Pensioni, rivalutazione 2027 ridotta fino al 68% nella proposta di manovra: chi rischia aumenti più bassi e quanto potrebbe perdere rispetto all’inflazione

La proposta di manovra 2027 prevede una rivalutazione delle pensioni che riconosce dal 100% al 32% dell’indice di adeguamento al costo della vita, a seconda dell’importo complessivo dell’assegno. Il taglio massimo del 68% riguarda quindi la quota di rivalutazione rispetto alla copertura integrale dell’inflazione, mentre la pensione nominale continuerebbe ad aumentare. La misura è contenuta nel disegno di legge e resta soggetta all’esame parlamentare.

Per capire la differenza basta un esempio: con una pensione lorda di 7.000 euro al mese e un’ipotesi di inflazione del 2,8%, l’adeguamento pieno varrebbe 196 euro mensili. Applicando il riconoscimento del 32% previsto dalla proposta, l’incremento sarebbe di 62,72 euro, con una distanza di 133,28 euro dalla copertura integrale. Sono calcoli illustrativi: il 2,8% è l’ipotesi utilizzata nella relazione tecnica, non un tasso definitivo di rivalutazione qui certificato per il 2027.

Che cosa prevede la proposta di manovra

L’articolo 55 del disegno di legge di bilancio 2027 suddivide i trattamenti pensionistici complessivi in sei fasce. Il riferimento è il trattamento minimo INPS: fino a quattro volte tale importo resta il riconoscimento pieno, mentre sopra questa soglia la percentuale scende progressivamente.

Trattamento complessivo Indice riconosciuto Quota di adeguamento pieno non riconosciuta Fino a 4 volte il minimo 100% 0% Oltre 4 e fino a 5 volte 85% 15% Oltre 5 e fino a 6 volte 53% 47% Oltre 6 e fino a 8 volte 47% 53% Oltre 8 e fino a 10 volte 37% 63% Oltre 10 volte 32% 68%

La percentuale prevista per ciascuna classe si applica al trattamento complessivo. Questo dettaglio pesa sul risultato: leggere la tabella come una successione di aliquote da applicare soltanto alla parte eccedente ciascuna soglia porterebbe a un calcolo diverso da quello descritto nella proposta.

Il testo contiene anche clausole di salvaguardia per gli importi appena superiori ai confini delle fasce. In questi casi l’incremento viene riconosciuto fino al limite determinato dalla soglia precedente maggiorata della relativa rivalutazione. Per questo, vicino ai confini, il calcolo richiede una verifica specifica e non si esaurisce nella moltiplicazione per l’aliquota della classe superiore.

A quali pensioni corrispondono le soglie in euro

L’INPS indica per il 2026 un trattamento minimo di 611,85 euro mensili. Utilizzando questo valore come riferimento, quattro volte il minimo corrispondono a 2.447,40 euro lordi al mese, cinque volte a 3.059,25 euro, sei volte a 3.671,10 euro, otto volte a 4.894,80 euro e dieci volte a 6.118,50 euro.

Questi importi permettono di leggere gli esempi e individuare l’ordine di grandezza delle fasce. L’applicazione effettiva dovrà seguire il testo definitivo, il provvedimento sull’indice di rivalutazione e le istruzioni INPS. Il riferimento al trattamento complessivo invita inoltre a considerare l’insieme delle pensioni rilevanti, anziché il singolo accredito osservato sul conto.

Quanto potrebbe mancare: sei esempi con inflazione al 2,8%

La simulazione seguente assume un indice del 2,8%, ripreso dall’ipotesi della relazione tecnica, e utilizza importi lontani dalle soglie per evitare l’interferenza delle clausole di salvaguardia. Tutte le cifre sono lorde e mensili; il confronto misura la distanza dall’adeguamento integrale, non la differenza rispetto alla formula già vigente.

