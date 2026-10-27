USD/JPY a 157,76: dollaro forte e yen debole prima delle decisioni Fed e BoJ

USD/JPY si colloca a 157,76 yen per dollaro, in rialzo dello 0,17%, nella rilevazione delle 10:29 italiane del 27 ottobre. Il cambio resta nella parte alta dell’intervallo giornaliero, compreso fra 157,42 e 157,88, mentre si avvicinano le decisioni della Federal Reserve e della Bank of Japan.

La domanda utile per interpretare il movimento è quanto dipenda dalla forza generale del dollaro e quanto dalla debolezza specifica dello yen. La distinzione cambia la lettura del rischio: una revisione delle aspettative americane può coinvolgere molte coppie contemporaneamente, mentre una sorpresa della banca centrale giapponese può spostare lo yen anche rispetto a euro, sterlina e dollaro australiano.

La quotazione: 26 pip sopra il riferimento precedente

La rilevazione indicativa del cambio riporta un precedente riferimento di 157,50. La differenza di 0,26 yen equivale a 26 pip e a circa lo 0,17%, calcolato sul valore iniziale. L’orario visualizzato dal fornitore è 05:29 nel fuso GMT−4, corrispondente alle 10:29 italiane dopo il passaggio europeo all’ora solare.

L’intervallo fra minimo e massimo misura 46 pip. A 157,76 il cambio dista 12 pip dal massimo osservato: una fotografia della pressione in acquisto sul dollaro, senza attribuire automaticamente a quei livelli il ruolo di supporto o resistenza futura. Le quotazioni sono intraday e indicative; i prezzi disponibili presso i diversi intermediari possono differire.

Cosa mostrava il confronto fra le valute

Nell’analisi OANDA pubblicata il 27 ottobre, la lettura della seduta precedente evidenziava un rafforzamento ampio del dollaro e una debolezza dello yen dalla parte pomeridiana della giornata giapponese. Il rapporto descriveva USD/JPY nella fascia centrale di 157.

La fotografia comparativa utilizzata dal broker era riferita alle 7:00 giapponesi del 27 ottobre, cioè alle 23:00 italiane del 26. In quel quadro il dollaro mostrava forza e lo yen debolezza; l’euro risultava la valuta più debole del gruppo osservato. Sono osservazioni con un orario preciso, distinte dalla quotazione europea più recente.

Le correlazioni delle precedenti 24 ore mostravano un movimento concorde di USD/JPY con GBP/JPY e AUD/JPY e una relazione inversa con EUR/USD e GBP/USD. Il risultato è coerente con la presenza di entrambe le componenti, americana e giapponese. Le correlazioni descrivono movimenti contemporanei e possono cambiare rapidamente; da sole non identificano la causa economica.

Come separare i due motori del cambio

Un esempio aiuta a interpretare i prossimi aggiornamenti. Se USD/JPY sale mentre EUR/USD e GBP/USD scendono, il dollaro sta guadagnando contro più valute. Se nello stesso momento anche EUR/JPY e GBP/JPY salgono, emerge una debolezza dello yen più estesa. Quando invece i cambi fra yen e valute diverse dal dollaro restano stabili, la componente americana offre una spiegazione relativamente più convincente.

Per confrontare queste indicazioni occorrono rilevazioni omogenee, con lo stesso orario iniziale e finale. Confrontare una variazione giornaliera con una quotazione della sera precedente può produrre una lettura distorta. Anche le notizie specifiche dell’euro o della sterlina possono alterare il confronto, perciò è utile affiancare più coppie ai rendimenti obbligazionari.

Prima la Fed, poi la Bank of Japan

La riunione della Federal Reserve si svolge il 27–28 ottobre. Il calendario ufficiale della Bank of Japan colloca invece la riunione giapponese il 29–30 ottobre, con pubblicazione delle valutazioni dell’Outlook Report il 30. La sequenza consente al mercato di rivedere prima le aspettative americane e poi quelle giapponesi.

Lo scenario favorevole allo yen richiederebbe una riduzione del vantaggio atteso dei rendimenti americani, per una Fed più prudente oppure una BoJ più restrittiva delle attese. In questo caso il ribasso di USD/JPY troverebbe un riscontro più ampio se lo yen recuperasse anche negli altri cambi.

Lo scenario opposto combinerebbe sostegno ai rendimenti USA e indicazioni giapponesi più caute. Un rialzo del cambio potrebbe allora proseguire, ma la sua portata dipenderebbe dalla sorpresa rispetto alle aspettative già incorporate nei prezzi. Un tasso invariato può accompagnarsi a un movimento rilevante se cambia il messaggio sulle riunioni successive.

Il nuovo elemento rispetto alle attese di dicembre

Il precedente approfondimento sulle aspettative BBH per la BoJ di dicembre analizzava il percorso monetario atteso. Il punto di oggi è la composizione del movimento corrente: dollaro e yen contribuiscono entrambi al quadro e la loro forza relativa va verificata dopo ciascun annuncio.

Per un investitore esposto al Giappone conta anche la valuta nella quale misura il risultato. Un recupero di USD/JPY indica uno yen più debole rispetto al dollaro; l’effetto su un portafoglio in euro richiede invece il confronto con EUR/JPY, oltre al rendimento degli strumenti detenuti e alle eventuali coperture.

Contenuto informativo con quotazioni riferite all’orario indicato e scenari condizionati. Non costituisce consulenza personalizzata; il trading valutario e la leva comportano rischio di perdita.