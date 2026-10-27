Elezioni Israele, gli exit poll aprono la partita del governo: cosa cambia per shekel e mercati

Le elezioni israeliane del 27 ottobre aprono una fase di trattative che potrebbe pesare sull’economia quanto il voto stesso. Gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi indicano il Likud di Benjamin Netanyahu come primo partito, ma descrivono un Parlamento nel quale la costruzione di una maggioranza richiede accordi ulteriori.

Il punto essenziale è lo stato delle informazioni: si tratta di stime elettorali, soggette alla verifica dello scrutinio. Presentare già un vincitore del governo significherebbe anticipare sia il conteggio definitivo sia le successive decisioni dei partiti.

Per chi segue i mercati, la domanda riguarda soprattutto la capacità del prossimo esecutivo di conciliare sicurezza, spesa pubblica e crescita, offrendo a imprese e investitori un quadro sufficientemente prevedibile.

Gli exit poll e la distanza dalla maggioranza

La proiezione iniziale di Kan assegna 25 seggi al Likud e 21 a Yashar, la formazione di Gadi Eisenkot. Nella ripartizione iniziale, il blocco di Netanyahu arriva a 50 seggi, quello degli avversari guidati da Eisenkot a 53 e le formazioni arabe a 17. Il successivo aggiornamento riportato nella serata del 27 ottobre porta il blocco anti-Netanyahu a 52 e le liste arabe a 18, lasciando quello di Netanyahu a 50.

Channel 12 e Channel 13 delineano anch’essi una situazione priva di una maggioranza autonoma dei due principali blocchi. Channel 14 propone invece 60 seggi allo schieramento di Netanyahu. Sono stime di istituti diversi, da tenere separate. La ricostruzione delle proiezioni televisive, aggiornata alle 23:09 locali del 27 ottobre, documenta questi dati.

La maggioranza assoluta della Knesset è di 61 seggi su 120. La possibilità concreta di governare dipenderà anche dagli accordi parlamentari e dalle condizioni del voto di fiducia. Sommare partiti sulla carta offre una misura dei rapporti di forza; costruire un’intesa politica richiede un programma e impegni condivisi.

Quando si saprà chi governerà

Il calendario istituzionale aiuta a capire perché la notte elettorale possa lasciare aperta la questione del governo. Secondo la Presidenza israeliana, i risultati ufficiali vengono pubblicati entro otto giorni dalle elezioni. Dopo le consultazioni con i gruppi parlamentari, il presidente assegna l’incarico di formare il governo entro sette giorni dalla pubblicazione.

Il candidato incaricato dispone di 28 giorni, con una possibile proroga complessiva di altri 14. In caso di fallimento sono previsti ulteriori passaggi, prima di arrivare eventualmente a nuove elezioni.

Queste scadenze individuano una sequenza istituzionale, anziché una data certa per l’insediamento. Per gli investitori, gli annunci sulle trattative dovranno quindi essere valutati in base alla loro consistenza: disponibilità al dialogo, accordo politico e fiducia parlamentare rappresentano fasi diverse.

L’economia che attende il prossimo esecutivo

Il quadro precedente al voto offre un riferimento concreto. Il 21 ottobre la Banca d’Israele ha mantenuto il tasso al 3,25%, con un’inflazione annua di settembre all’1,6%.

Le previsioni della banca centrale indicano una crescita del PIL del 5,6% nel 2026 e del 7,5% nel 2027. Escludendo la produzione all’estero delle imprese israeliane, le stime scendono rispettivamente al 3,4% e al 5,1%: una distinzione importante per valutare l’attività interna.

Il deficit è previsto al 4,4% del PIL nel 2026 e al 4,6% nel 2027, nell’ipotesi che la spesa per la difesa rimanga entro le risorse considerate. La banca segnala che maggiori stanziamenti privi di compensazioni potrebbero accrescere disavanzo e pressioni inflazionistiche. Sono previsioni condizionate, formulate prima delle elezioni, come documenta la decisione monetaria con il quadro macroeconomico della Banca d’Israele.

Per valutare un futuro accordo di coalizione servirà dunque esaminare anche le coperture: quali spese vengono aumentate, quali entrate le finanziano e quali investimenti ricevono priorità.

Shekel e obbligazioni: come può trasmettersi l’incertezza

Sul mercato valutario, il canale principale è la fiducia nella stabilità economica e finanziaria del Paese. Una prospettiva politica più prevedibile può favorire la disponibilità a detenere attività denominate in shekel; un deterioramento del quadro può invece aumentare la domanda di protezione valutaria.

Si tratta di un meccanismo possibile, la cui intensità dipende anche dal dollaro globale, dai tassi internazionali e dagli sviluppi militari. Attribuire ogni oscillazione dello shekel al voto produrrebbe una lettura incompleta.

Per i titoli di Stato conta soprattutto il rendimento aggiuntivo richiesto per assumere rischio israeliano. Un aumento dei rendimenti può riflettere timori fiscali locali, ma anche un movimento generale dei mercati obbligazionari. Il confronto con scadenze analoghe e con strumenti internazionali aiuta a distinguere le due componenti.

Questo approfondimento descrive i canali di trasmissione economica; non attribuisce agli exit poll movimenti di mercato successivi al voto che non siano stati verificati.

Tre scenari da seguire nelle trattative

Un accordo relativamente rapido e finanziariamente credibile. Una coalizione capace di indicare priorità e coperture potrebbe ridurre una parte dell’incertezza politica. Per imprese e famiglie, la maggiore visibilità può facilitare decisioni di investimento e spesa. L’effetto dipenderebbe comunque dal contenuto dell’accordo e dal contesto di sicurezza.

Trattative prolungate. L’attesa potrebbe indurre alcune imprese a rinviare progetti, soprattutto quando dipendono da autorizzazioni, incentivi o commesse pubbliche. Gli investitori potrebbero richiedere un premio maggiore per compensare l’incertezza, anche in presenza di un’attività economica ancora in crescita.

Una maggioranza accompagnata da impegni di spesa più onerosi. La formazione del governo risolverebbe il nodo politico immediato, lasciando aperto quello finanziario. Per valutarne la sostenibilità occorrerebbe confrontare nuove uscite, entrate previste e costo del debito.

Sono scenari redazionali, senza probabilità assegnate: gli exit poll da soli offrono informazioni insufficienti per stabilire quale percorso prevarrà.

La verifica decisiva sarà sui programmi

Nelle prossime ore il primo elemento da osservare sarà il passaggio dalle proiezioni ai risultati scrutinati. Seguiranno le disponibilità dei partiti a sostenere un esecutivo e, soprattutto, gli impegni economici delle eventuali intese.

Per i mercati, la qualità della maggioranza dipenderà dalla capacità di approvare e attuare decisioni coerenti nel tempo. Il voto distribuisce i seggi; le trattative determineranno come quelle forze parlamentari potranno tradursi in bilancio pubblico, investimenti e gestione del rischio.