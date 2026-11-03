Azioni Intesa Sanpaolo, utili al +8,1% e 3,8 miliardi di euro di acconto: quanto spazio resta per dividendi e crescita dopo i risultati del gruppo

Per chi segue le azioni Intesa Sanpaolo, i risultati pubblicati il 3 novembre portano due novità concrete: un utile netto dei primi nove mesi salito dell’8,1%, a 8,199 miliardi di euro, e un acconto sul dividendo da 22 centesimi lordi per azione, per un ammontare complessivo di circa 3,8 miliardi.

La banca ha inoltre migliorato la previsione per l’intero esercizio, indicando un utile netto ben superiore a 10 miliardi di euro. È un obiettivo del management, mentre gli 8,199 miliardi dei nove mesi rappresentano il risultato già conseguito. La distinzione conta soprattutto quando si valuta quanta parte degli utili potrà arrivare agli azionisti. I dati e le indicazioni sono contenuti nel comunicato ufficiale sui risultati al 30 settembre 2026.

La crescita nasce da una combinazione favorevole di ricavi più alti, costi più bassi e minori rettifiche sui crediti. Il terzo trimestre mostra però un andamento meno uniforme rispetto al trimestre precedente, un elemento da considerare accanto ai progressi annuali.

Ricavi in aumento e costi in discesa: da dove arrivano gli utili

Nei primi nove mesi, i proventi operativi netti hanno raggiunto 21,457 miliardi di euro, in crescita del 5%. Nello stesso periodo i costi operativi sono scesi dell’1,3%, a 7,876 miliardi: il risultato della gestione operativa è così aumentato del 9%, a 13,581 miliardi.

Indicatore Primi nove mesi 2026 Variazione annua Utile netto 8,199 miliardi € +8,1% Proventi operativi netti 21,457 miliardi € +5,0% Interessi netti 11,366 miliardi € +2,3% Commissioni nette 7,718 miliardi € +5,2% Costi operativi 7,876 miliardi € −1,3% Risultato della gestione operativa 13,581 miliardi € +9,0%

Il rapporto fra costi e ricavi è sceso dal 39,1% al 36,7%. In termini pratici, per ogni 100 euro di ricavi operativi la banca sostiene circa 36,70 euro di costi operativi, prima delle rettifiche sui crediti, delle imposte e delle altre componenti che conducono all’utile netto.

Le commissioni crescono più rapidamente degli interessi netti, mentre il risultato assicurativo aumenta del 5,8%, a 1,451 miliardi. Questa composizione rende particolarmente importante osservare la capacità del gruppo di mantenere e sviluppare le relazioni con i clienti attraverso risparmio gestito, consulenza e assicurazioni.

Per l’investitore, il punto è la continuità di questi ricavi: una raccolta sostenuta e clienti più attivi possono alimentare le commissioni, mentre mercati finanziari deboli possono incidere sul valore dei patrimoni gestiti e sulle scelte di investimento.

Il terzo trimestre cresce sull’anno, ma rallenta rispetto alla primavera

L’utile del solo terzo trimestre è pari a 2,645 miliardi di euro, contro 2,372 miliardi nello stesso periodo del 2025 e 2,793 miliardi nel secondo trimestre del 2026.

Il confronto annuale indica quindi una crescita di circa l’11,5%; quello trimestrale mostra una flessione di circa il 5,3%. Sono due letture compatibili, che descrivono periodi diversi.

Anche i ricavi operativi presentano questa doppia dinamica: salgono del 4,2% rispetto al terzo trimestre 2025, ma scendono del 6,2% rispetto al secondo trimestre 2026. Fra le componenti che spiegano il calo sequenziale emerge il risultato delle attività valutate al fair value, passato da un contributo positivo di 400 milioni a uno negativo di 27 milioni.

