardi, mentre i conti attivi crescono dello 0,6% a 440 milioni.

Il rapporto fra ricavi complessivi e volume dei pagamenti passa, per calcolo redazionale, da circa l’1,84% all’1,76%. Questo rapporto offre una misura sintetica della monetizzazione, ma include anche servizi a valore aggiunto e quindi va distinto da una commissione media applicata ai clienti. La composizione dei prodotti, delle transazioni e delle aree geografiche può modificarlo anche a tariffe invariate.

La crescita delle transazioni superiore a quella dei conti attivi suggerisce un maggiore utilizzo della base esistente. È una buona premessa commerciale; il passaggio decisivo è trasformare quell’attività aggiuntiva in margine, dopo i costi dei circuiti, dell’elaborazione e del rischio creditizio.

Il margine operativo racconta due risultati diversi

I transaction margin dollars, indicatore rettificato della società, raggiungono 3,950 miliardi, contro 3,871 miliardi. Escludendo gli interessi sui saldi dei clienti, il valore cresce del 3% a 3,661 miliardi. Separare questa componente aiuta a leggere il contributo dei servizi di pagamento rispetto a quello dei rendimenti sulle disponibilità dei clienti.

L’utile operativo contabile scende da 1,520 a 1,402 miliardi, con un margine del 16,3%, mentre quello rettificato aumenta da 1,568 a 1,613 miliardi, con un margine del 18,8%. Nel conto economico, la voce ristrutturazione e altri oneri passa da 69 a 255 milioni. Il divario fra le due rappresentazioni richiede di seguire sia il costo della trasformazione sia i benefici operativi che dovrebbe produrre.

Gli indicatori rettificati sono utili per il confronto utilizzato dal management, ma mantengono una definizione diversa dai risultati contabili. Valutare il titolo utilizzando gli uni per misurare la crescita e gli altri per costruire il multiplo produrrebbe un confronto incoerente.

Perché l’EPS sale mentre l’utile rettificato scende

Il profitto netto rettificato diminuisce da 1,288 a 1,245 miliardi di dollari, circa il 3%, mentre l’utile rettificato per azione sale da 1,34 a 1,45 dollari, l’8% arrotondato. Le azioni medie diluite sono scese da 960 a 858 milioni, una riduzione del 10,6% calcolata sui dati societari.

L’effetto del denominatore è rilevante. Dividendo, a scopo illustrativo, l’utile rettificato attuale per le 960 milioni di azioni del periodo precedente si ottengono circa 1,30 dollari per azione. È un esercizio aritmetico, non una misura alternativa comunicata da PayPal: mostra perché la crescita dell’EPS possa convivere con un profitto complessivo inferiore.

Nel trimestre PayPal ha riacquistato circa 28 milioni di azioni per 1,5 miliardi di dollari; negli ultimi dodici mesi il totale è di 117 milioni di titoli per 6 miliardi. La riduzione delle azioni medie riflette il percorso nel tempo e altri movimenti del capitale, oltre agli acquisti del singolo trimestre. Per l’investitore il valore creato dipende anche dal prezzo pagato e dalle risorse sottratte ad altri impieghi.

Cassa libera e pagamento dilazionato

La cassa operativa trimestrale scende del 19% a 1,592 miliardi e il free cash flow del 17% a 1,431 miliardi. La versione rettificata della cassa libera è pari a 2,047 miliardi, in calo del 10%, ed esclude l’effetto temporale netto fra la creazione dei crediti del pagamento dilazionato destinati alla vendita e il successivo rimborso o trasferimento.

La differenza fra le due misure è di 616 milioni. La rettifica aiuta a isolare un effetto di calendario, mentre il dato ordinario conserva il fabbisogno effettivo del periodo. I riacquisti da 1,5 miliardi superano leggermente la cassa libera ordinaria trimestrale, ma restano inferiori a quella rettificata: il giudizio sulla sostenibilità richiede perciò più trimestri e una lettura delle definizioni.

A fine settembre liquidità e investimenti ammontano complessivamente a 15,1 miliardi, contro debito per 13,5 miliardi. Il consiglio ha inoltre dichiarato un dividendo di 0,14 dollari per azione, pagabile il 24 dicembre agli azionisti registrati il 4 dicembre.

Quali condizioni renderebbero più solida la crescita

La nuova previsione annuale di EPS rettificato è circa il 4,1% superiore a quella di luglio, per calcolo redazionale. La società mantiene una prospettiva di EPS contabile di circa 5,07 dollari; per il quarto trimestre indica circa 1,43 dollari rettificati e 1,37 contabili. Sono stime del management, soggette ai rischi operativi e finanziari illustrati nel comunicato.

Uno scenario più favorevole per i fondamentali combinerebbe crescita del margine commerciale, recupero dell’utile complessivo e cassa sufficiente a sostenere investimenti e restituzione di capitale. Un quadro intermedio vedrebbe invece l’EPS sostenuto soprattutto dal minor numero di azioni. Il dato da seguire è quindi quanto della prossima crescita arriverà dai profitti prodotti dalla piattaforma, insieme al contributo del capitale riacquistato.

Analisi informativa, priva di raccomandazioni personalizzate. Stime e scenari possono cambiare; l’investimento in azioni comporta il rischio di perdita del capitale.