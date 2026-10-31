Azioni Colgate-Palmolive, vendite al +4,6%: cosa rivelano i nuovi conti su consumi, prezzi e capacità di proteggere i margini nei prossimi trimestri

Le azioni Colgate-Palmolive hanno nei nuovi conti una conferma della crescita globale e una domanda ancora aperta sul Nord America. Nel terzo trimestre 2026 le vendite raggiungono 5,369 miliardi di dollari, in aumento del 4,6% sullo stesso periodo del 2025, mentre la crescita organica è del 3,6%. La combinazione di maggiori quantità vendute e prezzi sostiene il gruppo, ma nasconde differenze importanti fra mercati e fra livelli di redditività.

Il comunicato ufficiale del 30 ottobre, con le tabelle finanziarie, permette di rispondere ai quesiti della nostra analisi precedente su volumi, Hill’s e margini. Il recupero è concreto, soprattutto nell’alimentazione animale e nei mercati emergenti; la sua capacità di tradursi in profitti dipende anche da pubblicità, costi commerciali e ristrutturazione.

Quanto della crescita viene dai prodotti venduti

Il gruppo indica volumi in aumento dell’1,7%, un contributo dei prezzi del 2% e un beneficio valutario dell’1%. La crescita organica esclude cambi, acquisizioni e dismissioni; le componenti pubblicate possono presentare piccoli scarti nella somma per effetto degli arrotondamenti. Il 4,6% del titolo misura quindi l’aumento del fatturato, mentre il 3,6% offre una lettura più vicina all’andamento commerciale sottostante.

La distinzione conta per l’investitore: vendere più unità amplia la base su cui distribuire i costi, mentre i prezzi possono difendere il ricavo unitario e compensare rincari produttivi. I cambi migliorano il valore delle vendite estere convertite in dollari, con un contributo che può variare anche a domanda invariata.

La distanza fra aree è evidente. Nei mercati emergenti la crescita organica raggiunge il 5,4%, con volumi al +3,7%; nei mercati sviluppati si ferma al 2,3%, con quantità quasi stabili, al +0,1%, e prezzi al +2,2%. Il dato consolidato racconta dunque una ripresa sostenuta in misura diversa dalla domanda fisica e dal prezzo.

Nord America: il punto debole resta nelle quantità

In Nord America le vendite organiche scendono dell’1,6%: i prezzi aumentano del 2,2%, ma i volumi diminuiscono del 3,7%. La divisione pesa circa il 17% del fatturato del gruppo e registra un utile operativo di 177 milioni di dollari, in calo dell’11%, con margine al 19,5%, inferiore di 2,1 punti percentuali rispetto a un anno prima.

Per valutare il recupero futuro occorrerà seguire insieme quantità e redditività. Una riduzione del calo dei volumi accompagnata da forti promozioni potrebbe sostenere le vendite sacrificando parte del margine; un miglioramento di entrambi gli indicatori offrirebbe invece un segnale più convincente sulla tenuta dei marchi. I risultati della divisione riflettono anche concorrenza e scelte commerciali specifiche: da soli descrivono soltanto una parte dei consumi nordamericani.

Hill’s cresce, l’America Latina beneficia anche dei cambi

Hill’s Pet Nutrition, pari a circa il 22% delle vendite, registra una crescita organica del 5,7%, composta da volumi al +1,8% e prezzi al +3,9%. L’utile operativo aumenta del 5% a 267 milioni, mentre il margine scende di 0,2 punti al 22,2%. La domanda torna a contribuire positivamente, ma la crescita dei ricavi viene assorbita in parte dai costi.

In America Latina il fatturato sale del 12,5%, sostenuto da crescita organica del 6% e cambi favorevoli per il 6,5%. Volumi e prezzi contribuiscono rispettivamente per il 3,9% e il 2,1%. Il margine operativo arriva al 29,6%, con un miglioramento di un punto percentuale. La divisione unisce così espansione commerciale e maggiore redditività, pur con una spinta valutaria che va distinta dai progressi operativi.

Perché il margine lordo sale e quello operativo scende

Il margine lordo contabile aumenta dal 59,4% al 60,2%, ma quello operativo passa dal 20,6% al 20,3%. Sono due passaggi diversi del conto economico: dopo il costo dei prodotti venduti arrivano spese commerciali, amministrative e altre componenti operative.

Nel trimestre la pubblicità raggiunge 775 milioni di dollari, contro 674 milioni: circa il 15% in più, calcolo redazionale sui valori comunicati. Il suo peso sul fatturato sale da circa il 13,1% al 14,4%. Il gruppo sta quindi reinvestendo una parte del miglioramento industriale nel sostegno ai marchi. Queste risorse possono favorire le vendite future, ma producono un costo immediato.

La misura rettificata “Base Business” mostra invece un margine operativo al 20,8%, in crescita di 0,2 punti. La riconciliazione esclude 29 milioni di oneri operativi del programma strategico di crescita e produttività. Entrambe le letture servono: quella contabile registra i costi sostenuti, quella rettificata aiuta a confrontare l’attività secondo il perimetro definito dalla società.

Cassa, dividendi e riacquisti: quanto rimane

Nei primi nove mesi, periodo diverso dal solo terzo trimestre, la cassa operativa è di 2,913 miliardi di dollari e gli investimenti materiali ammontano a 400 milioni. Il flusso libero prima dei dividendi risulta quindi pari a 2,513 miliardi, contro 2,358 miliardi un anno prima: un aumento di circa il 6,6%, calcolato sui dati ufficiali.

Dividendi pagati per 1,308 miliardi e acquisti di azioni proprie per 927 milioni assorbono insieme 2,235 miliardi, circa l’89% di quel flusso. La differenza è di 278 milioni: è un confronto aritmetico utile per valutare la copertura della remunerazione, mentre la liquidità effettivamente disponibile dipende anche dalle altre operazioni finanziarie e dagli obblighi sul debito.

Le indicazioni per il 2026 e i segnali da seguire

Colgate restringe la previsione di crescita delle vendite al 4–5%, dal precedente 2–6%, e indica una crescita organica sostanzialmente in linea con il 3% dei primi nove mesi. Per l’utile per azione rettificato prevede ora un aumento del 5–7%, insieme a un miglioramento del margine lordo. Sono indicazioni del management, formulate sulla base delle condizioni e dei cambi correnti.

Per le prospettive del titolo, i prossimi segnali concreti saranno il recupero delle quantità nordamericane, la tenuta di Hill’s e il ritorno degli investimenti pubblicitari. Uno scenario favorevole combina crescita dei volumi e disciplina dei costi; uno più fragile vede i ricavi sostenuti soprattutto da prezzi e cambi. Il valore per gli azionisti dipenderà da quanto questi progressi diventeranno cassa durevole e da quanto siano già incorporati nella quotazione.

Articolo informativo e di analisi, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Gli scenari comportano incertezza e non garantiscono rendimenti.