USD/JPY, BBH guarda al rialzo BoJ di dicembre: quanto è già incorporato nello yen?

Per USD/JPY il prossimo test riguarda quanto la Bank of Japan confermerà delle aspettative già incorporate nello yen. In una valutazione di BBH, riportata da FXStreet il 26 ottobre alle 10:52 italiane, Elias Haddad si attende tassi invariati alla riunione di questa settimana e indica una probabilità di mercato intorno al 75% per un rialzo di 25 punti base a dicembre.

La previsione va distinta dalla decisione ufficiale, ancora da prendere. Il suo interesse sta nel punto di partenza: se una stretta futura è già ampiamente attesa, la conferma potrebbe avere un effetto sul cambio diverso da quello di una sorpresa restrittiva. Il rischio per gli investitori comprende quindi sia ciò che farà la banca centrale sia la distanza rispetto alle attese.

Il punto fermo: tasso ufficiale intorno all’1,25%

La decisione della Bank of Japan del 18 settembre fissa l’obiettivo per il tasso overnight non garantito intorno all’1,25%, con efficacia dal 24 settembre. Il documento collega l’orientamento futuro all’evoluzione dell’attività economica, dei prezzi e delle condizioni finanziarie.

Questo è il dato ufficiale da cui partire. Il possibile passaggio all’1,50% discusso nell’analisi BBH corrisponderebbe a un aumento di 0,25 punti percentuali, ossia 25 punti base. Resta uno scenario prospettico, distinto dal livello già deliberato.

Il calendario ufficiale BoJ prevede la prossima riunione il 29–30 ottobre, con pubblicazione della parte dell’Outlook Report contenente le valutazioni della banca il 30 ottobre. L’ultima riunione dell’anno è fissata al 17–18 dicembre.

Un mantenimento dei tassi a ottobre potrebbe accompagnarsi a indicazioni più restrittive sulle prospettive, se la banca mostrasse maggiore fiducia nella persistenza dell’inflazione. È questa combinazione che rende importante leggere la comunicazione insieme alla decisione: il livello corrente può restare invariato mentre cambia il percorso atteso.

Il precedente articolo sull’inflazione giapponese di settembre e gli effetti sullo yen ricostruisce il dato pubblicato il 23 ottobre. Il passaggio successivo consiste nel verificare come la BoJ inserirà quelle informazioni nella propria valutazione complessiva.

Cosa significa una probabilità del 75%

Il valore riportato da BBH descrive la lettura della curva dei tassi al momento dell’analisi. In questo articolo è una stima attribuita all’analista, non una misurazione indipendente in tempo reale. Le probabilità ricavate dai prezzi riflettono ipotesi di calcolo, premi per il rischio e condizioni di mercato.

Un esempio chiarisce la scala: in un modello semplificato con soltanto due esiti, pausa oppure rialzo di 25 punti base, una probabilità del 75% corrisponde a un aumento medio atteso di 18,75 punti base, ottenuto moltiplicando 25 per 0,75. Il calcolo illustra il meccanismo e non ricostruisce la curva effettiva degli swap.

Se il mercato partisse davvero da quelle ipotesi, una conferma del rialzo avrebbe una componente di sorpresa più contenuta rispetto a un aumento completamente inatteso. Una pausa potrebbe invece richiedere una revisione più ampia delle attese. La reazione della valuta dipenderebbe comunque anche dalle indicazioni sulle riunioni successive.

La Fed arriva prima e può cambiare il confronto

La riunione della Federal Reserve è prevista il 27–28 ottobre, prima di quella giapponese. Per USD/JPY conta il rendimento relativo: un orientamento BoJ più restrittivo può sostenere lo yen se riduce il vantaggio atteso dei rendimenti americani; una revisione contemporanea al rialzo delle attese USA potrebbe attenuare quel sostegno.

Lo scenario più favorevole allo yen combinerebbe indicazioni giapponesi più restrittive delle attese e rendimenti americani relativamente stabili o in calo. Un messaggio BoJ più cauto potrebbe invece indebolire la valuta. Fra i due estremi c’è una conferma sostanziale delle aspettative, accompagnata da una reazione contenuta.

La verifica utile sarà dunque il cambiamento delle attese dopo entrambe le riunioni. Il confronto con quanto era già nei prezzi permette di leggere il movimento di USD/JPY con maggiore precisione rispetto alla sola etichetta di banca centrale restrittiva o accomodante.

Analisi informativa, con scenari condizionati e valutazioni attribuite. Non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento; il mercato valutario e l’uso della leva comportano rischio di perdita.