Petrolio, scorte USA in calo: benzina e distillati raccontano due mercati diversi

Le scorte commerciali di greggio negli Stati Uniti scendono a 412,5 milioni di barili, circa 3,1 milioni in meno rispetto alla settimana precedente. È il dato centrale del rapporto EIA pubblicato il 21 ottobre e riferito al 16 ottobre, ma il quadro completo offre indicazioni più articolate: diminuisce anche la benzina, mentre risalgono i distillati, la categoria che comprende il gasolio.

Per capire quanto il bilancio sostenga i prezzi del petrolio occorre seguire insieme le riserve, l’attività delle raffinerie e i flussi commerciali. Il Weekly Petroleum Status Report dell’EIA descrive infatti un equilibrio fisico: la variazione delle scorte deriva da produzione, importazioni, esportazioni, lavorazioni e aggiustamenti statistici.

Greggio, benzina e gasolio: i numeri da confrontare

Il greggio commerciale passa da 415,6 a 412,5 milioni di barili e si colloca il 2,4% sotto il livello di un anno prima. La benzina scende da 208,3 a 205,3 milioni, con un deficit annuo del 5,2%. I distillati salgono invece da 102,6 a 104,3 milioni, pur restando il 9,7% sotto lo stesso periodo del 2025.

Questa combinazione suggerisce due letture simultanee. La riduzione di greggio e benzina assottiglia le disponibilità; il recupero dei distillati offre un po’ di margine dopo il livello della settimana precedente. Il confronto annuale mostra tuttavia che il segmento dei distillati conserva il divario più ampio fra queste tre categorie.

Le cifre settimanali sono arrotondate e alcune componenti vengono stimate. Per questo è più corretto parlare di circa 3,1 milioni di barili di greggio in meno, mantenendo separati i confronti e le unità di misura.

Le esportazioni rallentano, le importazioni nette aumentano

La tabella del bilancio petrolifero EIA riporta una produzione nazionale stimata di 13,269 milioni di barili al giorno, contro 13,679 milioni della settimana precedente. Le importazioni lorde scendono di 291.000 barili al giorno, a 5,758 milioni; le esportazioni calano di 1,128 milioni, a 3,442 milioni.

Il risultato è un aumento delle importazioni nette da 1,479 a 2,316 milioni di barili al giorno. È un passaggio importante: osservare soltanto la diminuzione degli arrivi dall’estero porterebbe a trascurare il rallentamento, ancora maggiore, delle uscite. L’aumento delle importazioni nette tende, a parità delle altre voci, a sostenere la disponibilità interna.

Nel frattempo le raffinerie lavorano 16,649 milioni di barili di greggio al giorno, appena 34.000 in più della settimana precedente. Il calo delle riserve emerge quindi dall’intero bilancio, che include anche trasferimenti e aggiustamenti, anziché da una sola componente. La stima settimanale della produzione merita inoltre conferme nelle rilevazioni successive prima di essere interpretata come una svolta strutturale dell’offerta.

Raffinerie al 93,4%: una domanda di greggio già sostenuta

L’utilizzo della capacità delle raffinerie si attesta al 93,4%, rispetto al 93,5% precedente e all’88,6% di un anno prima. La media del greggio lavorato nelle ultime quattro settimane è di 16,5 milioni di barili al giorno, il 4,2% in più rispetto al periodo corrispondente del 2025.

Un sistema di raffinazione molto attivo assorbe greggio e immette prodotti sul mercato. L’effetto sui prezzi dipende poi dalla velocità con cui quei prodotti vengono acquistati o esportati. Per un produttore di petrolio conta la domanda delle raffinerie; per un raffinatore contano anche i ricavi ottenuti vendendo benzina e gasolio rispetto al costo della materia prima.

Il segnale della domanda cambia fra i prodotti

L’indicatore EIA dei prodotti forniti al mercato, usato come misura della domanda apparente, raggiunge in media 21,122 milioni di barili al giorno nelle ultime quattro settimane: +3,2% su base annua. La benzina registra +1,5%, il carburante per aerei +1,4% e i distillati −2,4%.

La media mensile attenua parte della volatilità settimanale, ma resta una misura ricavata dai bilanci di offerta e distribuzione, distinta dalle vendite finali rilevate direttamente presso ogni consumatore. La debolezza relativa dei distillati invita quindi a osservare trasporti, industria e stagionalità senza dedurre da un solo numero un rallentamento generalizzato dell’economia.

Che cosa può cambiare per il petrolio

Una prosecuzione dei prelievi dalle scorte, accompagnata da domanda apparente solida e lavorazioni elevate, rafforzerebbe la lettura di un mercato fisico teso. Un recupero delle riserve insieme a consumi più deboli renderebbe invece meno convincente un rialzo sostenuto soltanto dalla scarsità immediata.

Resta distinta la riserva strategica: il rapporto la colloca a 282,7 milioni di barili, contro 283 milioni la settimana precedente. Sommarla alle scorte commerciali senza specificarlo nasconderebbe la diversa funzione delle due disponibilità.

Il messaggio per chi segue greggio e titoli energetici è dunque selettivo: il calo delle scorte offre un sostegno, mentre la divergenza fra benzina e distillati richiede prudenza nell’estendere quel segnale a tutto il mercato. I successivi rapporti dovranno chiarire se si tratta di un movimento temporaneo o di un equilibrio destinato a durare.