Gli interessi netti, invece, crescono dell’1,1% sul trimestre precedente, mentre le commissioni diminuiscono dell’1,1%. La redditività complessiva migliora sull’anno, con una maggiore variabilità nelle componenti legate ai mercati finanziari.

Dividendo Intesa Sanpaolo: quanto arriva e quando

Il consiglio di amministrazione ha approvato un acconto sul dividendo 2026 di 0,22 euro lordi per azione. Il calendario prevede:

23 novembre 2026: stacco della cedola;

stacco della cedola; 24 novembre: data di registrazione delle posizioni aventi diritto;

data di registrazione delle posizioni aventi diritto; 25 novembre: pagamento.

Per una posizione di 1.000 azioni aventi diritto, l’importo corrisponde a 220 euro lordi, prima delle imposte applicabili.

L’acconto è una parte della remunerazione relativa all’esercizio. Il rendimento complessivo dell’investimento dipenderà anche dal prezzo pagato per acquistare le azioni e dal loro valore successivo: allo stacco, il prezzo teorico del titolo si adegua all’importo distribuito, a parità delle altre condizioni.

Nei nove mesi Intesa ha maturato 7,8 miliardi di euro destinati alla distribuzione, dei quali 6,1 miliardi riferiti ai dividendi. L’acconto da 3,8 miliardi è già compreso in questi 6,1 miliardi, quindi sommare le due cifre gonfierebbe il totale.

Separatamente, a ottobre si è concluso il programma di riacquisto di azioni proprie da 2,3 miliardi di euro, già seguito da TradingCenter.

Quanto capitale resta dopo la remunerazione degli azionisti

Il CET1 ratio comunicato dalla banca è pari al 13,1%, dopo aver dedotto le distribuzioni maturate e le cedole degli strumenti Additional Tier 1. Questo indicatore mette in rapporto il capitale di migliore qualità con le attività ponderate per il rischio.

Il gruppo presenta anche un CET1 del 12,9% calcolato escludendo tutti gli utili dei primi nove mesi secondo la metodologia indicata dalla BCE, e un valore pro forma del 13,8% che incorpora il beneficio stimato del futuro assorbimento di attività fiscali differite.

I tre valori hanno basi differenti. Per valutare la capacità distributiva occorre quindi mantenere separato il capitale già rappresentato nei coefficienti correnti dagli effetti prospettici.

Per l’esercizio 2026, la politica annunciata prevede una distribuzione pari al 95% dell’utile netto, articolata nel 75% tramite dividendi e nel 20% attraverso riacquisti di azioni. Le distribuzioni future restano soggette alle rispettive approvazioni; per il buyback sono previste anche condizioni patrimoniali e la valutazione di eventuali opportunità di crescita esterna con rendimento superiore.

Credito e prospettive: i controlli che contano dopo i conti

Le rettifiche nette sui crediti scendono da 783 a 634 milioni di euro e il costo del rischio annualizzato si attesta a 19 punti base. Il rapporto fra crediti deteriorati netti e impieghi, secondo la metodologia EBA, è allo 0,8%.

Accanto a questi indicatori favorevoli, lo stock netto dei crediti deteriorati sale del 6% rispetto a dicembre 2025. È un dato da seguire nei prossimi trimestri, soprattutto per capire se il contenimento delle rettifiche proseguirà insieme alla crescita degli impieghi.

La previsione di un utile annuale ben superiore a 10 miliardi poggia su maggiori commissioni e ricavi assicurativi, interessi netti attesi ben oltre 15 miliardi, costi sostanzialmente stabili e una riduzione significativa degli accantonamenti.

Per le azioni Intesa Sanpaolo, la verifica decisiva sarà la capacità di trasformare queste attese in utili ripetibili, mantenendo capitale sufficiente per credito, investimenti e remunerazione. L’acconto di novembre è già approvato; la sostenibilità dei ritorni successivi si misurerà sulla qualità dei risultati e sulle risorse che resteranno disponibili dopo le distribuzioni.