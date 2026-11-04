Mutui, quanto pesa un punto di tasso su 100.000 euro: come confrontare rata, costi e surroga prima di scegliere tra fisso e variabile per la casa

Su un mutuo di 100.000 euro da restituire in vent’anni, passare da un tasso annuo del 3% al 4% porta la rata mensile da circa 555 a 606 euro. Sono poco più di 51 euro al mese, ma diventano oltre 12.300 euro di interessi aggiuntivi nell’intera durata. È una simulazione, non un’offerta bancaria: serve a dare una misura concreta a quel punto percentuale che, letto su un preventivo, può sembrare piccolo.

Per chi sta comprando casa o valuta di cambiare banca, la domanda utile comprende tre elementi: quanto esce dal conto ogni mese, quanto costa complessivamente il finanziamento e quanta incertezza il bilancio familiare può sopportare. Il confronto fra fisso, variabile e surroga parte da qui, prima delle previsioni sulle prossime decisioni della BCE.

Quanto cambia la rata su 100.000 euro

Abbiamo calcolato sei ipotesi con capitale iniziale identico, rate mensili e ammortamento alla francese, cioè con una rata costante quando il tasso resta invariato. I TAN del 3%, 4% e 5% sono valori illustrativi scelti per confrontare gli effetti del costo del denaro. Non rappresentano i tassi medi di novembre né preventivi disponibili sul mercato.

Durata TAN ipotetico Rata mensile Interessi complessivi 20 anni 3% 554,60 euro 33.103 euro 20 anni 4% 605,98 euro 45.435 euro 20 anni 5% 659,96 euro 58.389 euro 30 anni 3% 421,60 euro 51.777 euro 30 anni 4% 477,42 euro 71.870 euro 30 anni 5% 536,82 euro 93.256 euro

Elaborazione TradingCenter su ipotesi matematiche: capitale 100.000 euro, tasso costante per l’intero piano, nessuna estinzione anticipata. Esclusi spese, assicurazioni e benefici fiscali. Gli interessi sono calcolati prima dell’arrotondamento della rata e poi arrotondati all’euro.

Il passaggio dal 3% al 4% è un aumento di un punto percentuale. La rata ventennale cresce di circa il 9,3%, perché comprende sia interessi sia restituzione del capitale. Su trent’anni lo stesso passaggio pesa circa 56 euro al mese e oltre 20.000 euro di interessi nell’intero piano. L’orizzonte temporale amplifica quindi il costo della differenza di tasso.

Queste cifre permettono anche di costruire una prova di sostenibilità: chi oggi riesce a pagare 555 euro dovrebbe chiedersi quale margine conserverebbe con 606 o 660 euro. Il confronto misura la capacità del bilancio di assorbire uno shock, senza trasformare il 4% o il 5% in previsioni.

La rata più leggera può nascondere dieci anni di pagamenti in più

Al 4%, portare la durata da venti a trent’anni riduce la rata da circa 606 a 477 euro: libera quasi 129 euro ogni mese. In compenso, gli interessi complessivi salgono di circa 26.434 euro, da 45.435 a 71.870 euro. Si compra spazio nel bilancio presente assumendo un impegno più lungo.

Un esempio ancora più significativo emerge confrontando il 4% a vent’anni con il 3% a trent’anni. La seconda soluzione offre una rata di circa 422 euro, quasi 184 euro in meno, e un tasso inferiore. Eppure genera circa 51.777 euro di interessi, contro 45.435 euro: all’incirca 6.342 euro in più. La durata cambia il risultato anche quando il tasso sembra migliorare.

Questo confronto riguarda somme nominali pagate in anni diversi, senza attualizzarle. Una famiglia può attribuire un valore elevato alla liquidità disponibile oggi, per esempio per affrontare spese prevedibili o conservare una riserva. La scelta diventa più consapevole quando quel vantaggio mensile viene affiancato al suo prezzo complessivo.

Fisso e variabile: il punto di partenza è il contratto

Nel mutuo a tasso fisso il tasso contrattuale resta stabile per la durata prevista; nel variabile contano il parametro di riferimento, spesso l’Euribor, lo spread e la frequenza degli aggiornamenti. Per collegare questi meccanismi al quadro monetario resta utile il nostro approfondimento su BCE, energia e trasmissione dei tassi alle rate dei mutui.

