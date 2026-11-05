Azioni BPER, utile ordinario al +16,4% e acconto di 33 centesimi: cosa raccontano i risultati su dividendi, qualità del credito e crescita della banca

Per le azioni BPER arrivano i risultati dei nove mesi: utile netto ordinario di 2.013,6 milioni di euro, +16,4%, e acconto sul dividendo di 0,33 euro per azione. Il comunicato ufficiale del 5 novembre distingue però diverse misure del profitto, essenziali per valutare la crescita.

Il confronto corretto parte dal perimetro

I confronti 2025 sono rideterminati, ove necessario, includendo Popolare di Sondrio anche su base pro forma. L’utile contabile di pertinenza della capogruppo è 1.942,7 milioni; quello ordinario esclude oneri di integrazione ed effetti dell’allocazione del prezzo di acquisizione. Escludendo anche TRS e altri effetti di mercato, l’ordinario scende a 1.941,4 milioni, in crescita del 12,2%.

Queste distinzioni rispondono a domande diverse. Il risultato contabile misura ciò che resta agli azionisti dopo le componenti contabilizzate nel periodo; quello rettificato aiuta a leggere l’attività ricorrente. Per giudicare un’acquisizione servono entrambi: separare i costi straordinari facilita il confronto operativo, mentre considerarli permette di valutare quanto costa realizzare l’integrazione.

La quasi coincidenza fra utile contabile e ordinario depurato dagli effetti di mercato è numerica: le due grandezze derivano da rettifiche differenti. Confonderle renderebbe meno leggibile il bilancio.

Interessi, commissioni e costi: dove nasce il miglioramento

Il margine d’interesse cresce del 3,5%, le commissioni del 3,4%; il rapporto costi/ricavi è al 41,6%, oppure 42,4% depurato dagli effetti di mercato. La crescita della bancassurance si inserisce nel percorso dei rinnovati accordi con Unipol.

Per una banca, diversificare le entrate significa affiancare al margine fra interessi incassati e pagati i ricavi dei servizi. Questo può rendere il modello più articolato, pur lasciando una sensibilità ai mercati: il valore dei patrimoni gestiti e la propensione dei clienti a investire influenzano le commissioni.

Anche l’efficienza va interpretata attraverso due leve. Il rapporto costi/ricavi migliora quando aumentano le entrate, quando diminuiscono le spese o quando entrambe le dinamiche si combinano. Il controllo successivo sarà capire quanto del beneficio possa durare, mantenendo investimenti, qualità del servizio e capacità commerciale.

Acconto di 33 centesimi: cosa riceve l’azionista

Lo stacco è fissato al 23 novembre, la record date al 24 e il pagamento al 25. L’acconto è lordo e riguarda l’esercizio 2026.

Per rendere concreto l’importo, 1.000 azioni danno diritto a 330 euro lordi, secondo il calendario e le condizioni applicabili. Si tratta di un semplice calcolo redazionale, prima delle imposte. Il rendimento percentuale personale dipende invece dal prezzo pagato per acquistare i titoli.

L’acconto rappresenta una parte della remunerazione, mentre il dividendo complessivo dell’esercizio richiede le successive decisioni societarie. Inoltre, allo stacco il prezzo teorico dell’azione si adegua alla distribuzione: la cedola va letta insieme alla variazione del valore del titolo, così da valutare il rendimento totale dell’investimento.

Capitale e credito delimitano lo spazio per crescere

Il CET1 è al 15,1%, il costo del credito annualizzato a 27 punti base. BPER migliora la guidance 2026 su questi due indicatori.

Il capitale serve ad assorbire perdite inattese e a sostenere gli impieghi. Una banca che distribuisce risorse agli azionisti deve conservarne abbastanza per finanziare l’attività e rispettare i requisiti prudenziali. Per questo la redditività va affiancata alla qualità dei prestiti: una crescita dei finanziamenti può produrre ricavi oggi e richiedere accantonamenti domani.

Lo scenario favorevole è quello in cui ricavi ricorrenti ed efficienza sostengono l’utile, mentre le nuove erogazioni mantengono una qualità adeguata. Lo scenario più difficile combina pressione sui costi della raccolta e deterioramento dei debitori. Sono chiavi di lettura per i prossimi trimestri, non previsioni sulla quotazione: la reazione di Borsa dipenderà anche dalle aspettative già incorporate nel prezzo.