Un video deepfake convince Sara a trasferire 12.000 euro in crypto: come nasce la fiducia nella truffa e quali segnali controllare prima di pagare

Questo articolo racconta un caso illustrativo inventato: nomi, situazioni e importi appartengono a una simulazione narrativa, distinta dalle informazioni ufficiali citate.

Sara guarda il video mentre aspetta che finisca la lavatrice. Il volto le sembra familiare, la voce ha il tono sicuro di chi sa spiegare cose complicate. Si parla di risparmi, di una piattaforma facile da usare e di un’occasione che starebbe diventando accessibile anche alle persone comuni. In questa storia immaginaria il primo gesto dura pochi secondi: Sara lascia un recapito. Il trasferimento di 12.000 euro in crypto arriverà dopo, quando la conversazione avrà già trasformato una pubblicità in un rapporto di fiducia.

La cifra rappresenta un progetto rimandato, un margine contro gli imprevisti e molti mesi di attenzione alle spese. Proprio per questo Sara vuole sentirsi prudente. Chiede spiegazioni, guarda il sito e riceve risposte. Il problema è che continua a verificare la proposta usando gli strumenti messi a disposizione da chi la sta convincendo.

Il volto conosciuto abbassa la prima difesa

La Banca d’Italia richiama il rischio dei deepfake: immagini, video e voci alterati con l’intelligenza artificiale possono rendere credibili messaggi falsi, comprese promozioni di investimenti. Un’anomalia nel movimento delle labbra può essere un indizio, ma l’aspetto realistico del filmato non ne certifica l’origine. La verifica utile passa da canali indipendenti, prima di comunicare dati o effettuare pagamenti.

Nel caso di Sara, il video svolge una funzione precisa: presta alla proposta una reputazione che non le appartiene. La persona che chiama in seguito eredita quella credibilità e la usa per chiedere il passo successivo. Una conversazione educata, una pagina ordinata e un grafico verde diventano parti della stessa scenografia.

Dalla piccola prova ai 12.000 euro

Immaginiamo che Sara inizi con 500 euro. Sullo schermo compare un saldo più alto e l’interlocutore le propone di aumentare l’importo. Segue un secondo versamento da 1.500 euro, poi altri 10.000: in totale 12.000. Sono passaggi inventati, scelti per rendere visibile una dinamica di escalation, non la ricostruzione di una transazione realmente avvenuta.

A ogni passaggio cambia il confronto mentale. All’inizio Sara si domanda se fidarsi; dopo aver versato, cerca una conferma di aver fatto bene. Il tempo già speso e il primo importo impegnato possono rendere più difficile fermarsi. Il saldo mostrato sul sito finisce per pesare più della domanda essenziale: chi può effettivamente restituirle il denaro?

Un numero dentro un’area riservata è soltanto un’informazione visualizzata. Per valutarlo servono identità del soggetto, rapporto contrattuale e possibilità concreta di disporre delle somme. Anche un primo piccolo pagamento ricevuto va letto con cautela: da solo non dimostra che l’intera proposta sia affidabile.

Tre controlli che interrompono il circuito della fiducia

Il primo riguarda chi parla. Si può cercare la comunicazione sul sito ufficiale della persona o dell’ente citato, raggiunto autonomamente, invece di seguire il collegamento del video. Il secondo riguarda chi offre il servizio: denominazione completa, sede e autorizzazioni devono corrispondere all’attività proposta e risultare dai registri dell’autorità competente, non da un’immagine del presunto certificato inviata in chat.

Il terzo riguarda dove finisce il denaro. Nel nostro esempio Sara compra crypto attraverso un servizio e poi le trasferisce a un indirizzo indicato dal sedicente consulente. Sono due operazioni distinte: la legittimità del servizio usato per l’acquisto non rende affidabile il destinatario successivo. Un marchio autentico può comparire lungo un percorso che termina altrove.

Conviene scrivere questi tre nomi su un foglio: persona che promuove, società con cui si stipula il rapporto, destinatario effettivo. Se le risposte cambiano a ogni domanda o restano affidate a un contatto privato, manca un elemento decisivo per procedere con consapevolezza.

La richiesta di altri soldi per sbloccare il saldo

Nella storia Sara si ferma quando, chiedendo un prelievo, riceve una nuova richiesta di denaro. L’emozione cambia: vuole recuperare quanto vede sullo schermo e teme di compromettere tutto rifiutando. È il momento in cui l’obiettivo iniziale, investire, lascia il posto a un altro, limitare la perdita.

La guida di Banca d’Italia sulle truffe nelle criptoattività descrive, fra i rischi, impersonificazione, phishing e schemi che usano i versamenti successivi per simulare rendimenti. Urgenza e promesse facili richiedono particolare attenzione; chiavi private e credenziali devono restare riservate. La possibilità di osservare un movimento sulla blockchain non equivale alla certezza di recuperare le somme.

In presenza di sospetti, un percorso ragionevole è interrompere i nuovi trasferimenti, conservare messaggi e ricevute e contattare tempestivamente il proprio intermediario attraverso recapiti verificati, oltre alle autorità competenti. Anche chi promette di recuperare tutto dietro un anticipo deve essere verificato: la paura può rendere persuasiva una seconda proposta quanto la speranza aveva reso persuasiva la prima.

La pausa vale più della risposta immediata

Il finale educativo del caso non è una promessa di rimborso. È una domanda da porre prima: riuscirei a spiegare a una persona estranea chi riceve questi soldi e quale documento sostiene ciò che mi viene promesso? Prendersi il tempo per rispondere sposta la decisione dalla pressione della chat a una verifica controllabile. Per Sara, e per il lettore che riconosce una situazione simile, è il passaggio che avrebbe dovuto precedere ogni pagamento.

Nota editoriale

La storia è una ricostruzione di fantasia a scopo educativo e non una lettera ricevuta dalla redazione. Le cifre del caso e gli esempi sono ipotetici; le fonti istituzionali documentano soltanto le regole e i fenomeni richiamati. Il contenuto offre informazioni generali e non sostituisce una valutazione professionale della situazione personale.