La Banca d’Italia, nell’approfondimento su mutui e tassi, richiama la capacità di sostenere eventuali aumenti e la propensione al rischio. Il valore del fisso è la prevedibilità; il variabile espone il pagamento all’evoluzione del parametro contrattuale. Il confronto va effettuato sulle condizioni realmente proposte.

Per un finanziamento variabile già avviato, la simulazione va rifatta sul debito residuo e sulla durata rimanente. Usare l’importo originariamente ricevuto può sovrastimare l’effetto: una parte del capitale è già stata rimborsata. Inoltre, un movimento del tasso ufficiale della BCE e il successivo addebito sul conto sono passaggi distinti, collegati dalle condizioni del contratto.

Dal TAN al TAEG: che cosa chiedere nel preventivo

La guida della Banca d’Italia al mutuo ipotecario distingue il tasso dagli altri costi. Il TAEG sintetizza interessi e diverse spese accessorie, mentre lascia fuori alcuni oneri, fra cui quelli notarili. Il PIES, il prospetto informativo europeo standardizzato, permette di esaminare le condizioni personalizzate prima di impegnarsi.

Il controllo pratico consiste nell’affiancare preventivi per lo stesso capitale e la stessa durata, annotando TAN, TAEG, rata, spese iniziali e periodiche, coperture richieste e importo complessivo da restituire. Se cambia una delle ipotesi, il vantaggio apparente deve essere scomposto: quanto dipende dal prezzo del credito e quanto da una diversa struttura del finanziamento?

Nel caso del variabile, il costo effettivo futuro dipenderà anche dai tassi che si realizzeranno. Un indicatore calcolato oggi aiuta a confrontare le condizioni iniziali, ma il bilancio va messo alla prova anche con rate superiori. Nella nostra tabella, per esempio, il passaggio dal 4% al 5% su vent’anni richiede circa 54 euro mensili aggiuntivi.

Surroga: confrontare il debito che resta, non quello già pagato

La portabilità consente di trasferire il mutuo a un altro intermediario per un importo pari al debito residuo, senza penalità o oneri per il cliente. La rinegoziazione riguarda invece le condizioni concordate con la banca attuale. Una richiesta di liquidità aggiuntiva va valutata separatamente rispetto alla pura surroga.

Immaginiamo che restino 100.000 euro da restituire in vent’anni al 4% e che una nuova proposta consenta il 3%, mantenendo la scadenza. Nel modello a tassi costanti, la rata scende di circa 51 euro e gli interessi residui diminuiscono di circa 12.332 euro. È il confronto omogeneo che rende leggibile il beneficio. La disponibilità effettiva della proposta richiede la valutazione della banca.

Se invece la nuova offerta estende il rimborso a trent’anni, tornano i numeri precedenti: rata molto più bassa, ma maggiori interessi nominali complessivi. Il preventivo dovrebbe quindi mostrare prima il risultato a durata invariata e poi l’eventuale alternativa più lunga, così da distinguere risparmio economico e sollievo mensile.

Il margine che serve dopo aver pagato la rata

La rata sostenibile lascia spazio alle spese ordinarie, agli altri debiti e agli imprevisti. Per verificarla, può essere utile ricostruire dodici mesi di uscite, distribuendo anche quelle annuali: assicurazioni, manutenzione della casa, scuola e spese sanitarie. Il saldo di un singolo mese favorevole può offrire una rappresentazione troppo ottimistica.

Il risultato utile di questo esercizio è una cifra: quanto resta disponibile dopo tutti gli impegni. Su quella cifra si possono applicare gli aumenti simulati e osservare se rimane una riserva adeguata. La scelta fra fisso e variabile acquista così un significato concreto, legato alla tenuta del bilancio familiare più che alla fiducia in una previsione sui tassi.

Metodo di calcolo. La rata è ottenuta con la formula R = C × i / [1 − (1 + i)−n], dove C è il capitale, i il TAN diviso per dodici e n il numero di rate. Gli interessi complessivi sono R × n − C. Le simulazioni assumono pagamenti mensili regolari e tasso invariato: un contratto reale può prevedere modalità, costi e arrotondamenti differenti.

Questo articolo ha finalità informative e di educazione finanziaria. Gli esempi sono ipotetici e non costituiscono offerte di credito, previsioni sui tassi o consulenza personalizzata. Per una scelta individuale occorre valutare il contratto e la propria situazione economica.