Pensione iniziale lorda Aumento con copertura piena Aumento nella proposta Differenza mensile 2.000 € 56,00 € 56,00 € 0,00 € 2.800 € 78,40 € 66,64 € 11,76 € 3.500 € 98,00 € 51,94 € 46,06 € 4.500 € 126,00 € 59,22 € 66,78 € 5.500 € 154,00 € 56,98 € 97,02 € 7.000 € 196,00 € 62,72 € 133,28 €

Elaborazione TradingCenter sul meccanismo proposto. Formula: pensione iniziale × 2,8% × percentuale riconosciuta. Le cifre effettive dipenderanno dall’indice applicabile e dalla posizione individuale.

Nel caso dei 7.000 euro, la pensione salirebbe così a 7.062,72 euro lordi, contro 7.196 euro con recupero integrale. Moltiplicando la differenza mensile per tredici mensilità si ottengono 1.732,64 euro lordi annui di mancato adeguamento rispetto a quel parametro. Il risultato è una simulazione condizionata, utile per comprendere il meccanismo, e non una previsione del cedolino personale.

Per un assegno di 3.500 euro, invece, il riconoscimento del 53% trasformerebbe un adeguamento teorico di 98 euro in un incremento di 51,94 euro. La distanza dalla copertura piena sarebbe di 46,06 euro mensili. È proprio il passaggio dagli indici agli euro a rendere visibile l’effetto sui bilanci familiari.

Perché il 68% va letto con il confronto giusto

Il numero più vistoso nasce dalla sottrazione fra il 100% della copertura dell’indice e il 32% riconosciuto alla classe più elevata. Indicarlo come riduzione dell’intera pensione cambierebbe completamente il significato della misura. Anche presentarlo come una perdita del 68% rispetto alle regole del 2026 sarebbe scorretto: quel confronto richiede di applicare entrambe le formule allo stesso importo e allo stesso indice.

Il tema del potere d’acquisto è distinto dall’importo nominale. Un assegno che cresce meno dei prezzi può acquistare meno beni e servizi pur aumentando in euro. La spesa di ciascuna famiglia, inoltre, segue un paniere personale: affitto, energia, alimentari e assistenza possono avere un peso diverso rispetto all’indice generale usato per la rivalutazione.

Nel precedente approfondimento sulla rivalutazione delle pensioni 2027 e sul valore di ogni punto percentuale abbiamo affrontato la relazione fra inflazione, fasce e aumenti. Qui il passaggio ulteriore è misurare l’effetto della specifica formula inserita nella proposta di manovra.

Il risparmio per lo Stato e l’effetto negli anni successivi

La relazione tecnica, nella sezione dedicata all’articolo 55, stima minori spese pensionistiche lorde per 1,476 miliardi di euro in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Considerando gli effetti fiscali, il miglioramento netto indicato è di 885 milioni annui nello stesso triennio. Si tratta di grandezze aggregate di finanza pubblica, differenti dalla variazione netta del singolo assegno.

Il documento prospetta effetti anche oltre il 2027. La ragione economica è la base di partenza: un adeguamento più contenuto lascia un importo inferiore su cui possono essere calcolati gli aumenti successivi. L’evoluzione concreta dipenderà comunque dalle regole future e dagli indici di inflazione effettivi.

Che cosa controllare prima di stimare il proprio assegno

Il primo passaggio è seguire l’esame parlamentare dell’articolo 55, verificando eventuali modifiche a percentuali, soglie e salvaguardie. Il secondo è distinguere l’ipotesi macroeconomica della relazione tecnica dall’indice ufficiale che sarà applicato. Il terzo è leggere le istruzioni INPS, che tradurranno la norma in procedure e importi sui cedolini.

Per una stima familiare attendibile occorre partire dal lordo complessivo e poi considerare il trattamento fiscale personale. IRPEF, addizionali e detrazioni possono modificare la distanza fra l’aumento lordo e quello disponibile sul conto. La tabella consente di valutare la portata della proposta; il netto individuale richiede questi ulteriori elementi.

Il punto centrale del confronto sulla manovra è dunque la distribuzione della protezione dall’inflazione: la proposta mantiene quella piena per gli importi più bassi e la riduce al crescere del trattamento. Per il lettore, la domanda utile è quanto dell’aumento dei prezzi verrebbe recuperato dal proprio assegno e quale differenza resterebbe da assorbire nel bilancio familiare.