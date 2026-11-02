Costco vende il 13% in più, ma quanto pesa la benzina? Cosa raccontano i dati di settembre sui consumatori USA e sulle prospettive delle azioni

Le azioni Costco offrono un punto di osservazione sui consumatori americani, purché si distingua la crescita del fatturato dalla quantità di prodotti acquistati e dai margini. In attesa dell’aggiornamento sulle vendite di ottobre, il dato di settembre disponibile è robusto: 30,02 miliardi di dollari di vendite nette, in aumento del 13%. Il prezzo della benzina, però, può gonfiare gli incassi anche quando i litri venduti restano stabili.

Per capire quanto sia solida la crescita servono più misure. Il dato complessivo descrive la dimensione degli affari; le vendite comparabili aiutano a leggere l’attività su una base più omogenea; le rettifiche per carburanti e valute rendono più chiaro il contributo commerciale sottostante. Nessuno di questi indicatori, da solo, equivale all’aumento dell’utile.

Che cosa misura il +13% delle vendite

Il comunicato ufficiale sulle vendite di settembre, pubblicato il 7 ottobre, riguarda le cinque settimane terminate il 4 ottobre 2026. Il confronto è con 26,58 miliardi di dollari un anno prima. Il mese commerciale utilizzato dalla società differisce quindi dal mese di calendario.

Le vendite comparabili dell’intero gruppo sono cresciute dell’11,4%, oppure del 7,6% escludendo variazioni del prezzo della benzina ed effetti valutari. Negli Stati Uniti i corrispondenti valori sono +12,5% e +8%. La società segnala inoltre che lo spostamento del Labor Day ha favorito le vendite totali e comparabili di poco più di 50 punti base.

La distinzione fra le basi di confronto evita un errore frequente: sottrarre il dato rettificato dalle vendite totali e attribuire tutta la differenza al carburante. Per isolare gli aggiustamenti va confrontato lo stesso indicatore, su un periodo e un perimetro coerenti.

Quanto pesa davvero la benzina?

Il divario fra le due misure comparabili del gruppo è di 3,8 punti percentuali. È una differenza calcolata sui dati pubblicati, che riflette insieme carburanti e cambi; il comunicato sintetico non consente di assegnarla interamente alla benzina. Per la componente statunitense la distanza è di 4,5 punti, ma anche questo confronto va letto secondo le definizioni della società.

Il meccanismo economico è semplice: una stazione di servizio che vende la stessa quantità a un prezzo superiore registra più ricavi. L’incremento può lasciare un margine molto diverso rispetto a una maggiore vendita di prodotti alimentari o articoli per la casa. Il costo di acquisto del carburante e il prezzo al pubblico si muovono entrambi, mentre tempi di approvvigionamento e concorrenza influenzano la differenza trattenuta dal rivenditore.

Per questo la benzina può sostenere il fatturato nominale senza produrre un aumento proporzionale dei profitti. Può anche attrarre clienti che poi entrano nel magazzino: quel possibile beneficio commerciale richiede riscontri su frequenza degli acquisti e comportamento dei soci, anziché essere assunto automaticamente dal rialzo degli incassi.

Clienti e scontrino: la domanda da chiarire con i prossimi dati

Un aumento delle vendite può derivare da più visite, da una spesa media maggiore o da entrambe. A sua volta, lo scontrino può crescere perché il cliente compra più articoli, sceglie beni più costosi oppure paga prezzi superiori. Sono dinamiche con implicazioni differenti per il potere d’acquisto e per la continuità della crescita.

Un esempio puramente illustrativo aiuta a leggere il rapporto: con visite in aumento del 4% e scontrino medio in crescita del 3%, le vendite aumenterebbero del 7,12%, moltiplicando 1,04 per 1,03. Queste percentuali sono un esempio di metodo, non dati Costco. Senza una scomposizione verificata sarebbe improprio trasformare il +13% in una misura della crescita reale dei consumi.

Anche le vendite comparabili rettificate per benzina e valute incorporano variazioni dei prezzi e della composizione degli acquisti. Depurarle da due fattori esterni rende il confronto più informativo, ma lascia aperta la distinzione fra quantità e valore. Inoltre, i clienti di una singola catena rappresentano una parte del mercato: l’andamento Costco va confrontato con altre evidenze prima di estenderlo a tutte le famiglie americane.

Per le azioni conta quanto resta dopo i costi

Il bilancio dell’esercizio fiscale 2026, terminato il 30 agosto, offre il contesto: vendite nette per 297,247 miliardi di dollari e ricavi da quote associative per 5,907 miliardi. Nel quarto trimestre l’utile operativo è stato di 3,801 miliardi su ricavi totali di 95,723 miliardi; l’utile netto ha raggiunto 2,998 miliardi.

Il rapporto fra utile operativo e ricavi totali è quindi circa il 3,97%, calcolo redazionale sui valori pubblicati. È un ordine di grandezza che spiega perché piccoli cambiamenti nei costi, nel mix di vendita o nell’efficienza possano essere importanti anche per un gruppo con volumi molto elevati.

Le quote associative sono una componente distinta dalle vendite di merce. Per valutarne la qualità bisogna seguire soci paganti, rinnovi e contributo delle diverse formule di iscrizione, evitando di confondere gli incassi anticipati con ricavi contabilizzati nello stesso momento. L’attrattività dei prezzi sostiene la relazione con il cliente, mentre il valore economico di quella relazione emerge nel tempo.

Costco ha indicato nel quarto trimestre anche un beneficio non ricorrente di 0,15 dollari per azione diluita, legato ai rimborsi tariffari IEEPA al netto di una parziale restituzione di valore ai soci. Un confronto degli utili futuri dovrebbe tener conto della natura straordinaria di quel contributo.

Quali segnali renderebbero la crescita più convincente

Nel prossimo aggiornamento la combinazione più informativa sarebbe una tenuta delle vendite comparabili depurate dagli effetti esterni, accompagnata da dettagli coerenti su affluenza e spesa media. Successivamente, i conti dovranno mostrare come quella dinamica si traduce in margine operativo e cassa dopo gli investimenti.

Un rallentamento delle vendite nominali potrebbe invece dipendere dalla normalizzazione del carburante o dal calendario, pur con un’attività commerciale ancora solida. Al contrario, un dato totale molto forte meriterebbe prudenza se il contributo sottostante si indebolisse. Questi sono scenari di lettura: i risultati di ottobre restano da verificare quando saranno pubblicati.

Per chi valuta il titolo, il passaggio finale è mettere gli utili e la loro crescita attesa in rapporto al prezzo pagato. Una società efficiente può già incorporare aspettative elevate nella quotazione. L’analisi del +13% serve dunque a capire quali componenti possano ripetersi, con quali costi e con quale contributo alla redditività.

Contenuto informativo, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Le azioni possono perdere valore e le elaborazioni illustrate non costituiscono previsioni garantite.