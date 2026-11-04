Azioni Kraft Heinz, utili operativi in calo del 14,6%: quanto costa riconquistare i consumatori e cosa cambia per cassa, dividendi e rilancio

Per le azioni Kraft Heinz, i risultati del terzo trimestre raccontano un rilancio che richiede ancora tempo e denaro. Il gruppo migliora la parte bassa delle previsioni sulle vendite organiche, mentre l’utile operativo trimestrale scende del 14,6% a 875 milioni di dollari. La domanda per l’azionista è concreta: quanto deve spendere l’azienda per convincere i consumatori a scegliere di nuovo i suoi marchi e quanto resta per dividendi e debito?

Il comunicato ufficiale del 4 novembre permette di separare tre elementi: l’andamento degli acquisti, il costo commerciale della ripresa e la liquidità generata. A questi si aggiunge la cessione annunciata oggi del business nordamericano del caffè, che cambia il portafoglio e promette risorse per ridurre l’indebitamento.

Vendite in calo: il peso del Nord America

Nel trimestre concluso il 26 settembre, i ricavi raggiungono 6,115 miliardi di dollari, in diminuzione del 2% rispetto a un anno prima. Escludendo cambi e variazioni del perimetro, il calo organico è dell’1,1%. Il contributo complessivo dei prezzi è nullo; la flessione arriva dalla combinazione fra quantità vendute e composizione dei prodotti acquistati.

Il dettaglio geografico chiarisce dove si concentra la difficoltà. Il Nord America registra vendite per 4,485 miliardi, con una contrazione organica del 3,2%: prezzi per meno 0,8 punti percentuali e volumi/mix per meno 2,4 punti. I mercati emergenti crescono invece del 15,6% su base organica, grazie sia ai prezzi sia ai volumi/mix.

Il Nord America rappresenta circa il 73% dei ricavi trimestrali, calcolando 4,485 miliardi su 6,115. La crescita nei mercati emergenti aiuta, ma parte da un peso molto inferiore. Il recupero del gruppo passa quindi soprattutto dalla capacità di stabilizzare il mercato principale.

La società segnala inoltre un effetto negativo di circa 80 punti base sulle vendite legato a scorte anticipate nel secondo trimestre. Le consegne alla distribuzione e gli acquisti dei consumatori seguono tempi diversi: per giudicare la domanda conviene leggere più trimestri insieme e distinguere l’effetto del magazzino dalla preferenza per un marchio.

Perché il margine lordo sale e gli utili operativi scendono

Il margine lordo contabile sale al 32,5%, ma quello rettificato arretra al 31,9%. Le due misure hanno perimetri differenti, perché la versione rettificata esclude alcune componenti indicate nelle riconciliazioni societarie. Anche l’utile operativo rettificato scende, del 15,2%, a 939 milioni di dollari.

Negli utili pesano inflazione negli acquisti e nella logistica, maggiori compensi variabili, pubblicità e un mix di vendite sfavorevole. Il conto economico registra anche svalutazioni superiori a quelle dell’anno precedente. La pressione resta dunque visibile anche depurando il risultato dalle componenti escluse dalla misura rettificata.

Un’elaborazione dei dati pubblicati aiuta a dimensionarla: il rapporto tra utile operativo contabile e ricavi passa da circa il 16,4% al 14,3%. Significa poco più di due dollari di profitto operativo in meno ogni cento dollari di vendite. Questo rapporto fotografa il trimestre; non costituisce una previsione del margine futuro.

Per un produttore alimentare, aumentare promozioni e pubblicità può essere un investimento sensato se porta clienti che continuano a comprare. Il beneficio economico diventa più solido quando le quantità crescono anche senza un aumento continuo dello sforzo commerciale. È questo il passaggio da cercare nei prossimi risultati.

Previsioni migliori sulle vendite, recupero dei profitti ancora da costruire

Per l’intero 2026 Kraft Heinz restringe la previsione sulle vendite organiche a un calo fra lo 0,5% e l’1,25%, rispetto alla precedente fascia compresa fra meno 0,5% e meno 2%. Mantiene però la previsione di una riduzione del 16–18% dell’utile operativo rettificato a cambi costanti.

Il piano contempla circa 700 milioni di dollari di investimenti incrementali rispetto al 2025. Questa voce descrive lo sforzo aggiuntivo previsto nel piano operativo e non va confusa automaticamente con i soli acquisti di impianti e macchinari del rendiconto finanziario.

La previsione di utile per azione rettificato sale a 2,07–2,13 dollari, da 2,03–2,09. Nello stesso prospetto l’aliquota fiscale attesa scende dal 24,5% al 23,5%. Per l’investitore è utile leggere insieme queste informazioni: un miglioramento dell’utile per azione può convivere con prospettive operative ancora deboli, grazie anche alle voci che intervengono dopo il risultato operativo.

Dividendo: quanto è coperto dalla cassa prodotta

Nei primi nove mesi il flusso di cassa operativo è pari a 2,960 miliardi di dollari. Sottraendo 599 milioni di investimenti materiali si ottiene la cassa libera comunicata di 2,361 miliardi, in diminuzione del 5,2%. Nello stesso periodo i dividendi pagati ammontano a 1,423 miliardi.

Il rapporto fra cassa libera e dividendi è quindi di circa 1,66 volte; le distribuzioni assorbono circa il 60% della cassa libera. La differenza è pari a 938 milioni di dollari. Si tratta di un confronto redazionale su flussi dello stesso periodo, non di denaro interamente disponibile per ulteriori pagamenti: restano esigenze di finanziamento, scadenze e altre operazioni.

Il consiglio ha deliberato un dividendo trimestrale di 0,40 dollari per azione, pagabile il 23 dicembre agli azionisti registrati al 4 dicembre. La delibera riguarda questa distribuzione; la sostenibilità dei dividendi successivi dipenderà dalla cassa futura e dalle decisioni del consiglio.

Il caffè passa a One Rock: valore dell’operazione e incasso sono diversi

Con un accordo definitivo annunciato oggi, Kraft Heinz prevede di cedere il business nordamericano del caffè a un’affiliata di One Rock, mantenendo una partecipazione del 30%. Il comunicato sull’operazione indica un enterprise value di 650 milioni di dollari e proventi netti dopo le imposte attesi intorno a 500 milioni, destinati a ridurre il debito.

La chiusura è prevista a metà 2027, subordinatamente alle autorizzazioni e alle altre condizioni. I 650 milioni descrivono il valore d’impresa dell’attività, mentre i 500 milioni rappresentano l’incasso netto atteso: sommarli significherebbe contare due volte grandezze diverse della stessa operazione.

Il gruppo ritiene che la cessione migliorerà crescita e margini. È una valutazione prospettica del management. La verifica sarà vedere quanto rendimento produrranno le risorse concentrate sui marchi prioritari e come cambierà il contributo economico delle attività rimaste.

Che cosa renderebbe più convincente il rilancio

Uno scenario favorevole richiede quantità più stabili nel Nord America, benefici commerciali duraturi e una cassa sufficiente a sostenere insieme investimenti, dividendi e riduzione del debito. Uno scenario più fragile sarebbe quello in cui il recupero delle vendite richiedesse sconti e pubblicità sempre maggiori, lasciando poco spazio ai profitti.

I conti disponibili mostrano un miglioramento delle attese commerciali e una capacità ancora significativa di generare liquidità, accompagnati da margini sotto pressione. Per valutare il futuro delle azioni Kraft Heinz, la variabile decisiva sarà la qualità della ripresa: quanti acquisti aggiuntivi rimarranno quando lo sforzo per riconquistare i consumatori comincerà a produrre risultati.